Perú

Perú llega a Roma para ofrecer 80 proyectos de infraestructura por más de 17.000 millones de dólares

Durante la XII Conferencia Ministerial Italia-América Latina y el Caribe, el canciller Schialer resaltó que la región concentra el 60% del litio y el 40% del cobre mundial, recursos esenciales para la agenda verde de la UE

Esteban Salazar Herrada

Por Esteban Salazar Herrada

Guardar
La XII Conferencia Ministerial Italia-América
La XII Conferencia Ministerial Italia-América Latina y el Caribe concluyó en Roma con un acuerdo para impulsar la diplomacia del crecimiento económico.

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Elmer Schialer, presentó a su país como un socio estratégico y confiable para Europa y América Latina en la XII Conferencia Ministerial Italia-América Latina y el Caribe celebrada en Roma el 7 de octubre.

Durante el foro, Schialer compartió el panel principal con el vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, enfocando su intervención en las condiciones económicas sólidas y las oportunidades para fortalecer los vínculos comerciales y de inversión entre ambas regiones. La reunión acogió propuestas para dinamizar el crecimiento y el libre comercio birregional.

Perú se posiciona desde Roma como socio clave en foro Italia-América Latina

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores resaltó que Perú mantiene un crecimiento económico promedio del 4,4% durante los últimos veinte años, con una inflación controlada y proyecciones de aumento del producto interno bruto (PIB) de alrededor del 3% anual hasta 2028. Según Schialer, estos datos reflejan la estabilidad macroeconómica del país y lo consolidan como un mercado atractivo para inversiones extranjeras.

Frente a las autoridades internacionales, el canciller subrayó el papel de Perú como promotor del diálogo entre continentes y del libre comercio. “La inversión privada, la diversificación productiva y la competitividad, demuestran la confiabilidad del país”, afirmó el diplomático peruano, según consta en el comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Entre las propuestas presentadas, Schialer destacó la disponibilidad de una cartera priorizada de 80 proyectos de infraestructura, valorada en más de 17.000 millones de dólares, lista para ejecutarse con socios internacionales interesados. El canciller hizo énfasis en que Perú impulsa una inversión responsable e inclusiva, invitando a empresas y organismos europeos a participar activamente en esas iniciativas. Tanto las expectativas de crecimiento como la apertura económica peruana fueron puntos centrales de la agenda del panel.

El canciller peruano Elmer Schialer
El canciller peruano Elmer Schialer destacó la estabilidad macroeconómica y las oportunidades de inversión en Perú ante líderes internacionales.

Italia y América Latina refuerzan lazos económicos en conferencia ministerial

Durante la conferencia, se abordó también el valor estratégico de América Latina en la economía global contemporánea. Schialer puntualizó que la región alberga el 60% de las reservas mundiales de litio y produce el 40% del cobre del planeta, minerales cruciales para la transición energética y digital impulsada por la Unión Europea. A esto se añade la riqueza en biodiversidad y el potencial en energías renovables, recursos clave para el futuro económico de los países latinoamericanos, explicó el ministro.

En la declaración final del foro, las delegaciones participaron en la adopción de un acuerdo conjunto para reafirmar el respeto al derecho internacional y el compromiso con la democracia. El documento llama a impulsar la “diplomacia del crecimiento económico” como herramienta para robustecer las relaciones comerciales y promover las inversiones entre Italia y los países de América Latina y el Caribe.

La conferencia, copresidida por Elmer Schialer y Antonio Tajani, reunió delegaciones de toda la región y concluyó con una renovada apuesta por la integración comercial y económica. La próxima edición del encuentro ministerial tendrá como objetivo evaluar los avances en los proyectos y en la cooperación birregional, según proyecciones de los organizadores.

Temas Relacionados

CancilleríainversionesUnión EuropeaInfraestructuracobrelitioXII Conferencia Ministerial Italia-América Latinaperu-economia

Más Noticias

Fixture de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canales TV del arranque ‘blanquiazul’ en el torneo

Las dirigidas por Facundo Morando comienzan su camino hacia la obtención del tan ansiado tricampeonato nacional, aunque este podría tener un obstáculo en la primera fecha

Fixture de Alianza Lima en

⁠DNI Electrónico: así puedes renovar, cambiar de domicilio y solicitar duplicado sin acudir a las oficinas de Reniec

Este documento, además de acreditar la identidad del ciudadano, permite el uso de la firma digital y el acceso a servicios en línea del Estado

⁠DNI Electrónico: así puedes renovar,

Extorsionadores queman bus de ‘La 40’ en Santa Anita: sospechan de venganza por paro del gremio de transporte

Dos sujetos en motocicleta efectuaron el ataque esta madrugada, frente a la vivienda del hermano del propietario del vehículo

Extorsionadores queman bus de ‘La

Gia Rosalino, su papel en la obra ‘Inmaduros’, su relación con Aldo Miyashiro y lo que piensa del matrimonio: “No me quita el sueño”

La actriz conversó con Infobae Perú sobre su papel en la comedia teatral Inmaduros, donde comparte escena con Aldo Miyashiro y Lucho Cáceres, y adelanta detalles de su primer unipersonal, un proyecto que mezcla humor y reflexión sobre los recuerdos y el desapego.

Gia Rosalino, su papel en

El perfil que bosqueja Jean Ferrari para la elección del nuevo técnico de la selección peruana: “Volver a nuestras raíces, pero agregando dinámica”

Existen algunas valoraciones importar para perfilar al próximo comando técnico nacional. El aspecto clave importante pasa por la versatilidad en distintos panoramas priorizando el sistema 4-3-3

El perfil que bosqueja Jean
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Premier Eduardo Arana sobre extorsión

Premier Eduardo Arana sobre extorsión a transportistas: “Es una modalidad delictiva que no se encontraba en el país hace mucho tiempo”

Fin del paro de transportistas: estos son los compromisos del Gobierno y los gremios para levantar la medida en Lima y Callao

Obispos peruanos invocan al Gobierno a atender el clamor de las protestas ante ola criminal: “Las muertes deben parar”

Presunto plagio en la tesis de Patricia Benavides estuvo identificado desde 2023 por chequeo de Jaime Villanueva en Turnitin

Óscar Arriola, jefe de la PNP, sobre el paro de transportistas: “Todos vamos a morir en algún momento, por favor”

ENTRETENIMIENTO

Edison Flores disfruta su soltería

Edison Flores disfruta su soltería y fue visto con joven que luce orgullosa su camiseta junto a amistades

Magaly Medina reprocha a Nicola Porcella por renegar del Perú: “Negar tus raíces es como negar a tus padres”

Magaly Medina comparte Audio de Gustavo Salcedo que lo desmiente y confirma empujón a productor en el malecón: “Se cayó de cabeza”

Gia Rosalino, su papel en la obra ‘Inmaduros’, su relación con Aldo Miyashiro y lo que piensa del matrimonio: “No me quita el sueño”

¿Quién es Flavia López, la representante de Perú, voceada como favorita en el Miss Grand International 2025?

DEPORTES

Se filtró la condición que

Se filtró la condición que le puso Alianza Lima a Néstor Gorosito para renovar por todo el 2026

Fixture de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canales TV del arranque ‘blanquiazul’ en el torneo

El perfil que bosqueja Jean Ferrari para la elección del nuevo técnico de la selección peruana: “Volver a nuestras raíces, pero agregando dinámica”

Tabla de posiciones de la Copa Libertadores Femenina 2025: así marcha Alianza Lima tras la fecha 2 del torneo internacional

Programación de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canales TV