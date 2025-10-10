Perú

¿Riesgos normalizados?

Factores externos e internos ya son considerados al momento de tomar decisiones de inversión o desarrollo de negocios, sobre todo en sectores que mueven la aguja: servicios, construcción y manufactura

Por Rafael Zacnich

Guardar
29/08/2023 Una carretera en Perú ECONOMIA
29/08/2023 Una carretera en Perú ECONOMIA MEF PERÚ

La teoría de la evolución, desarrollada por Charles Darwin, científico inglés del siglo XIX, postula que las especies cambian con el tiempo, sumando a sí mismas características ventajosas o positivas, lo que eleva sus posibilidades de supervivencia. Esto, llevado al mundo de los negocios, muestra que las empresas (incluso las economías) que se adaptan y transforman —es decir, que interiorizan los cambios— en un entorno cambiante pueden crecer y prosperar.

Con lo anterior en mente, diríamos también que el reto de las economías está en adaptarse rápidamente a su entorno local e internacional, anticiparse y hasta (¿por qué no?) interiorizar los costos asociados a los distintos escenarios que puedan enfrentar. Naturalmente, quienes cuenten con los mayores recursos y capacidades para administrarlos saldrán adelante. En el mundo real, más aún en países de la región, seguramente hay aspectos o problemáticas que no podemos ni debemos interiorizar, ni mucho menos normalizar, por más que, a pesar de ellos, la rueda siga girando.

Aun estando a puertas de una campaña electoral, los números revelan señales positivas sobre el desempeño de la economía peruana en lo que queda del año, e incluso durante 2026, aunque con menor ritmo. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en su último Reporte de Inflación, eleva su proyección de crecimiento para 2025 de 3.1% a 3.2%, asociándola a un mayor dinamismo de la demanda interna —servicios, construcción y manufactura, principalmente—, sumado a una mejora en la confianza empresarial. También advierte que persisten factores relevantes que podrían limitar el dinamismo de la economía: la desaceleración económica mundial, un menor crecimiento de China o los efectos de la inestabilidad política y el eventual escenario electoral.

En distintos foros o espacios empresariales en los que participamos, al intercambiar comentarios sobre la coyuntura política y económica, si bien existe una preocupación generalizada, parece que los riesgos están siendo interiorizados, incluso normalizados. Después de una pandemia y años de incertidumbre política, se percibe que “no podríamos estar peor”. Factores externos e internos ya son considerados al momento de tomar decisiones de inversión o desarrollo de negocios, sobre todo en sectores que mueven la aguja: servicios, construcción y manufactura.

No obstante, algo que no deberíamos normalizar es la inseguridad y el crimen organizado. Estos también afectan a diversas actividades. El pago de cupos ya tiene incluso un mercado propio. Empresarios de todo tamaño —grandes, medianos, pequeños y micro—, en toda actividad comercial, están expuestos a extorsiones. Incluso grupos musicales de larga trayectoria padecen este flagelo. Ante la inacción del Estado, no quedaría más que “alinearse” o cerrar el negocio, normalizar o claudicar, para no exponer la vida de uno ni de su familia. La inseguridad y el crimen organizado también generan inestabilidad política e incertidumbre, lo que afecta negativamente las decisiones de inversión y consumo.

La economía peruana subsiste con serios problemas estructurales: informalidad, un sistema de salud público deficiente, brechas de infraestructura que se atienden a paso de tortuga, corrupción e ineficiencia en el manejo de los recursos públicos en el interior del país, entre otros más. Pero ¿podrá hacerlo frente al hampa? A eso estamos llegando.

Temas Relacionados

EmpresasNegociosInversionesperu-economiaOpinión

Más Noticias

A qué hora juega Paraguay vs Japón HOY: partido amistoso en Osaka por fecha FIFA 2025

El elenco dirigido por Gustavo Alfaro visitará al conjunto ‘nipón’ en la isla asiática. Ambas escuadras cuentan con pasaje confirmado a la cita mundialista del próximo año en Estados Unidos. Conoce los horarios del duelo

A qué hora juega Paraguay

Clima en Lima: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima en Lima: pronóstico de

Previsión meteorológica del tiempo en Piura para este 10 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Previsión meteorológica del tiempo en

¿Cuál es la temperatura promedio en Huancayo?

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

¿Cuál es la temperatura promedio

Clima en Cuzco: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Clima en Cuzco: conoce el
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte enfrentará impedimento de

Dina Boluarte enfrentará impedimento de salida tras su vacancia, anuncia fiscal de la Nación

Crisis política en Perú EN VIVO: Dina Boluarte dejó la presidencia y el país ingresó a un nuevo gobierno de transición con José Jerí

Así fue la salida de Dina Boluarte de Palacio de Gobierno: a bordo del ‘cofre’ y bajo fuerte resguardo policial

José Jerí promete reconciliación y firmeza frente a la delincuencia en su primer discurso como presidente del Perú

Dina Boluarte, la presidenta que se preocupó más por sus cirugías y por su aumento de sueldo, terminó destituida por el Congreso

ENTRETENIMIENTO

Ataque armado a Agua Marina:

Ataque armado a Agua Marina: últimas noticias y situación de los heridos durante concierto en Chorrillos

Gigi Mitre arremete contra Dina Boluarte y el Estado: “Sus medidas son una porquería, el país vive con miedo y sin rumbo”

Christian Meier expresa su solidaridad con Agua Marina: “desafiamos a la muerte cada vez que salimos de casa”

Gian Marco pospone su gira nacional: “No se puede celebrar en medio del miedo y la violencia que atraviesa el país”

Madre de Renzo Palacios, cantante de Agua Marina, exige mayor seguridad tras atentado en concierto

DEPORTES

A qué hora juega Paraguay

A qué hora juega Paraguay vs Japón HOY: partido amistoso en Osaka por fecha FIFA 2025

Alineaciones de Perú vs Chile HOY: con varias sorpresas, posibles titulares para amistoso en Santiago por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Argentina vs Venezuela HOY: partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Bolivia vs Jordania HOY: partido amistoso en Estambul por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Uruguay vs República Dominicana HOY: partido amistoso en Malasia por fecha FIFA 2025