Perú

Cae “Chato”, el joven de 18 años que habría impuesto el terror en el mercado de Trujillo: cobraba 5 soles diarios a cada comerciante

La Policía Nacional detuvo a Jean Alexis Palma Basilio, señalado como responsable de las amenazas y cobros ilegales en el mercado Miguel Grau, en El Porvenir. En su poder hallaron celulares y explosivos usados para intimidar a los vendedores

Abigail Villantoy Gómez

Por Abigail Villantoy Gómez

Guardar
La captura de Jean Alexis
La captura de Jean Alexis Palma Basilio permitió desarticular una red que mantenía en zozobra a los comerciantes del mercado Miguel Grau | Andina

Durante semanas, los comerciantes del mercado Miguel Grau, en el distrito El Porvenir, vivieron bajo amenazas y miedo. Mensajes anónimos, enviados por WhatsApp, advertían que debían “alinearse” o sufrirían las consecuencias. Las extorsiones se habían convertido en parte del día a día. Nadie se sentía a salvo, y muchos prefirieron callar por temor a represalias.

La tensión comenzó a cambiar cuando una comerciante decidió denunciar. Su testimonio permitió a la Policía Nacional del Perú (PNP) iniciar una investigación para identificar a los responsables. El trabajo de inteligencia condujo hasta un joven de 18 años, Jean Alexis Palma Basilio, conocido como “Chato”, quien habría exigido pagos de hasta 50 mil soles y cobros diarios de 5 soles por cada puesto de venta.

Un operativo preciso y sin margen de error

La Policía Nacional detuvo a
La Policía Nacional detuvo a Jean Alexis Palma Basilio, alias “Chato”, acusado de exigir pagos diarios a los vendedores del mercado Miguel Grau, en Trujillo | Sol TV

Agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo desplegaron un operativo para ubicar al presunto extorsionador. Tras un seguimiento discreto, lograron interceptarlo en una zona cercana al mismo mercado donde las amenazas circulaban. En el registro personal, hallaron dos celulares —un Motorola Moto G2 Power y un ZTE E6539— vinculados a las cuentas desde las cuales se enviaban los mensajes intimidatorios.

Los investigadores confirmaron que uno de los teléfonos tenía el IMEI asociado a los números usados para difundir videos y notas de voz con amenazas. Además, se incautaron dos emulsiones rojas con la inscripción “Emulnor”, un tipo de explosivo presuntamente utilizado para reforzar las intimidaciones. El hallazgo reforzó la hipótesis de que “Chato” formaba parte de una red dedicada a extorsionar a comerciantes mediante la violencia y el miedo.

Los mensajes que atemorizaron a todo un mercado

Entre las evidencias recopiladas, los agentes encontraron videos enviados por WhatsApp donde se escuchaban advertencias directas: “Todos los comerciantes deben alinearse, caso contrario atentaremos contra ellos”. Las imágenes mostraban armas y explosivos, un recurso que buscaba infundir pánico y obligar a los vendedores a pagar los montos exigidos.

Las autoridades señalaron que esta modalidad de extorsión se ha vuelto común en varias zonas de La Libertad, donde las mafias usan la mensajería instantánea para operar desde el anonimato. En el caso del mercado Miguel Grau, los mensajes se repetían a diario y estaban acompañados de instrucciones precisas sobre los pagos, lo que permitió rastrear los dispositivos utilizados. La información recuperada fue clave para sustentar la intervención.

Fiscalía de Flagrancia asume las diligencias

El joven de 18 años
El joven de 18 años habría cobrado hasta 50 mil soles a los comerciantes del mercado Miguel Grau.

Tras su detención, Jean Alexis Palma Basilio fue puesto a disposición de Joan Manuel Balladares Correa, titular de la Segunda Fiscalía de Flagrancia de Trujillo, quien dispuso las diligencias correspondientes para determinar la participación del joven en las extorsiones. La Policía Nacional mantiene bajo custodia los equipos incautados, mientras se realiza el peritaje técnico de los celulares y los explosivos hallados.

