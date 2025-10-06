Perú

Mario Irivarren apoya el paro de transportistas y expresa: “Si el gobierno no soluciona, son parte del problema”

En medio de la protesta del gremio de transportistas en la lucha contra la criminalidad, el chico reality no fue ajeno y se refirió al tema

Jazmín Marcos

Mario Irivarren apoya el paro de transportistas y expresa: “Si el gobierno no soluciona, son parte del problema” | Youtube

El paro de transportistas en Lima realizado el lunes 6 de octubre marcó un nuevo hito en la crisis de seguridad que atraviesa la capital peruana. El sector decidió apagar motores por 24 horas tras una ola de asesinatos y extorsiones que afecta a choferes y empresas de transporte, y que ha dejado decenas de víctimas a manos de criminales y sicarios.

El detonante de la protesta fue el asesinato de Daniel José Cedeño Alfonso, conductor de la empresa Lipetsa, hecho ocurrido el 4 de octubre en San Juan de Miraflores. Este caso agravó una situación que ya venía siendo denunciada por los gremios, que reportan al menos una docena de conductores asesinados en lo que va del año.

La protesta del 6 de octubre fue una de las de mayor impacto. Según el director de la Cámara Internacional del Transporte, Martín Ojeda, “aproximadamente el 90% de los buses en Lima y Callao paralizó sus operaciones”. Empresas como Consorcio Vía, Zeta, Los Loritos, Vipusa y Nueva América se sumaron a la medida, interrumpiendo el servicio en extensas zonas de la ciudad.

El paro se caracterizó por la suspensión total de actividades, sin marchas multitudinarias ni bloqueos masivos, como una forma de “grito de desesperación” que buscaba no solo llamar la atención de las autoridades, sino movilizar a una ciudadanía cada vez más preocupada por la inseguridad.

Mario Irivarren su crítica directa al gobierno

Durante estas jornadas, el apoyo de usuarios y figuras públicas se hizo presente. En el programa digital Good Time, Mario Irivarren expresó una postura enfática sobre el rol del gobierno frente a la crisis.

“Lo que yo quisiera terminar de entender, sin decir cosas que tal vez estén de más. Por qué, si este es un problema que viene pasando desde hace mucho, si la gente ha levantado su voz de protesta en más de una oportunidad, ¿por qué no mejora?”, planteó Irivarren al aire, reflejando el sentir de miles de limeños.

El ciclo de violencia y la falta de respuestas estatales han levantado cuestionamientos sobre la capacidad del sistema para proteger a la ciudadanía. Irivarren fue más allá al preguntar: “¿Tan podrido está el sistema? Que ya no importa que todo el país entero se levante en contra de ellos y aun así no podemos controlar la situación. ¿A ese punto hemos llegado?”.

En el mismo programa, Gerardo Pe sumó críticas hacia el Ejecutivo, señalando: “A este nivel para que los paros y las marchas sigan es porque a Dina no le importa absolutamente nada”.

La intervención de Irivarren subrayó la percepción de abandono: “Si el gobierno, con toda su fuerza y con todos sus recursos, que es enorme, no puede darle solución, claramente es porque son parte del problema, así es como lo veo yo”.
El debate se trasladó hacia la responsabilidad social y ciudadana en un contexto de elevada criminalidad. Mario Irivarren se preguntó: “¿Qué hacemos como ciudadanos más allá de un paro, una marcha, una protesta, hacia donde tenemos que empujar todos para darle vuelta a esta situación?”.

La inseguridad ha golpeado a diversos sectores, no solo el transporte. En marzo de este año, el asesinato del cantante Paul Flores, de Armonía 10, durante un ataque a su autobús, evidenció el alcance del problema, que afecta a trabajadores, empresarios y artistas.

Al cierre de esta jornada, la capital mantuvo un panorama incierto, con el transporte público parcialmente paralizado y la ciudadanía exigiendo acciones concretas. Irivarren concluyó en Good Time: “Esto es un problema que nos involucra a todos, víctima de extorsión o de la delincuencia, podemos ser todos y técnicamente lo somos todos”.

