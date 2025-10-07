Perú

Transportistas ruegan por ayuda en el Congreso: “No tenemos plata para pagar la clínica”

El encuentro entre los gremios de transporte y el titular del Parlamento, José Jeri, donde se expuso la grave crisis de inseguridad que sufren los trabajadores en distintas zonas de Lima y Callao, se llevó a cabo este lunes 7 de octubre

Por Tomás Ezerskii

Guardar
Empresario de transporte pidió ayuda al presidente del Congreso: "No tenemos plata para pagar la clínica" | Congreso TV

La desesperación se apoderó de los representantes del gremio de transportistas durante una reunión en el Congreso de la República. En medio de la exposición ante el titular del Parlamento, José Jerí Oré, uno de los empresarios alzó la voz conmovido para pedir apoyo económico urgente: su conductor se encuentra internado en la UCI tras ser víctima de un ataque. “No tenemos plata para pagar la clínica”, expresó entre lágrimas ante los congresistas, reflejando la crítica situación que enfrenta el sector debido a la ola de extorsiones y violencia.

El encuentro se llevó a cabo este lunes 7 de octubre en el Palacio Legislativo, donde los gremios de transporte expusieron la grave crisis de inseguridad que sufren en distintas zonas de Lima y Callao. Según sus voceros, más de 70 conductores han sido asesinados en los últimos meses por mafias dedicadas al cobro de cupos. Los transportistas pidieron al Estado medidas concretas para frenar la violencia, pues aseguran que las promesas no se han cumplido y que los empresarios ya no tienen recursos para proteger ni atender a sus trabajadores heridos.

Transportistas exigen al Congreso declarar en emergencia el sector por ola de extorsiones

Reunión de parlamentarios con gremios
Reunión de parlamentarios con gremios de transportistas. | Congreso

Durante la reunión, el presidente del Congreso, José Jerí, anunció que se alcanzaron cuatro acuerdos con los representantes del transporte. El primero de ellos fue acoger la propuesta del congresista Juan Carlos Mori para que se declare en emergencia el transporte público, ante el incremento de ataques y asesinatos. También se acordó la creación de una mesa de trabajo con el Ejecutivo, la Fiscalía, el Poder Judicial y los gremios para discutir soluciones inmediatas.

Otro de los compromisos asumidos fue revisar y modificar la reciente norma sobre criminalidad sistemática, con el fin de reforzar la persecución penal contra las mafias de extorsionadores. Además, el Parlamento se comprometió a identificar leyes sobre seguridad ciudadana pendientes de reglamentación y ejercer un control político para acelerar su aplicación. “Desde el día jueves se puede hacer”, afirmó Jerí.

En tanto, los dirigentes transportistas manifestaron su desconfianza frente a la falta de resultados. “El Perú es uno de los países con mayor cantidad de leyes y el más corrupto. No garantiza la cantidad de leyes que las cosas funcionen”, dijo uno de ellos durante su intervención. Otro añadió que 400 mototaxistas han sido asesinados por extorsión, mientras que cientos de conductores viven bajo amenazas diarias.

Transportistas piden ayuda internacional a El Salvador para combatir extorsión y sicariato

El paro de transportistas se
El paro de transportistas se acató durante este jueves 26 de septiembre - crédito Twitter

Tras el paro masivo del 6 de octubre que paralizó casi por completo Lima y Callao, la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) decidió enviar una “carta de auxilio” al embajador de El Salvador en Perú, solicitando apoyo frente al incremento de la extorsión y el sicariato. En el documento, el gremio reconoce los resultados obtenidos por el presidente Nayib Bukele en el combate al crimen organizado y plantea la posibilidad de replicar en el país estrategias similares para enfrentar a las mafias que operan en el transporte urbano.

Anitra argumenta que la situación ha alcanzado un punto crítico: muchos choferes viven bajo amenazas constantes y deben pagar cuotas semanales a bandas criminales para poder trabajar. Por ello, piden al Gobierno salvadoreño una colaboración estratégica que permita frenar el avance de organizaciones que, según indican, han “cambiado de domicilio” hacia el territorio nacional. En su misiva, el gremio señala que el pedido “no responde al interés de un grupo, sino al clamor de un pueblo que exige paz y libertad”.

