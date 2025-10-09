Pamela López denunció a Christian Cueva por la venta de un departamento destinado a su hija: “Mal padre, manipulador y lacra”. Video: Magaly TV La Firme

La controversia entre Pamela López y Christian Cueva ha alcanzado un nuevo nivel tras la denuncia pública de la empresaria, quien acusa al futbolista de vender un departamento que, según ella, estaba destinado como herencia para la hija mayor de ambos.

La operación, realizada sin su consentimiento y a un precio muy inferior al valor de mercado, ha generado indignación y reacciones en diversos ámbitos, tanto familiares como mediáticos.

Acusación de Pamela López y disputa por la herencia de su hija mayor

Pamela López, empresaria e influencer, ha señalado que el departamento vendido por Christian Cueva en Trujillo formaba parte de un acuerdo familiar para asegurar el futuro de su hija mayor, nacida en 2014. López expresó: “Qué pena, porque ese bien era para mi hija. Fue comprado para mi hija que ya existía. Ella nació en el 2014 y ese departamento era para ella”.

La propiedad, adquirida en 2017 a los padres de López, fue vendida a Cueva a precio de costo como un gesto de apoyo familiar. La cuota inicial se cubrió con recursos de la familia de López, aunque el inmueble quedó registrado únicamente a nombre del futbolista.

La polémica se intensificó cuando López denunció que la venta se realizó por 40 000 dólares, una cifra que, de acuerdo con sus declaraciones, representa menos de un tercio del valor real del departamento, que ascendía a 130 000 dólares. Magaly Medina, conductora de Magaly TV La Firme, amplificó la denuncia y cuestionó la operación, señalando que el inmueble, de 134 metros cuadrados y ubicado en una zona céntrica de Trujillo, había sido valorizado previamente en 180 000 dólares. Medina calificó la transacción como “sospechosa” y criticó la falta de consideración de Cueva hacia la madre de sus hijos.

López sostiene que la venta del departamento no solo vulnera el acuerdo familiar, sino que también podría formar parte de una estrategia para ocultar bienes ante el inminente divorcio, perjudicando los derechos patrimoniales de sus hijos. “Lo que costó realmente el departamento fue 130 mil dólares”, insistió la empresaria. Además, la influencer manifestó su decepción por la decisión de Cueva de registrar todas las propiedades a su nombre, pese a que ambos convivían y compartían responsabilidades económicas.

La controversia se ha visto alimentada por la ausencia de declaraciones públicas de Cueva, quien hasta el momento no ha respondido a las acusaciones. Mientras tanto, la exposición mediática del caso ha generado un debate sobre la protección de los derechos de los menores y la transparencia en las disputas patrimoniales de figuras públicas.

Consecuencias familiares, amenazas y repercusiones legales

El conflicto patrimonial ha tenido repercusiones directas en el entorno familiar de Pamela López. La influencer denunció que cuatro sujetos en un vehículo oscuro se presentaron en la vivienda de sus padres en Trujillo, identificándose como los nuevos propietarios del departamento y advirtiendo que el inmueble ya no les pertenecía. López relató que esta situación generó temor e incertidumbre en su familia, quienes se sintieron amedrentados por la presencia de los desconocidos.

Pamela López estalla contra Christian Cueva: "Vendiste el departamento que mi padre nos dio".

La empresaria responsabilizó a Cueva por las amenazas sufridas por sus padres y lo acusó de ser “mala persona, mal agradecido, sinvergüenza, mal padre, infiel, manipulador, cobarde, agresor y lacra”, declaró a Magaly TV La Firme. Además, López ha denunciado públicamente episodios previos de violencia física, impago de pensión alimenticia y deudas económicas con su familia, incluyendo un préstamo de 80 000 dólares que, según ella, Cueva nunca devolvió.

El impacto emocional de la disputa también ha alcanzado a los hijos de la pareja. Tras la venta del departamento, López compartió mensajes en redes sociales dirigidos a sus tres hijos, prometiéndoles que seguirá luchando por sus derechos.

“Mamá nunca abandona, mamá resuelve 24/7, mamá los ama y seguiré luchando por ustedes y por todos sus derechos”, escribió la influencer en publicaciones en sus redes sociales. Fotografías difundidas por López muestran a los menores en el colegio, acompañados únicamente por su madre, quien se ha convertido en su principal apoyo durante la crisis.