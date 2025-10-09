Tula Rodríguez se solidariza con Agua Marina y confiesa que es víctima de extorsión | Instagram

Durante una presentación de la orquesta Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos, un ataque armado interrumpió el espectáculo y generó preocupación en el mundo artístico. Cuatro personas resultaron heridas tras una ráfaga de disparos que, según la Policía Nacional del Perú (PNP), fue ejecutada por dos sujetos a bordo de una motocicleta.

Las repercusiones no tardaron en llegar. Diversos representantes del sector artístico se pronunciaron frente a este episodio. El testimonio de Tula Rodríguez fue uno de los más contundentes: la conductora, a través de sus redes sociales, solicitó respuestas a las autoridades e hizo visible el temor que enfrentan los trabajadores del arte y del espectáculo.

“¿Qué está pasando en el Perú? ¿Qué están haciendo las autoridades? Ya la gente no puede no solamente salir a divertirse, los artistas no pueden trabajar. El área de transporte ni siquiera puede salir a trabajar para poder llevar un plato de comida porque no sabe si van a regresar vivos”, expresó Rodríguez.

Tula Rodríguez se solidariza con Agua Marina y confiesa que es víctima de extorsión: “Yo también sé lo que es”

Rodríguez, quien está de vacaciones fuera del país, enfatizó la incertidumbre que viven los peruanos ante un contexto de creciente criminalidad. Calificó la situación actual como insostenible y compartió su indignación: “Los delincuentes tienen el poder en nuestro país. Los delincuentes ya tienen todo el Perú en sus manos y el Estado no hace ni mie***”.

Tula Rodríguez expone su temor

En ese mismo mensaje, la conductora sorprendió a su audiencia al confesar haber sido víctima de extorsión, algo hasta ese entonces desconocido por sus seguidores.

“Es terrible sentirse así. Sí, porque yo también sé lo que es eso, que muchas veces uno se queda callada por temor”, afirmó. Rodríguez explicó que este temor afecta la vida cotidiana de las personas: “Yo quiero salir a la calle libremente, que mi hija camine libremente, que la gente salga libremente sin temor a que no vamos a regresar a nuestra casa”.

Tula Rodríguez se solidariza con Agua Marina y confiesa que es víctima de extorsión: “Yo también sé lo que es”

La presentadora descartó la idea de que su vida estuviera exenta de riesgos o de que viviera en una burbuja por encontrarse de viaje fuera del país. “No es que yo esté ajena o porque estoy de viaje, tengo mi vida privilegiada, no. Me reviento trabajando para poder viajar, pero me revienta también cada que veo este tipo de noticias y por supuesto me indigna y también tengo miedo”, declaró.

“Las noticias del Perú dan vergüenza, dan lástima. Extorsión, balacera, la delincuencia ha tomado el país. Las autoridades no hacen nada o te dicen: ‘No mires tus mensajes’”, acotó Rodríguez, visibilizando la pérdida de confianza en las instituciones de seguridad y la normalización del miedo entre la población.

El ataque contra Agua Marina reavivó el debate sobre la seguridad de los artistas y la gravedad de la extorsión en el país. Tras lo sucedido, la orquesta suspendió todas sus presentaciones, mientras su equipo pidió garantías para poder continuar trabajando. Los gremios culturales y organizaciones de la sociedad civil emitieron demandas para que el Estado implemente políticas de protección ante situaciones como la ocurrida en Chorrillos.

“¡Basta ya!“: Grupo 5, Armonía 10, Corazón Serrano y más agrupaciones de cumbia levantan su voz tras ataque a Agua Marina

La investigación, encabezada por la Policía Nacional del Perú, sigue abierta, con la hipótesis de que el atentado tiene relación directa con el cobro de cupos, modalidad delictiva extendida en el Perú.

“Hay que orar mucho, por favor, para que nuestro país pueda tener paz, pueda tener calma para todas las personas que se han visto afectadas por este tema de la delincuencia y la extorsión. Dios bendiga sus vidas y que ojalá esto pare en un tiempo no muy lejano y que ojalá nuestras autoridades puedan abrir su mente y hacer algo y trabajar realmente por el Perú y no burlarse de nosotros”, concluyó Rodríguez en su mensaje de solidaridad con Agua Marina y con las víctimas de la inseguridad.