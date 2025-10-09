Perú

Tula Rodríguez se solidariza con Agua Marina y confiesa que es víctima de extorsión: “Yo también sé lo que es”

La conductora de televisión se mostró indignada por la situación actual del país y el reciente atentado a la cumbia. Confirmó que muchos callan por miedo

Jazmín Marcos

Por Jazmín Marcos

Guardar
Tula Rodríguez se solidariza con Agua Marina y confiesa que es víctima de extorsión | Instagram

Durante una presentación de la orquesta Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos, un ataque armado interrumpió el espectáculo y generó preocupación en el mundo artístico. Cuatro personas resultaron heridas tras una ráfaga de disparos que, según la Policía Nacional del Perú (PNP), fue ejecutada por dos sujetos a bordo de una motocicleta.

Las repercusiones no tardaron en llegar. Diversos representantes del sector artístico se pronunciaron frente a este episodio. El testimonio de Tula Rodríguez fue uno de los más contundentes: la conductora, a través de sus redes sociales, solicitó respuestas a las autoridades e hizo visible el temor que enfrentan los trabajadores del arte y del espectáculo.

“¿Qué está pasando en el Perú? ¿Qué están haciendo las autoridades? Ya la gente no puede no solamente salir a divertirse, los artistas no pueden trabajar. El área de transporte ni siquiera puede salir a trabajar para poder llevar un plato de comida porque no sabe si van a regresar vivos”, expresó Rodríguez.
Tula Rodríguez se solidariza con
Tula Rodríguez se solidariza con Agua Marina y confiesa que es víctima de extorsión: “Yo también sé lo que es”

Rodríguez, quien está de vacaciones fuera del país, enfatizó la incertidumbre que viven los peruanos ante un contexto de creciente criminalidad. Calificó la situación actual como insostenible y compartió su indignación: “Los delincuentes tienen el poder en nuestro país. Los delincuentes ya tienen todo el Perú en sus manos y el Estado no hace ni mie***”.

Tula Rodríguez expone su temor

En ese mismo mensaje, la conductora sorprendió a su audiencia al confesar haber sido víctima de extorsión, algo hasta ese entonces desconocido por sus seguidores.

“Es terrible sentirse así. Sí, porque yo también sé lo que es eso, que muchas veces uno se queda callada por temor”, afirmó. Rodríguez explicó que este temor afecta la vida cotidiana de las personas: “Yo quiero salir a la calle libremente, que mi hija camine libremente, que la gente salga libremente sin temor a que no vamos a regresar a nuestra casa”.
Tula Rodríguez se solidariza con
Tula Rodríguez se solidariza con Agua Marina y confiesa que es víctima de extorsión: “Yo también sé lo que es”

La presentadora descartó la idea de que su vida estuviera exenta de riesgos o de que viviera en una burbuja por encontrarse de viaje fuera del país. “No es que yo esté ajena o porque estoy de viaje, tengo mi vida privilegiada, no. Me reviento trabajando para poder viajar, pero me revienta también cada que veo este tipo de noticias y por supuesto me indigna y también tengo miedo”, declaró.

“Las noticias del Perú dan vergüenza, dan lástima. Extorsión, balacera, la delincuencia ha tomado el país. Las autoridades no hacen nada o te dicen: ‘No mires tus mensajes’”, acotó Rodríguez, visibilizando la pérdida de confianza en las instituciones de seguridad y la normalización del miedo entre la población.

El ataque contra Agua Marina reavivó el debate sobre la seguridad de los artistas y la gravedad de la extorsión en el país. Tras lo sucedido, la orquesta suspendió todas sus presentaciones, mientras su equipo pidió garantías para poder continuar trabajando. Los gremios culturales y organizaciones de la sociedad civil emitieron demandas para que el Estado implemente políticas de protección ante situaciones como la ocurrida en Chorrillos.

“¡Basta ya!“: Grupo 5, Armonía
“¡Basta ya!“: Grupo 5, Armonía 10, Corazón Serrano y más agrupaciones de cumbia levantan su voz tras ataque a Agua Marina

La investigación, encabezada por la Policía Nacional del Perú, sigue abierta, con la hipótesis de que el atentado tiene relación directa con el cobro de cupos, modalidad delictiva extendida en el Perú.

