Retiro AFP 2025: si tu DNI finaliza en 6, estas son las fechas para presentar la solicitud

Cada afiliado puede solicitar hasta 4 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a S/ 21.400 como monto máximo a retirar - Crédito: Composición Infobae/Andina/Infobae/Paula Elizalde.

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) han establecido un cronograma escalonado para llevar a cabo el octavo retiro extraordinario de fondos. Esta nueva fase permite que los afiliados accedan a un máximo de 4 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a S/21.400, y está diseñada para que todo el proceso ocurra en forma ordenada.

La organización de las solicitudes responde a directrices de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), que dispuso que la segmentación se realice según el dígito final del documento nacional de identidad (DNI).

Este mecanismo busca distribuir de manera eficiente la atención y evitar la congestión de la plataforma y de los canales presenciales, reservando un papel clave a los recursos humanos y tecnológicos comprometidos con este objetivo.

Desde el 21 de octubre de 2025, la plataforma estará activa, aunque el acceso para registrar la solicitud dependerá del último número del DNI de cada persona. Además, aquellas personas que, por cualquier motivo, no puedan completar el trámite en las fechas programadas para su número, tendrán una fase adicional para ponerse al día.

Cada afiliado puede presentar su solicitud para el retiro de hasta 4 unidades impositivas tributarias (UIT) equivalentes a S/ 21.400 - Créditos: Andina/Paula Díaz.

Fechas para presentar la solicitud si tu DNI finaliza en 6

En el caso de quienes tienen DNI terminado en 6, las solicitudes podrán presentarse únicamente en tres días específicos: viernes 7 de noviembre, lunes 10 de noviembre y viernes 28 de noviembre de 2025. Esta segmentación apunta a organizar el acceso y lograr que la atención sea lo más ágil posible.

El periodo extraordinario, dedicado a los afiliados que no alcancen a realizar el trámite durante las fechas regulares, se extenderá entre el 4 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026. De este modo, se garantiza que ninguna persona quede fuera por razones ajenas a su voluntad.

La exacta del depósito variará según el día en que se haya presentado la solicitud, de acuerdo con los cálculos realizados por Infobae Perú. Quienes cuenten con un DNI terminado en 6, por ejemplo, tendrán distintos plazos dependiendo de cuándo completen el procedimiento.

Si el pedido se realiza el 7 de noviembre de 2025, la primera UIT será transferida a más tardar el 7 de diciembre; en caso de hacerlo el 10 de noviembre, el abono máximo ocurrirá el 10 de diciembre.

La Asociación AFP publicó un cronograma para que los afiliados presente su solicitud de DNI - Créditos: Andina/Composición Infobae.

Fechas de registro según último dígito del DNI

DNI con letra → 21 de octubre o 19 de noviembre.

DNI terminado en 0 → 22, 23 de octubre o 20 de noviembre.

DNI terminado en 1 → 24, 27 de octubre o 21 de noviembre.

DNI terminado en 2 → 28, 29 de octubre o 24 de noviembre.

DNI terminado en 3 → 30, 31 de octubre o 25 de noviembre.

DNI terminado en 4 → 3, 4 de noviembre o 26 de noviembre.

DNI terminado en 5 → 5, 6 de noviembre o 27 de noviembre.

DNI terminado en 6 → 7, 10 de noviembre o 28 de noviembre.

DNI terminado en 7 → 11, 12 de noviembre o 1 de diciembre.

DNI terminado en 8 → 13, 14 de noviembre o 2 de diciembre.

DNI terminado en 9 → 17, 18 de noviembre o 3 de diciembre.