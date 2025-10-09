Perú

Pamela López denunció a Christian Cueva por la venta de un departamento destinado a su hija: “Mal padre, manipulador y lacra”

La empresaria denunció públicamente que el futbolista habría vendido, sin su consentimiento, una propiedad que formaba parte de la herencia para su hija mayor

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

Guardar
Pamela López denunció a Christian Cueva por la venta de un departamento destinado a su hija: “Mal padre, manipulador y lacra”. Video: Magaly TV La Firme

La controversia entre Pamela López y Christian Cueva ha alcanzado un nuevo nivel tras la denuncia pública de la empresaria, quien acusa al futbolista de vender un departamento que, según ella, estaba destinado como herencia para la hija mayor de ambos.

La operación, realizada sin su consentimiento y a un precio muy inferior al valor de mercado, ha generado indignación y reacciones en diversos ámbitos, tanto familiares como mediáticos.

Acusación de Pamela López y disputa por la herencia de su hija mayor

Pamela López, empresaria e influencer, ha señalado que el departamento vendido por Christian Cueva en Trujillo formaba parte de un acuerdo familiar para asegurar el futuro de su hija mayor, nacida en 2014. López expresó: “Qué pena, porque ese bien era para mi hija. Fue comprado para mi hija que ya existía. Ella nació en el 2014 y ese departamento era para ella”.

La propiedad, adquirida en 2017 a los padres de López, fue vendida a Cueva a precio de costo como un gesto de apoyo familiar. La cuota inicial se cubrió con recursos de la familia de López, aunque el inmueble quedó registrado únicamente a nombre del futbolista.

Pamela López denunció a Christian
Pamela López denunció a Christian Cueva por la venta de un departamento destinado a su hija: “Mal padre, manipulador y lacra”.

La polémica se intensificó cuando López denunció que la venta se realizó por 40 000 dólares, una cifra que, de acuerdo con sus declaraciones, representa menos de un tercio del valor real del departamento, que ascendía a 130 000 dólares. Magaly Medina, conductora de Magaly TV La Firme, amplificó la denuncia y cuestionó la operación, señalando que el inmueble, de 134 metros cuadrados y ubicado en una zona céntrica de Trujillo, había sido valorizado previamente en 180 000 dólares. Medina calificó la transacción como “sospechosa” y criticó la falta de consideración de Cueva hacia la madre de sus hijos.

López sostiene que la venta del departamento no solo vulnera el acuerdo familiar, sino que también podría formar parte de una estrategia para ocultar bienes ante el inminente divorcio, perjudicando los derechos patrimoniales de sus hijos. “Lo que costó realmente el departamento fue 130 mil dólares”, insistió la empresaria. Además, la influencer manifestó su decepción por la decisión de Cueva de registrar todas las propiedades a su nombre, pese a que ambos convivían y compartían responsabilidades económicas.

La controversia se ha visto alimentada por la ausencia de declaraciones públicas de Cueva, quien hasta el momento no ha respondido a las acusaciones. Mientras tanto, la exposición mediática del caso ha generado un debate sobre la protección de los derechos de los menores y la transparencia en las disputas patrimoniales de figuras públicas.

Consecuencias familiares, amenazas y repercusiones legales

El conflicto patrimonial ha tenido repercusiones directas en el entorno familiar de Pamela López. La influencer denunció que cuatro sujetos en un vehículo oscuro se presentaron en la vivienda de sus padres en Trujillo, identificándose como los nuevos propietarios del departamento y advirtiendo que el inmueble ya no les pertenecía. López relató que esta situación generó temor e incertidumbre en su familia, quienes se sintieron amedrentados por la presencia de los desconocidos.

Pamela López estalla contra Christian Cueva: “Vendiste el departamento que mi padre nos dio”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La empresaria responsabilizó a Cueva por las amenazas sufridas por sus padres y lo acusó de ser “mala persona, mal agradecido, sinvergüenza, mal padre, infiel, manipulador, cobarde, agresor y lacra”, declaró a Magaly TV La Firme. Además, López ha denunciado públicamente episodios previos de violencia física, impago de pensión alimenticia y deudas económicas con su familia, incluyendo un préstamo de 80 000 dólares que, según ella, Cueva nunca devolvió.

