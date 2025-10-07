Gustavo Salcedo admitió haber puesto GPS en los autos del Christian Rodríguez y de su esposa: “lo tuve ‘trackeado’”

El esposo de Maju Mantilla admitió públicamente que instaló dispositivos de rastreo en los vehículos del exproductor y su pareja, generando un intenso debate sobre privacidad en el espectáculo peruano (ATV)

Una conversación difundida en el avance de esta noche de ‘Magaly TV La Firme’ destapó una revelación inesperada de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla.

En medio de un diálogo con Magaly Medina, el empresario reconoció haber instalado rastreadores GPS en los autos del exproductor Christian Rodríguez y de su esposa. La confesión, que él mismo expresó con naturalidad, provocó conmoción por el nivel de control y vigilancia que implicaba.

El hecho ha generado reacciones en la prensa y en el público, mientras se anuncian nuevos audios que podrían ampliar el alcance de la polémica que envuelve al entorno de la conductora de televisión.

La confesión que encendió la polémica

Con voz serena, Gustavo Salcedo confesó ante Magaly Medina haber colocado rastreadores en los autos de Christian Rodríguez y su pareja, dejando al público entre el asombro y la indignación. (ATV)

Durante una conversación con Magaly Medina, Gustavo Salcedo sorprendió con una declaración directa y sin titubeos. “Tiene un Kia rojo. Está guardado. Un GPS en su carro y en el carro de su esposa”, afirmó con voz firme, aludiendo a los vehículos del exproductor Christian Rodríguez y su pareja.

La frase dejó atónita a la conductora y a los espectadores. Nadie esperaba que Salcedo admitiera haber colocado dispositivos de rastreo para seguir los movimientos de ambos. La revelación encendió las alarmas y desató una oleada de comentarios en redes sociales, donde muchos calificaron el acto como una invasión a la privacidad.

El tono de Salcedo fue interpretado por varios como una muestra de desesperación. “Christian está jodido porque a Christian yo lo estuve trackeando”, dijo en otro momento, sin medir el impacto de sus palabras. La conversación continuó entre la incredulidad de quienes lo escuchaban y el asombro por el nivel de control que reconocía haber ejercido.

El alcance de un acto que dejó a todos perplejos

La confesión de Salcedo reveló una vigilancia sistemática: rastreadores en dos autos, coordenadas registradas y un nivel de control que dejó sin palabras a los televidentes. (ATV)

La confesión de Gustavo Salcedo no se limitó a una frase aislada. Con cada palabra, fue revelando detalles que daban cuenta de la magnitud del seguimiento. En el audio difundido, mencionó las características del vehículo de Rodríguez —un Kia rojo tipo hatchback—, e incluso precisó que sabía dónde se encontraba estacionado.

El hecho generó comentarios en redes sociales, donde se analizaron las posibles implicaciones de sus actos. La conversación adquirió un tono más grave cuando se supo que Salcedo también había instalado un dispositivo en el carro de su propia esposa. Con esa acción, habría tenido acceso a las coordenadas exactas de ambos vehículos.

“Sabía por dónde se movían, qué hacían, a qué hora salían”, se comentó tras la difusión de los audios. La magnitud del seguimiento dejó en evidencia una crisis personal profunda, que expuso la intimidad de los involucrados ante el ojo público. Mientras tanto, el empresario enfrentaba el impacto mediático de su propia confesión.

La reacción mediática y las nuevas revelaciones

Los audios de Gustavo Salcedo encendieron el espectáculo local. Magaly Medina advirtió que hay más grabaciones, mientras las redes cuestionaban el exceso de control. (ATV)

El caso rápidamente se convirtió en tema central de los programas de espectáculos. Conductores y panelistas expresaron sorpresa ante la facilidad con que Salcedo reconoció haber espiado los movimientos del exproductor y de su esposa. Algunos calificaron la acción como “un límite que no debía cruzarse”.

Magaly Medina, quien recibió la confesión, advirtió que existen más grabaciones que podrían salir a la luz en los próximos días. “Así como viste hoy, Magaly va a sacar más audios de Gustavo Salcedo”, se comentó en las redes sociales, anticipando que el contenido pendiente podría complicar aún más la situación del empresario.

La imagen de Salcedo, hasta entonces conocida por su vínculo con la exreina de belleza Maju Mantilla, quedó marcada por el escándalo. En redes sociales, los usuarios multiplicaron los mensajes de crítica y sorpresa, mientras se debatía sobre los límites de la confianza en una relación de pareja y en el entorno profesional.

El caso, que parecía una disputa privada, escaló rápidamente hasta convertirse en uno de los episodios más comentados del ámbito del entretenimiento local. Cada nueva revelación añadía más tensión a una historia que parecía no tener fin.