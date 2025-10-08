Madre e hija mueren en incendio de vivienda de Los Alamos de Surco | 24 HORAS

Un trágico incendio ocurrido en la urbanización Los Álamos, en Surco, cobró la vida de dos mujeres: Gabina Cáceres Bellido, de 83 años, y su hija María del Pilar Cárdenas Cáceres, de 62. Ambas quedaron atrapadas en las habitaciones de su vivienda mientras pedían auxilio, pero lamentablemente fueron halladas calcinadas.

Según vecinos, el siniestro estuvo precedido por una fuerte deflagración que sacudió los cimientos de las casas aledañas e hizo estallar los vidrios de varias ventanas. Tras la explosión, se escucharon los gritos desesperados de las víctimas.

Cuando los bomberos llegaron al lugar, ya era demasiado tarde. La situación se agravó porque las puertas de las habitaciones estaban cerradas con llave, lo que habría impedido su escape. Además, los vecinos señalaron que un hidrante cercano no funcionaba, lo que obligó a los rescatistas a abastecerse de agua desde un edificio cercano.

Municipalidad de Surco descarta relación con incendio

La tragedia ocurre apenas dos días después de que la Municipalidad de Surco derribara el cerco de la parte posterior del inmueble, como parte de un operativo de recuperación de espacios públicos. Vecinos aseguran que esta medida dejó a las mujeres expuestas a la inseguridad, lo que habría llevado a que se encerraran dentro de la vivienda.

“Les han tumbado la seguridad a las señoras para hacerlas retroceder un espacio de 80 centímetros. Ellas ya se habían encerrado por miedo, porque este parque se llena de muchachos fumando y de gente extraña”, denunció un residente de la zona.

En tanto, la comuna surcana rechazó que exista relación directa entre el retiro del cerco y el siniestro. “Respecto a la presunción de que el incendio ocurriera tras la recuperación de un espacio público, eso es solo una especulación. La investigación está a cargo de la Dirección de Seguridad del Estado”, señaló un vocero municipal, aunque adelantó que podrían asumir los gastos del sepelio.

Dos días después del incendio, los cuerpos de madre e hija permanecen en la morgue, a la espera de que sus familiares lleguen desde el extranjero para darles el último adiós.

¿Qué hacer durante un incendio en casa?

Ante un incendio, lo primero es mantener la calma y evacuar lo más rápido posible. Nunca intentes rescatar objetos de valor, porque cada segundo cuenta y la prioridad siempre será salvar la vida. El humo es más peligroso que las llamas, por lo que es importante desplazarse agachado para respirar aire más limpio, y cubrir nariz y boca con una tela húmeda para protegerse.

Si vas a salir por una puerta, primero toca la superficie: si está caliente, no la abras, ya que puede haber fuego del otro lado. En ese caso, busca otra salida. Nunca uses ascensores, ya que pueden quedar atrapados; siempre recurre a las escaleras. Si quedas encerrado en una habitación, cierra la puerta, coloca trapos húmedos en las rendijas para evitar la entrada de humo y asómate a una ventana para pedir ayuda a los vecinos o a los bomberos.

Llamar de inmediato al 116 en Perú puede marcar la diferencia en la respuesta de emergencia.

En cuanto a la prevención, es fundamental instalar detectores de humo en pasillos y dormitorios, ya que dan una alerta temprana y pueden otorgar minutos valiosos para escapar.