Fuentes policiales informaron que se busca identificar a posibles cómplices que podrían haber colaborado en la recolección de dinero o la difusión de los mensajes. Las primeras indagaciones apuntan a que el detenido sería uno de los encargados de ejecutar las amenazas dentro de una organización criminal que opera en el distrito.

El general a cargo de la región policial La Libertad destacó que la intervención constituye un “golpe certero contra quienes intentan sembrar el terror en los mercados” y reafirmó el compromiso de la PNP con la seguridad ciudadana. La investigación continúa para establecer si “Chato” tenía vínculos con otras bandas dedicadas al cobro de cupos en el norte del país.

Temas Relacionados

TrujilloextorsiónEl ProvenirPNPperu-noticias

Más Noticias

Beto Ortiz regresa con su programa político tras crisis en el país: “Voy a pelear desde la trinchera que me corresponde”

En conversación con Infobae Perú, el conductor nos habla sobre su nueva apuesta dominical, la cual se emitirá por Panamericana Televisión. Afirma que buscará competir en audiencia con un formato crítico, entretenido y sin concesiones.

Beto Ortiz regresa con su

Los nuevos beneficios laborales para miles de docentes universitarios aprobados por Minedu

La reciente norma garantiza compensaciones, asignaciones y subsidios para el magisterio universitario, abarcando a familias de instituciones públicas y de los ministerios de Defensa e Interior

Los nuevos beneficios laborales para

Precio del dólar subió tras vacancia de Dina Boluarte: Así cerró hoy 10 de octubre en Perú

Revisa el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Precio del dólar subió tras

José Jeri EN VIVO: últimas noticias del nuevo presidente, nuevo gabinete y situación de Dina Boluarte tras su vacancia

La crisis política que vive Perú se profundizó tras el atentado contra Agua Marina en Lima, evento que incrementó el rechazo ciudadano y parlamentario hacia Dina Boluarte, quien fue destituida antes de las elecciones de 2026.

José Jeri EN VIVO: últimas

Convocan marcha contra José Jerí para hoy viernes 10 de octubre: “Un violador no puede ser presidente”

Los afiches que anuncian la movilización recuerdan la investigación archivada contra el hoy jefe de Estado

Convocan marcha contra José Jerí
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jeri EN VIVO: últimas

José Jeri EN VIVO: últimas noticias del nuevo presidente, nuevo gabinete y situación de Dina Boluarte tras su vacancia

Convocan marcha contra José Jerí para hoy viernes 10 de octubre: “Un violador no puede ser presidente”

Los votos de José Jerí, nuevo presidente del Perú, que favorecieron a redes criminales y mineros ilegales

El míercoles 15 será la audiencia de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte

Menos del 1% de limeños votó por el presidente del Perú, José Jerí, y el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi

ENTRETENIMIENTO

Beto Ortiz regresa con su

Beto Ortiz regresa con su programa político tras crisis en el país: “Voy a pelear desde la trinchera que me corresponde”

Maju Mantilla deja la casa familiar tras acuerdo con Gustavo Salcedo: “Él se queda con sus hijos y hay un régimen de visitas”

Hija de Lucho Quiroga habla sobre la situación que enfrenta el líder de Agua Marina tras recibir dos disparos en concierto

Gustavo Salcedo revela cómo descubrió la supuesta relación entre Maju Mantilla y Christian Rodríguez: “Fue antes de su cumpleaños”

Ataque armado a Agua Marina: últimas noticias y situación de los heridos durante concierto en Chorrillos

DEPORTES

Alineaciones de Perú vs Chile

Alineaciones de Perú vs Chile HOY: con varias sorpresas, posibles titulares para amistoso en Santiago por fecha FIFA 2025

Alianza Lima vs Sport Boys: día, hora y canal TV del partidazo en Matute por el Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025

Perú vs Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del amistoso en Santiago por fecha FIFA 2025

Dónde ver Argentina vs Venezuela HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

Dónde ver Brasil vs Corea del Sur HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025