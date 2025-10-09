Fuego y estilo: la propuesta de carnes de ‘La Cuadra de Salvador’ se impone en Lima y Madrid

Carne premium en cadena peruana de restaurantes

En el competitivo escenario gastronómico limeño, La Cuadra de Salvador se ha consolidado como un steakhouse de referencia con su apuesta por carne premium y una experiencia que trasciende el sencillo acto de comer. Con locales ubicados en los distritos más emblemáticos de Lima y una incursión reciente en Madrid, el restaurante se posiciona como destino para quienes buscan producto de máxima calidad y un servicio alineado con estándares internacionales.

La cadena utiliza exclusivamente carne USDA Prime, la certificación más alta otorgada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que representa solo el tres por ciento de la producción mundial. Esta elección estricta permite cortes con un marmoleo y jugosidad superiores, características consideradas esenciales para una experiencia sensorial distintiva.

La marca dispone de una planta de producción propia en Lurín, donde supervisa cada etapa: recepción, porcionado y empaque, garantizando la trazabilidad y la conservación de la cadena de frío. Cualquier lote que no alcanza el estándar se devuelve al proveedor, reforzando su compromiso con la excelencia.

La maduración de la carne es un pilar central en la propuesta de La Cuadra de Salvador. En las cámaras de dry age, la carne se expone a condiciones controladas de temperatura, aire y humedad, lo que intensifica los sabores y suaviza las fibras. Este método, poco frecuente en la región, distingue el perfil de sabor y textura de cada corte. El equipo realiza un control semanal de ventas para ajustar el descongelamiento, evitando quiebres de stock y asegurando que solo los cortes en estado óptimo lleguen a la mesa. Entre los cortes más solicitados destacan bifes anchos y angostos, entrañas, picanha y wagyu, cada uno con atributos que el personal detalla a clientes para que seleccionen según preferencia.

Una experiencia que va más allá de la carne

Cada una de las sedes —Barranco, San Isidro, Chacarilla, La Molina y Madrid— ofrece una atmósfera particular: desde la casona histórica de Barranco hasta la vista panorámica de La Molina, descrito por la crítica internacional como “un rooftop de ensueño”.

El servicio es el eje central: los asesores de sala acompañan a los comensales en cada etapa, resolviendo dudas sobre cortes y términos de cocción, mientras el equipo de cocina mantiene un control de calidad estricto en cada plato.

“Siempre que conocidos han venido, me dicen que la atención es top. Los asesores brindan un seguimiento en cada mesa y nos aseguramos de que todo salga bien”, afirmó Raúl Pachas, chef corporativo de la sede de San Isidro a Infobae. La cava, con más de 200 etiquetas internacionales, ha sido diseñada para realzar el carácter de cada corte, permitiendo maridajes precisos que complementan la experiencia.

Formación del paladar peruano

El chef reconoce que el público peruano todavía se encuentra en proceso de aprendizaje sobre términos y cortes de carne. Generalmente, los comensales prefieren cocciones más altas, como tres cuartos o cocido, lo que puede afectar la jugosidad y el sabor.

“Es una cultura que se está dando a conocer de cómo comer las carnes”, explicó Pachas. Por ello, el personal dedica tiempo a describir las características de cada corte y sugerir los puntos de cocción que mejor realzan sus cualidades.

Además, señala la diferencia entre la carne estadounidense y las sudamericanas —argentinas, uruguayas o nacionales—, que radica en la certificación, alimentación y nivel de grasa. Mientras la carne prime americana ofrece mayor consistencia y jugosidad por su marmoleo, las sudamericanas pueden variar en calidad y textura, y la nacional todavía está en camino a adoptar un estándar superior.

Rumbo a la internacionalización

La apertura de un local en Madrid marca un nuevo capítulo en la proyección internacional de La Cuadra de Salvador, llevando la experiencia de la carne Prime americana al corazón de Europa y reafirmando su liderazgo en el Perú. La visión de la marca se centra en mantener la excelencia en cada detalle, desde la selección del producto hasta el maridaje en la mesa, y en educar al público sobre el arte de disfrutar la carne.