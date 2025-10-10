Los elogios de José Jerí a Martín Vizcarra: de aliados en el 2021 a rivales políticos

El actual presidente de la República, José Jerí, elogió abiertamente al exmandatario Martín Vizcarra durante la campaña para las elecciones generales de 2021. Ambos participaron como candidatos al Congreso de la República representando al partido Somos Perú. Según la Onpe, Vizcarra obtuvo la mayor cantidad de votos a nivel nacional entre los postulantes, pero fue inhabilitado por el Parlamento para ejercer la función pública durante diez años, lo que impidió su juramentación como congresista.

La candidatura de José Jerí resultó beneficiada tras la inhabilitación de Vizcarra. Jerí, quien obtuvo 11.654 votos, accedió al escaño parlamentario dejado por el expresidente. El 29 de marzo de 2021, Jerí reconoció en redes sociales la influencia de su compañero de lista. “Ustedes (con referencia a las ollas populares y el expresidente) son la motivación para poder cambiar este Congreso”, afirmó el dirigente en Facebook.

Durante el proceso parlamentario que llevó a la inhabilitación de Martín Vizcarra, José Jerí expresó un respaldo explícito. El actual mandatario calificó la acción del Congreso como una batalla que “aún no termina” y convocó al electorado a demostrar su descontento en las urnas. “Demostraremos a esos golpistas que el poder del pueblo soberano está en las urnas”, aseveró Jerí cuando solicitó el apoyo ciudadano para alcanzar una curul.

La campaña de Somos Perú en 2021 se caracterizó por el protagonismo de Martín Vizcarra, cuya postulación fue respaldada ampliamente por la ciudadanía pese a su posterior inhabilitación. La relación política entre Jerí y Vizcarra fue determinante para el resultado electoral del partido, pues la votación alcanzada por Vizcarra impulsó indirectamente a Jerí al Congreso.

Actualmente, José Jerí ocupa la presidencia de la República, en un contexto donde su respaldo a Vizcarra durante el 2021 sigue siendo un aspecto recordado de su trayectoria política. La inhabilitación del expresidente, y la posterior asignación del escaño a Jerí, marcó una de las secuencias parlamentarias más observadas en la escena política reciente.

La mujer detrás de Jerí

La figura de Patricia Li Sotelo ha cobrado notoriedad en la política peruana por su estrecha relación con el presidente José Jerí Oré y su capacidad para influir en las decisiones y alianzas políticas del actual gobierno, según informó La Mula. Li cuenta con una trayectoria que abarca cargos de liderazgo y asesoría en el partido Somos Perú y en gobiernos locales, destacando su elección como presidenta de este partido en 2015 mientras se desempeñaba como asesora en el Congreso.

Intentó postularse al Parlamento en las elecciones de 2016, pero su candidatura fue retirada tras admitirse una tacha por presunta falsificación de un documento académico, hecho que motivó además una investigación de la Fiscalía. A nivel local, ocupó la alcaldía de Punta Negra hasta ser vacada debido a una denuncia por contratación irregular. Además, investigaciones periodísticas dan cuenta de otras denuncias, incluyendo acusaciones ligadas al caso del exvicepresidente de Confiep, Lelio Balarezo Young.

La Mula y la periodista Graciela Villasís han señalado que el papel político de Li se caracteriza por su función como principal articuladora entre fuerzas regionales, mediando entre gobernadores y partidos para consolidar apoyos al proyecto político de José Jerí. Villasís afirma que Li “es la que negocia con todos”, y advierte que controla el acceso de varios gobernadores regionales al círculo de poder.

La relación directa entre Patricia Li y el jefe de Estado resulta decisiva para entender cómo Jerí, proveniente de una bancada parlamentaria pequeña, logró reunir apoyos clave antes de la vacancia de Dina Boluarte y asumir la presidencia en 2025.