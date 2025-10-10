Los autos eléctricos ahora cuestan hasta 40% menos que hace una década

Esta caída en precios se debe al avance tecnológico, entre otras razones. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

Durante la última década, los vehículos eléctricos se han vuelto más accesibles en el mercado global, con una reducción de precios que oscila entre 30% y 40%, según estimaciones del socio de la consultora Macroconsult, Gonzalo Tamayo. El experto sostuvo que este abaratamiento responde al avance tecnológico, a la mayor competencia en el sector y a la creciente demanda de alternativas sostenibles frente a los autos a combustión.

En el foro “Transición Energética y Transporte Sostenible”, Tamayo explicó que la tendencia mundial apunta hacia una expansión del mercado de vehículos electrificados, donde ya existen modelos con precios inferiores a los USD 50 mil. Además, destacó que el desafío para los países de la región, como el Perú, radica en lograr un equilibrio entre sostenibilidad ambiental, accesibilidad económica y responsabilidad fiscal.

Fomentar el recambio del parque automotor

El economista subrayó la necesidad de aplicar políticas que incentiven la renovación del parque automotor, promoviendo la sustitución de vehículos antiguos y contaminantes. “Económicamente, se debería generar mecanismos para que se encarezca tener vehículos viejos contaminantes y abaratar los automóviles nuevos para buscar una renovación del parque automotor”, indicó a Andina.

Según Tamayo, los incentivos tributarios podrían desempeñar un papel clave en este proceso, siempre que sean temporales y se enfoquen en los segmentos con mayor impacto ambiental y social. Recordó que el transporte de pasajeros y de carga es el principal emisor de gases contaminantes, por lo que la electrificación de este sector sería decisiva para reducir la huella de carbono del país.

En los últimos años, se ha incrementado la demanda de los vehículos eléctricos. Foto: difusión

Los incentivos y la respuesta del consumidor

“Los consumidores respondemos a incentivos y, en términos de vehículos eléctricos, los incentivos tienen que ver mucho con la estructura tributaria”, afirmó el especialista. En ese sentido, consideró que la política fiscal debe orientarse a facilitar la adquisición de autos eléctricos y a penalizar el uso de unidades con tecnologías obsoletas.

Durante su presentación, Tamayo dio a conocer el estudio “Transición Energética en el Parque Automotor del Perú”, elaborado por Macroconsult. El documento busca abrir el diálogo entre autoridades, empresarios y expertos sobre los retos y oportunidades que plantea la transición energética en el sector transporte, un paso fundamental para avanzar hacia un modelo más limpio y sostenible.

La venta de vehículos impulsó el crecimiento del comercio en julio

La venta de vehículos creció 6,6% interanual en julio de 2025, superando ampliamente el avance de 2,7% registrado por el sector comercio en su conjunto, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). De acuerdo con la Asociación Automotriz del Perú (AAP), este desempeño confirma que el sector automotor se ha convertido en el componente más dinámico del comercio, acumulando un incremento de 5,42% entre enero y julio.

El gerente de estudios económicos y estadísticas de la AAP, Alberto Morisaki, explicó que este crecimiento se sustentó en la mayor demanda de vehículos livianos —como pick-ups, furgonetas, deportivos y camionetas—, pesados —como camiones, tractocamiones, minibuses y ómnibus—, y menores, como motocicletas y trimotos. “El buen desempeño del comercio automotriz se vio favorecido por el dinamismo que registra la economía, la mejora del empleo formal, el aumento del financiamiento, la reducción del tipo de cambio, la realización de eventos de gran escala, la apertura de nuevos establecimientos, entre otros factores”, señaló.

En julio de 2025, las ventas de autos registraron un incremento interanual de 6,6%, mostrando un desempeño favorable frente al mismo mes del año previo. Foto: Senati

Morisaki también resaltó que no solo creció la venta de unidades nuevas, sino también las actividades relacionadas al mantenimiento, reparación y comercialización de partes, piezas y accesorios de motocicletas. “Destacó particularmente el aumento en la venta de neumáticos y filtros, junto con la apertura de nuevas sucursales, lo que dinamizó la oferta de servicios y repuestos”, precisó.

En ese contexto, el economista subrayó que el comercio automotor se ha consolidado como un motor clave dentro del conjunto del comercio nacional.