Fotos y videos del paro de transportistas HOY: caos y desesperación de usuarios por demoras y falta de unidades de transporte

Desde las primeras horas del lunes, cientos de ciudadanos caminaron kilómetros ante la ausencia de buses y combis

Por Olenka Pizarro

Puente Nuevo amaneció con tránsito
Puente Nuevo amaneció con tránsito reducido y paraderos repletos durante el paro convocado por transportistas en Lima y Callao este lunes 6 de octubre. Foto: ANDINA/ Vidal Tarqui

Lima vivió una mañana de caos, tensión y desesperación por el paro de transportistas convocado este lunes 6 de octubre en Lima y Callao. Desde muy temprano, el tránsito se redujo drásticamente en Puente Nuevo y otras zonas de la capital, mientras miles de pasajeros esperaban sin éxito unidades de transporte para llegar a sus destinos.

Puente Nuevo colapsa por falta de buses

Transportistas de 'El Chino' bloquean el paso en el Óvalo Infantas en Lima Norte | Canal N

El Puente Nuevo, que conecta los distritos de San Juan de Lurigancho y El Agustino, amaneció con tránsito reducido y paraderos repletos. Decenas de personas, resignadas, caminaron o improvisaron medios para desplazarse ante la paralización de varias líneas de transporte público.

Buses de la empresa 'Lorito' bloquean varios carriles de la Vía de Evitamiento | Canal N

Una escena peligrosa se registró en el lugar cuando una moto carga fue utilizada para trasladar a varios pasajeros hacia el sur de la ciudad. El improvisado vehículo, diseñado solo para carga, circulaba sobrecargado en plena vía, exponiendo a los ocupantes a un alto riesgo de accidente.

Una moto de carga traslada
Una moto de carga traslada a pasajeros por falta de buses. Foto: Perú21

Choferes marchan hacia el Congreso

Mientras tanto, un grupo de choferes de la línea “El Rápido” intentó llegar al Congreso de la República para exigir soluciones ante la ola de extorsiones y asesinatos que afecta al gremio. La caravana partió desde la avenida Trapiche rumbo al centro de Lima, tocando bocinas en señal de protesta.

“Queremos trabajar sin miedo. Nos están matando en las calles y nadie hace nada”, expresó uno de los manifestantes durante el recorrido.

Bloqueos en San Juan de Lurigancho y Vía de Evitamiento

El paro también paralizó avenidas clave de la capital. En San Juan de Lurigancho, manifestantes bloquearon el tránsito en los alrededores de la estación Bayóvar del Metro de Lima e instaron a conductores informales a sumarse a la medida.

Policía amenaza a transportista que acata paro y bloquea vía en SJL

Asimismo, buses de la empresa Lorito bloquearon varios carriles de la Vía de Evitamiento, generando gran congestión vehicular. En tanto, unidades de La 50 realizaron un “bocinazo” masivo en señal de respaldo a la protesta.

Carabayllo: mujer herida tras enfrentamiento

La tensión escaló en Carabayllo, donde trabajadores de transporte de la empresa Emptonsa bloquearon por completo el kilómetro 24 de la avenida Túpac Amaru, incendiando llantas y atravesando buses para impedir el paso de vehículos.

La situación se tornó violenta cuando la Policía Nacional intervino para liberar la vía. En medio de la gresca, una mujer resultó herida en la cabeza, presuntamente durante el intento de dispersión de los manifestantes.

Mujer herida durante el paro
Mujer herida durante el paro de transportistas. Foto: Difusión

Testigos reportaron que agentes policiales detuvieron a una persona, lo que provocó la reacción de la multitud que respondió lanzando piedras y objetos contundentes.

El Mininter despliega buses policiales

El Ministerio del Interior informó, a través de un comunicado en su cuenta oficial de X, que se dispuso el despliegue de buses y patrullas de la Policía Nacional en todos los distritos de Lima Metropolitana para garantizar la seguridad y el libre tránsito.La medida, según la institución, busca brindar apoyo gratuito a los ciudadanos afectados por la paralización del transporte público.

Pasajeros intentan ingresar a un
Pasajeros intentan ingresar a un bus de la PNP para llegar a sus trabajos desde Puente Nuevo. (Foto: Canal N)

El paro de transportistas del 6 de octubre dejó una imagen de frustración colectiva: pasajeros varados, avenidas bloqueadas, enfrentamientos y escenas de improvisación para llegar al trabajo o al colegio.

Mientras los gremios exigen medidas urgentes para frenar la violencia y las extorsiones en el sector, la ciudadanía pide soluciones que devuelvan la seguridad y el orden en las calles de la capital.