El impacto emocional de la disputa también ha alcanzado a los hijos de la pareja. Tras la venta del departamento, López compartió mensajes en redes sociales dirigidos a sus tres hijos, prometiéndoles que seguirá luchando por sus derechos.

“Mamá nunca abandona, mamá resuelve 24/7, mamá los ama y seguiré luchando por ustedes y por todos sus derechos”, escribió la influencer en publicaciones en sus redes sociales. Fotografías difundidas por López muestran a los menores en el colegio, acompañados únicamente por su madre, quien se ha convertido en su principal apoyo durante la crisis.

Temas Relacionados

Pamela LópezChristian Cuevaperu-entretenimiento

Más Noticias

Resultados La Tinka 8 de octubre de 2025: quién se llevó el Pozo Millonario de último sorteo

Como cada miércoles, se publican los números ganadores del sorteo millonario de la Tinka. Estos son los resultados del último sorteo

Resultados La Tinka 8 de

Terror en show de Agua Marina: atacaron a la orquesta con disparos e hirieron a cuatro músicos

El show se desarrollaba con total normalidad cuando una ráfaga de disparos, presuntamente realizada con una mini Uzi, interrumpió la presentación. Los tiros provenientes desde la parte posterior del escenario desataron el pánico entre el público y dejaron varios músicos heridos, entre ellos los hermanos Quiroga

Terror en show de Agua

Agua Marina: primeras imágenes muestran ráfaga de disparos en pleno show en Chorrillos

Los asistentes vivieron minutos de terror mientras los músicos intentaban resguardarse del ataque

Agua Marina: primeras imágenes muestran

Miss Grand International 2025: ¿Cómo votar por Flavia López para que ingrese al Top 20 del certamen?

Las votaciones ya están abiertas en Facebook e Instagram del certamen internacional. Un simple “corazón” podría llevar a la modelo peruana directo al Top 20.

Miss Grand International 2025: ¿Cómo

Gustavo Salcedo también grababa las llamadas entre Maju Mantilla y el actor George Slebi: “Encontré un montón de chats”

Un nuevo audio de ‘Magaly TV: La Firme’ expone que el esposo de Maju habría intervenido las conversaciones entre la conductora y el actor colombiano

Gustavo Salcedo también grababa las
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ejecutivo y Legislativo citan en

Ejecutivo y Legislativo citan en Palacio de Gobierno a transportistas ante nueva amenaza de paro

Ministro Sandoval denuncia insultos a la presidenta y exige unidad nacional frente a la crispación

Phillip Butters tuvo que esconderse en el baño de una radio y salir con resguardo policial para evitar ser linchado en Juliaca

Cambios en Acción Popular: María del Carmen Alva y Edwin Martínez vuelven a la bancada

A seis días del cierre del padrón, estas son las autoridades que han anunciado su intención de postular en las elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Terror en show de Agua

Terror en show de Agua Marina: atacaron a la orquesta con disparos e hirieron a cuatro músicos

Agua Marina: primeras imágenes muestran ráfaga de disparos en pleno show en Chorrillos

Miss Grand International 2025: ¿Cómo votar por Flavia López para que ingrese al Top 20 del certamen?

Gustavo Salcedo también grababa las llamadas entre Maju Mantilla y el actor George Slebi: “Encontré un montón de chats”

Jim Morrison queda fuera de ‘Yo soy’: jurado y fans reaccionan indignados ante inesperada eliminación

DEPORTES

Falleció Miguel Ángel Russo tras

Falleció Miguel Ángel Russo tras larga lucha contra el cáncer: la sentida despedida de Alianza Lima al DT argentino

Gol agónico de Sashenka Porras tras letal cabezazo en Alianza Lima vs ADIFFEM por la Copa Libertadores Femenina 2025

Resultados de la Copa Libertadores Femenina 2025: así quedó Alianza Lima y todos los equipos en la fecha 3

Tabla de posiciones de la Copa Libertadores Femenina 2025: así quedó Alianza Lima tras el final de la fase de grupos

Pedro García hizo cruda advertencia a Jean Ferrari por el perfil del nuevo DT de la selección peruana: “Se vienen tiempos turbulentos”