El comunicado concluye con un llamado urgente a las autoridades locales y a la comunidad internacional para sumarse a una cruzada contra la delincuencia. Los transportistas aseguran que sus afiliados libran “luchas diarias por la supervivencia personal y familiar” y que la inacción estatal solo agrava el problema.

Temas Relacionados

Paro de transportistasTransportistasExtorsiónSicariatoCongresoJosé Jeríperu-noticias

Más Noticias

Congreso: Proponen que licencia de paternidad pueda comenzar cuando termine la licencia de la madre

El proyecto de ley 12680 fue presentado por la legisladora Diana Gonzales, de la bancada de Avanza País. Para ello, se busca modifica la Ley N.º 29409

Congreso: Proponen que licencia de

Alex Valera le confesó a Jean Ferrari cuál es su postura sobre la selección peruana y su presencia para el amistoso con Chile

El director general de fútbol de la FPF dio alcances de la charla que tuvo con el delantero de Universitario acerca de la posibilidad que esté ante la ‘roja’. También habló de Kevin Quevedo, Marcos López y Pedro Gallese

Alex Valera le confesó a

Mincetur destina más de S/18 millones impulsa obras turísticas en Machu Picchu, Valle del Colca y cataratas en Huánuco

Las inversiones buscan modernizar servicios, mejorar la seguridad y optimizar la experiencia de los visitantes en destinos emblemáticos del sur y centro del Perú

Mincetur destina más de S/18

Fiscal no quiso implementar módulo de flagrancia en Campoy porque “era muy lejos”, denuncia alcalde de SJL

Jesús Maldonado cuestionó la eficiencia de algunas autoridades para liderar y ejecutar acciones concretas contra el avance de la criminalidad

Fiscal no quiso implementar módulo

Congreso y conductores acuerdan exigir al Ejecutivo declarar en emergencia al transporte, ¿qué implica esta medida?

Aunque todo apunta que se daría, ya que la presidenta Dina Boluarte mencionó que lo evalúan, no es la primera vez que se pide. En diciembre pasado, el ministro Pérez Reyes argumentó que no resolvería todos los problemas estructurales

Congreso y conductores acuerdan exigir
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso: Proponen que licencia de

Congreso: Proponen que licencia de paternidad pueda comenzar cuando termine la licencia de la madre

Congreso y conductores acuerdan exigir al Ejecutivo declarar en emergencia al transporte, ¿qué implica esta medida?

Rafael López Aliaga a una semana de anunciar su posible renuncia: “Estoy trabajando para lo que se nos viene”

Elecciones 2026: Aprueban que encuestas puedan ser difundidas hasta 3 días antes de la votación

El 29% de figuras influyentes y empresarios´del Perú consideran que Rafael lópez aliaga debería retirarse de la política

ENTRETENIMIENTO

Zaca TV responde a las

Zaca TV responde a las críticas y revelan por qué no hablaron del paro de transportistas: “Nos parecía una falta de respeto”

Nicola Porcella y las veces que el actor peruano afirmó sentirse “más mexicano que nunca”

Tony Succar impulsa a nuevos talentos y se compromete a producir su primer disco: “Voy a invitarlo a cantar en mi concierto”

Leyendas del metal, Rhapsody of Fire, regresan a Lima con su gira “Dawn of Victory”

Abel Lobatón anhela que su nieto, hijo de Samahara Lobatón, siga sus pasos: “Quiero conocer a mi sucesor”

DEPORTES

Alex Valera le confesó a

Alex Valera le confesó a Jean Ferrari cuál es su postura sobre la selección peruana y su presencia para el amistoso con Chile

Expresidente de la Conar expone disparidad de criterios en arbitraje tras falta de Anderson Santamaría: “A Yotún lo expulsaron por menos”

Franco Navarro Mandayo desmiente existencia de requisitos para continuidad de Néstor Gorosito en Alianza Lima: “Se busca sostener proyecto”

Jean Ferrari reveló la fecha para anunciar al nuevo técnico de la selección peruana

La firme postura de Manuel Barreto sobre “la pizarra de jugadores” que encontró Óscar Ibáñez antes de dejar la selección peruana