Perú

Paro de transportistas en Lima Norte: Fiscalía despliega operativos preventivos ante posibles enfrentamientos y bloqueos en Túpac Amaru

El Ministerio Público recorrió distintos puntos de Lima Norte durante la jornada de protesta para supervisar el accionar policial, garantizar el orden público y exhortar a los manifestantes a mantener la calma

Por Abigail Villantoy Gómez

La Fiscalía exhortó a los
La Fiscalía exhortó a los transportistas a no obstaculizar las vías y respetar el orden público. | Ministerio Público

La Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Lima Norte, dirigida por el fiscal provincial Javier Antonio Zapata García Rosell, ejecutó una serie de intervenciones preventivas en distintos sectores del norte de la capital. Las acciones tuvieron como finalidad supervisar el desarrollo del paro de transportistas y asegurar que las manifestaciones se mantuvieran dentro del marco legal, sin afectar la tranquilidad pública ni vulnerar derechos fundamentales.

Durante las verificaciones, los representantes del Ministerio Público recorrieron zonas consideradas críticas ante posibles bloqueos y concentraciones de conductores. El despliegue se centró en vías de alto tránsito, donde se detectó la presencia de buses y choferes que expresaban su desacuerdo con las autoridades de transporte.

Supervisión en la avenida Túpac Amaru y zonas aledañas

En la avenida Túpac Amaru, a la altura de la estación Pacífico del Metropolitano, el fiscal Zapata García Rosell, acompañado por la fiscal adjunta Emely Chiuyare Aquino, constató la presencia de varios grupos de conductores apostados con sus unidades en señal de protesta. En el lugar también se encontraban efectivos policiales desplegados para mantener el orden y garantizar la circulación vehicular.

Fiscales verificaron las movilizaciones en
Fiscales verificaron las movilizaciones en Canta Callao, Palao y el óvalo de Habich. | Ministerio Público

Los fiscales exhortaron al jefe de la comisaría de Independencia a cumplir sus funciones conforme a ley, evitando excesos en el uso de la fuerza. Recordaron la importancia de actuar con racionalidad y proporcionalidad ante cualquier incidente, con el propósito de prevenir posibles abusos de autoridad o afectaciones a los manifestantes.

Ministerio Público exhorta a los transportistas al respeto de la ley

El Ministerio Público también se dirigió a los representantes de los transportistas, quienes concentraban alrededor de 18 unidades de servicio público en actitud de protesta. Los fiscales solicitaron que informen a los demás conductores sobre la necesidad de no incurrir en delitos que puedan alterar la tranquilidad pública ni obstaculizar las vías de comunicación.

El equipo fiscal recordó que el derecho a la protesta debe ejercerse dentro del marco legal y que cualquier acto que ponga en riesgo la seguridad ciudadana puede derivar en responsabilidades penales. Estas recomendaciones se realizaron de forma directa en los puntos donde se evidenció mayor presencia de manifestantes.

Operativos en Canta Callao, Palao y el óvalo de Habich

l Ministerio Público supervisa puntos
l Ministerio Público supervisa puntos críticos para prevenir enfrentamientos entre manifestantes y policías. |Ministerio Público

De manera simultánea, el fiscal adjunto José Carlos Mou Mora verificó movilizaciones en otros sectores de San Martín de Porres, entre ellos el óvalo de Canta Callao, el paradero Primera de Palao y el óvalo de Habich, donde se reportó la presencia de transportistas agrupados en vías principales. En cada punto, se coordinó con personal policial para garantizar que las intervenciones se realizaran con estricto respeto a los derechos humanos.

El representante del Ministerio Público reiteró la importancia de mantener el orden interno y la integridad tanto de los manifestantes como de los transeúntes. Asimismo, recomendó a los agentes del orden actuar dentro de sus atribuciones y proceder conforme a ley ante la detección de cualquier acto que configure un ilícito penal.

Fiscalía reafirma su labor preventiva en situaciones de conflicto social

Las acciones desarrolladas por la Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Norte forman parte de su política de intervención oportuna en contextos de protesta social, con el objetivo de reducir riesgos y evitar hechos de violencia. La institución busca garantizar el equilibrio entre el derecho a la manifestación y la preservación del orden público, interviniendo de manera directa en zonas donde se detecta una posible alteración de la paz ciudadana.

Los fiscales continuarán monitoreando los puntos estratégicos de Lima Norte en coordinación con la Policía Nacional, para asegurar que las movilizaciones se desarrollen en un ambiente de respeto, legalidad y sin vulneraciones a los derechos de los ciudadanos.

