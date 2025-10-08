Perú

Entradas al Parque de las Leyendas este feriado del 8 de octubre: estas edades tienen descuento del 50%

Las familias podrán aprovechar este feriado por el Combate de Angamos y el descuento en sus dos sedes de San Miguel y Huachipa.

Ricardo Mc Cubbin

Por Ricardo Mc Cubbin

Guardar
Descuento del 50% en niños
Descuento del 50% en niños de 3 a 12 años para ingresar al Parque de las Leyendas

Las familias que buscan alternativas de entretenimiento al aire libre este feriado del 8 de octubre, con motivo del Combate de Angamos, encontrarán en el Parque de las Leyendas una opción variada. Según información difundida por la administración del parque, ese día se aplicará un descuento del 50% en las entradas para niños de 3 a 12 años, que podrán recorrer la sede de San Miguel y sus diversos espacios temáticos.

Descuentos para niños de 3
Descuentos para niños de 3 a 12 años en el Parque de las Leyendas

En la sección denominada Costa, los visitantes podrán observar especies como venados de cola blanca, flamencos (parihuana), pingüinos de Humboldt, aves guaneras y lobos marinos; además, a poca distancia de esta área, también se encuentra el espacio donde habitan los cocodrilos de Tumbes. Otro atractivo consiste en la Laguna Recreativa, donde una réplica de Machu Picchu, de aproximadamente 10 metros de alto, se puede admirar navegando mediante botes a motor por un costo de 6 soles. En ese mismo entorno, el público disfrutará de música andina ambiental.

Este zoológico del Parque de
Este zoológico del Parque de las Leyendas reúne diversas especies que muestran la riqueza y diversidad de la fauna del Perú. (Crédito: Parque de las Leyendas)

Quienes recorran la zona Sierra tendrán acceso a recintos donde residen especímenes como la vizcacha, el cóndor andino y las vicuñas dentro del área llamada “Pampa Galeras”, diseñada como un homenaje a la reconocida reserva nacional situada en Ayacucho. Por otro lado, el sector dedicado a la Selva permitirá a los asistentes observar animales propios del Amazonas, entre ellos el otorongo, oso de anteojos, distintas especies de monos, la nutria gigante, tapir, hormiguero gigante, así como la posibilidad de realizar paseos en Kayak.

El Parque de las Leyendas
El Parque de las Leyendas celebra con actividades especiales programadas para hoy 8 de octubre

De todo para la familia

El Parque de las Leyendas también pone a disposición de las familias el Jardín Botánico, ideal para conocer la diversidad de plantas y árboles característicos del territorio peruano. Además, en la sede Huachipa, el programa del 8 de octubre incluye actividades interactivas y gratuitas: desde las 14:30, los cuidadores ofrecerán enriquecimiento ambiental a los leones en el Felinario y a los osos de anteojos en su zona correspondiente. En el anfiteatro de Huachipa, la exhibición de lobos marinos será accesible para todos al mediodía y a las 15:00.

El parque, conocido por su
El parque, conocido por su rica biodiversidad, alberga diversas áreas temáticas que permiten a los visitantes explorar la riqueza natural y cultural del Perú.

En ambas sedes, el horario de atención es de lunes a domingo, incluyendo feriados, entre las 9:00 y las 17:00. El precio general de las entradas corresponde a 18 soles para adultos, 10 soles para niños de 3 a 12 años, y 4 soles para adultos mayores desde los 60 años, tarifas válidas durante toda la semana y también para los feriados.

Considerado uno de los centros turísticos y culturales más importantes de Lima, el Parque de las Leyendas desarrolla a lo largo del año propuestas educativas y de inclusión, buscando la sensibilización respecto al cuidado ambiental y el respeto al patrimonio natural y cultural del Perú. Sectores como estudiantes y familias recorren diariamente sus instalaciones, accediendo tanto a colecciones biológicas como a exhibiciones de flora y fauna de todas las regiones del país.

El renovado Bosque de Aves
El renovado Bosque de Aves ha sido cuidadosamente diseñado para proporcionar un entorno más adecuado y seguro para las especies que lo habitan. (Crédito: Parque de las Leyendas)

¿Quiénes pueden entrar gratis?

Se mantiene vigente un conjunto de beneficios que aseguran el ingreso gratuito durante todo el año para ciertos grupos. Según detalla el parque, las personas con discapacidad pueden acceder sin costo presentando el carné del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), un beneficio que se extiende a un acompañante en cualquier día de la semana, incluidos los feriados. De igual manera, los guías oficiales inscritos en Lima Metropolitana a través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), así como aquellos acreditados por gobiernos regionales, solo tendrán que presentar la credencial correspondiente para ingresar libremente.

