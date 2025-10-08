TC ordena restituir a Martín Hurtado como juez supremo, ¿quién es y cuál es su vinculación al caso Cuellos Blancos?

Abogado es acusado de cohecho. | Perúweek

El Tribunal Constitucional de Perú dispuso la reposición de Martín Alejandro Hurtado Reyes como juez supremo, tras anular el procedimiento que llevó a su destitución por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esta decisión coloca nuevamente en el centro del debate público la trayectoria de Hurtado y su relación con el escándalo judicial conocido como Los Cuellos Blancos del Puerto.

Según el fallo al que accedió Infobae, el TC determinó que la destitución de Hurtado Reyes fue nula, ya que la JNJ aplicó un procedimiento disciplinario inmediato sustentado en su reglamento interno, pero no previsto en su Ley Orgánica. El tribunal constitucional consideró que esta irregularidad privó al magistrado de su derecho al “procedimiento preestablecido por ley” y al debido proceso. “Prescindir de la investigación preliminar, como etapa preestablecida por ley, implica una vulneración al principio de legalidad y del derecho de todo investigado”, señala la sentencia.

¿Quién es Martín Hurtado Reyes?

Hurtado Reyes es un magistrado que ocupó cargos relevantes en el sistema judicial peruano y llegó al máximo tribunal de justicia. Su nombre cobró notoriedad a partir de 2018, cuando diversos medios revelaron audios que lo involucran con el ex juez supremo César Hinostroza Pariachi, figura central en la red conocida como Los Cuellos Blancos del Puerto.

En ese momento, la Junta Nacional de Justicia determinó que Hurtado cometió dos infracciones graves: pedir a Hinostroza la intervención en el trámite de un expediente que debía ser elevado a la Corte Suprema y, en consecuencia, incumplir la obligación de mantener una conducta intachable.

Audio difundido entre ambos vinculados al caso Cuellos Blancos. | Canal N

En la resolución que destituyó al magistrado, la entidad sostuvo que “está acreditado que el investigado incurrió en una conducta de intromisión e injerencia en una causa judicial”. La JNJ, no obstante, absolvió a Hurtado de otras acusaciones ligadas a favores en contrataciones y atenciones a terceros en procesos judiciales.

“No se advierte evidencia suficiente que el investigado, en el ejercicio de su función de presidente de la Comisión de Infraestructura del Poder Judicial, haya efectuado gestiones (…) para conseguir personal para dicha comisión”, establecieron entonces.

¿Cuál es su vinculación al caso Cuellos Blancos?

La investigación de la Fiscalía considera que Hurtado habría sido beneficiado por la red encabezada por Hinostroza Pariachi y otros operadores judiciales para su designación como juez supremo. El Ministerio Público imputa al magistrado el delito de cohecho. Actualmente, la fiscalía solicita seis años de prisión efectiva para el juez, y el proceso judicial ha ingresado en la etapa de control de acusación.

El caso conocido como Los Cuellos Blancos del Puerto destapó una red de corrupción que operaba al más alto nivel del sistema de justicia peruano, con tráfico de influencias, designaciones irregulares y negociaciones ilícitas. Los audios que involucraron a Hurtado Reyes formaron parte del material principal de aquella indagación. Como resultado de las pesquisas, la JNJ canceló su título como juez supremo y procedió a formalizar su destitución en mayo de 2021, medida que ahora queda anulada tras el fallo constitucional.

César Hinostroza es sindicado como presunto líder de los Cuellos Blancos. | Andina

La sentencia del Tribunal Constitucional precisa que, pese a la reposición de Hurtado, la JNJ conserva atribuciones legales para iniciar un nuevo procedimiento disciplinario, siempre que cumpla con las garantías y etapas procesales previstas en la ley. Además, señala que Hurtado podrá acudir a la vía civil en busca de una eventual reparación por los salarios y beneficios que dejó de percibir durante el tiempo que estuvo separado del cargo.

En paralelo, el proceso penal contra Martín Hurtado Reyes continúa y podría definir su situación de manera independiente a lo que resuelva la JNJ en una nueva investigación.