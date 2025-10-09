Perú

Esposa de Willy Ruiz, animador de Agua Marina, pide oraciones por la salud de los miembros de la orquesta: “Está delicado”

Leslie Gómez apareció fuera del hospital Almenara y habló con la prensa. Además, hizo un llamado a las autoridades a investigar el caso

Jazmín Marcos

Jazmín Marcos

Laydi Gómez, esposa del animador de Agua Marina Willy Ruiz, a detalles de su estado de salud. | Latina Noticias

La noche del miércoles, el concierto de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos se convirtió en escenario de pánico cuando una ráfaga de disparos suspendió abruptamente la presentación. La agresión dejó cuatro personas heridas.

Los asistentes, sorprendidos por la violencia, buscaron refugio mientras la seguridad del local intentaba contener la situación. El ataque fue perpetrado por dos sujetos armados que llegaron en motocicleta y se aproximaron a la parte posterior del escenario, atentando contra la integridad de los artistas y trabajadores durante un evento multitudinario.

La noche se tiñó de incertidumbre sobre la condición de las víctimas: Luis y Manuel Quiroga Querevalú, César Moré y Willy Ruiz —este último, animador de la orquesta—, todos trasladados con premura a un centro de salud. Desde ese momento, circularon versiones contradictorias sobre el estado de salud de los heridos, lo que incrementó la preocupación tanto en los seguidores del grupo como en sus familiares.

Esposa de Willy Ruiz, animador de Agua Marina, pide oraciones por la salud de los miembros de la orquesta: "Está delicado"
Fuera del hospital Almenara, Leslie Gómez, pareja de Wilson Javier Ruiz Julca, más conocido como Willy, se dirigió a los medios para aclarar la condición del animador. “Les agradezco que estén cubriendo esta noticia, nos ha dejado consternados. Su médico va a volver a informarles, solo sé que está delicado de salud y solo estamos esperando su recuperación”, expresó Gómez, evidenciando la tensión que envuelve a los allegados de la agrupación. 

“Estuvo criminalística y los peritos, les han hecho preguntas a los heridos. Solo sé que va tener una cirugía en el transcurso de las horas, está delicado al igual que sus compañeros. No he conversado con su médico”, puntualizó, rechazando algunas de las especulaciones de la jornada.

Además, Gómez hizo un llamado solicitando que la Policía Nacional y la Fiscalía profundicen las investigaciones para deslindar responsabilidades y evitar que hechos de este tipo se repitan en el futuro: “Que la Policía y la Fiscalía continúen con las investigaciones correspondientes. Pido las oraciones de los fans, hacer una cadena de oración por su recuperación”, destacó.
José Quiroga, líder de Agua Marina, advertía amenazas meses antes del ataque en Chorrillos

EsSalud descarta operación y riesgo de muerte

La información médica sobre los integrantes heridos de Agua Marina obtuvo mayor claridad minutos después, cuando el vocero de la Red Almenara de EsSalud, Ricardo Villarán, actualizó la condición de César Moré y Willy Ruiz.

“En estos momentos, los pacientes no están en riesgo y se encuentran en el área de Cuidados Especiales de Emergencia. Deberán quedarse hospitalizados para observación. No requieren operación y no hay riesgo de muerte. No hay órganos comprometidos. Ambos pacientes se encuentran despiertos”, aseguró Villarán ante la prensa.

Ricardo Villarán, médico del Hospital Almenara, brinda detalles de la situación de los heridos. | Latina Noticias

El representante de EsSalud calmó así los temores sobre una posible cirugía de urgencia, contradiciendo la información inicial proporcionada por familiares. Insistió en que los músicos permanecerán bajo vigilancia médica mientras se garantiza su evolución favorable tras el ataque.

La seguridad de los artistas en Perú ha quedado bajo escrutinio a raíz del violento episodio, que expone su vulnerabilidad durante eventos públicos. El caso de la orquesta Agua Marina, una de las agrupaciones más reconocidas de la música tropical nacional, desató muestras de apoyo y preocupación dentro de la industria y en las redes sociales.

Citan para hoy a Eduardo

Ataque armado a Agua Marina EN VIVO: últimas noticias y situación de los heridos durante concierto en Chorrillos

Ataque armado a Agua Marina

Dina Boluarte evita pronunciarse sobre el atentado a Agua Marina y se limita a decir: "La violencia no es buena, venga de donde venga"

Ataque armado a Agua Marina EN VIVO: últimas noticias y situación de los heridos durante concierto en Chorrillos

Leao Butrón dejó mensaje a Franco Navarro sobre la continuidad de Néstor Gorosito: "El fútbol de 10 meses, no lo puede resumir a 10 días"