En cumplimiento de la Ley 30826, los veteranos de guerra o de la Pacificación Nacional también pueden acceder al parque sin costo alguno presentando tanto su carné de veterano como su Documento Nacional de Identidad (DNI). Todas estas disposiciones tienen como objetivo fortalecer el carácter inclusivo del parque.

La visita permite el acceso a zonas específicas donde se alojan especies distintivas. En la zona de la Selva, destaca el capibara, que comparte hábitat con animales como el gallito de las rocas, sajino, mono maquisapa, venado rojo, lobo de río, oso perezoso de dos dedos, oso de anteojos, oncilla, armadillo y otorongo. Esta especie, originaria de los Andes orientales de Colombia, Venezuela, Ecuador y otros países sudamericanos, se localiza en Perú principalmente en los bosques húmedos amazónicos. Frente a amenazas, estos roedores se refugian bajo el agua, permaneciendo sumergidos por varios minutos como estrategia defensiva.

Temas Relacionados

Parque de las LeyendasFeriados en Perúperu-noticias

Más Noticias

Triple asesinato en San Martín de Porres: hombres fueron acribillados cerca a la muralla de Chuquitanta

Ninguna de las tres personas ha sido identificada hasta el momento, y los residentes aseguran que no serían vecinos del sector, donde la mayoría de habitantes se dedica a la agricultura

Triple asesinato en San Martín

Christian Yaipén pide oraciones por Kike Farro, exintegrante de Grupo 5, tras ser operado de emergencia en España

El líder del Grupo 5 conmovió a los seguidores de la cumbia al dedicar un emotivo mensaje al recordado “Caballero de la Cumbia”. El gesto generó una ola de apoyo en redes sociales.

Christian Yaipén pide oraciones por

Santoral del 8 de octubre: Santa Pelagia de Antioquía y los onomásticos que se celebran hoy

Cada una de las personas reconocidas como santos o beatos tienen asignada una fecha en el calendario para ser recordados

Santoral del 8 de octubre:

Un día como hoy: efemérides del 8 de octubre

Hechos que transformaron el camino de la historia y que se recuerdan este domingo

Un día como hoy: efemérides

Cuerpo de menor fue hallado en su vivienda: madre y hermanastro entre los principales sospechosos

La escena, resguardada por agentes de la Dirección General de Salud y especialistas forenses, permanece bajo investigación

Cuerpo de menor fue hallado
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fin del paro de transportistas:

Fin del paro de transportistas: estos son los compromisos del Gobierno y los gremios para levantar la medida en Lima y Callao

PCM no descarta más renuncias de ministros previo a las Elecciones Generales 2026: “No habrá muchas novedades”

TC ordena restituir a Martín Hurtado como juez supremo, ¿quién es y cuál es su vinculación al caso Cuellos Blancos?

Perú condena intento de magnicidio contra Daniel Noboa en Ecuador y advierte escalada de “violencia contra Dina Boluarte”

Eduardo Arana descarta declarar en emergencia el transporte, pese a exigencia de gremios y Congreso

ENTRETENIMIENTO

Christian Yaipén pide oraciones por

Christian Yaipén pide oraciones por Kike Farro, exintegrante de Grupo 5, tras ser operado de emergencia en España

Colombiano George Slebi aceptó ‘error’ con Maju Mantilla: “Me pidió disculpas”, le contó Gustavo Salcedo a Magaly Medina

Pamela Franco defiende su relación con Christian Cueva, pero advierte que no se casa: “Siempre hemos estado juntos”

Magaly Medina y el audio de Gustavo Salcedo sobre el seguimiento a Maju Mantilla y productor: “Tiene la certeza de que ella le fue infiel”

Gustavo Salcedo espió a Maju Mantilla y a productor por dos años Y con ayuda de 7 personas: “Veía todo y ella lo negaba”

DEPORTES

A qué hora juega Perú

A qué hora juega Perú vs Chile: partido amistoso en Santiago por fecha FIFA 2025

Alianza Lima vs ADIFFEM EN VIVO HOY: minuto a minuto por la clasificación en la Copa Libertadores Femenina 2025

Dónde ver Alianza Lima vs ADIFFEM HOY: canal tv online del partido por la jornada 3 de la Copa Libertadores Femenina 2025

Presidente del nuevo Fondo Blanquiazul reclama igualdad de condiciones en la Liga 1: “El suelo no está parejo para todos“

Futbolista peruana debutó en la Bundesliga: se formó en Alianza Lima y es pretendida por Francia