“Hay que orar mucho, por favor, para que nuestro país pueda tener paz, pueda tener calma para todas las personas que se han visto afectadas por este tema de la delincuencia y la extorsión. Dios bendiga sus vidas y que ojalá esto pare en un tiempo no muy lejano y que ojalá nuestras autoridades puedan abrir su mente y hacer algo y trabajar realmente por el Perú y no burlarse de nosotros”, concluyó Rodríguez en su mensaje de solidaridad con Agua Marina y con las víctimas de la inseguridad.

Temas Relacionados

Tula RodríguezAgua Marinaperu-entretenimiento

Más Noticias

Leao Butrón dejó mensaje a Franco Navarro sobre la continuidad de Néstor Gorosito: “El fútbol de 10 meses, no lo puede resumir a 10 días”

El exarquero de Alianza Lima fue contundente sobre la permanencia de ‘Pipo’ en medio del mal momento del equipo en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Leao Butrón dejó mensaje a

Trámite de DNI electrónico para este 13 de octubre: conoce dónde y qué servicios están disponibles

Este documento permite el acceso a servicios digitales, agiliza trámites y garantiza mayor protección de los datos personales

Trámite de DNI electrónico para

Ingresos de las ‘telecom’ superan los S/10 mil millones: ¿Quién se llevó la mayor tajada?

Resultados a primer semestre del 2025. El sector de servicios móviles e internet fijo ha tenido una mucho más provechosa primera mitad del año

Ingresos de las ‘telecom’ superan

Nolberto Solano desmiente a Jean Ferrari tras decir que no encontró ninguna información de la selección peruana: “Eso es verso”

El exasistente de Ricardo Gareca reveló que dejaron reportes de jugadores en la Videna previo a la llegada de Jorge Fossati y Juan Reynoso

Nolberto Solano desmiente a Jean

Ataque armado a Agua Marina EN VIVO: últimas noticias y situación de los heridos durante concierto en Chorrillos

El show se desarrollaba con total normalidad cuando una ráfaga de disparos, presuntamente realizada con una mini Uzi, interrumpió la presentación. Los tiros provenientes desde la parte posterior del escenario desataron el pánico entre el público y dejaron varios músicos heridos, entre ellos los hermanos Quiroga

Ataque armado a Agua Marina
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo niega haber cerrado

Pedro Castillo niega haber cerrado el Congreso y dice que quiso “terminar con la delincuencia”

Fiscalía investiga balacera en concierto de Agua Marina como intento de homicidio

Ejecutivo y Legislativo citan en Palacio de Gobierno a transportistas ante nueva amenaza de paro

Ministro Sandoval denuncia insultos a la presidenta y exige unidad nacional frente a la crispación

Phillip Butters tuvo que esconderse en el baño de una radio y salir con resguardo policial para evitar ser linchado en Juliaca

ENTRETENIMIENTO

Ataque armado a Agua Marina

Ataque armado a Agua Marina EN VIVO: últimas noticias y situación de los heridos durante concierto en Chorrillos

Dina Páucar detiene concierto para pronunciarse sobre el atentado contra Agua Marina: “Tengo un dolor muy grande”

Agua Marina ya era víctima de extorsión desde inicios de año: cantantes denunciaron ante la PNP y “no pasó nada”

Orquesta ‘Hermanos Chapoñay’ cometió error y comunicó fallecimiento de integrante de Agua Marina: pidieron minuto de silencio

Fernando Llanos indignado por ataque a balazos contra Agua Marina: “Ahí está Dina, cuando no respondes el teléfono o los mensajes”

DEPORTES

Leao Butrón dejó mensaje a

Leao Butrón dejó mensaje a Franco Navarro sobre la continuidad de Néstor Gorosito: “El fútbol de 10 meses, no lo puede resumir a 10 días”

Nolberto Solano desmiente a Jean Ferrari tras decir que no encontró ninguna información de la selección peruana: “Eso es verso”

Entradas Atenea Open 2025: precios y cómo comprar boletos para duelos de Universitario y selección peruana

Canal TV confirmado que transmitirá la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos del torneo nacional

Comienza el Atenea Open 2025 con Universitario y la selección peruana: partidos, horarios y canales TV del torneo de vóley