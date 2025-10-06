Perú

Capturan a dos sujetos en SJL con una réplica de granada y nota extorsiva: PNP sospecha que planeaban un atentado contra transportistas

El operativo se realizó en pleno distrito de San Juan de Lurigancho, en medio del clima de tensión por el paro anunciado por el gremio de transporte

Abigail Villantoy Gómez

Por Abigail Villantoy Gómez

Guardar
Dos detenidos con una granada falsa y una nota extorsiva dirigida a transportistas | Roger García

Una operación relámpago de la Policía Nacional en San Juan de Lurigancho desembocó en la detención de dos individuos, en cuyo vehículo se hallaron indicios que sugieren un plan de violencia. Entre sus pertenencias descubrieron una réplica de granada y una nota con contenido extorsivo que podría vincularlos con un acto criminal contra el gremio de transportistas.

Este hecho ocurre en el contexto del paro anunciado este lunes 6 de octubre por el sector transporte en Lima y Callao, como protesta frente a la ola de asesinatos de chóferes y exigencia de acciones contundentes frente a las extorsiones. Mientras el país atiende este llamado de alerta, la PNP ha concentrado recursos en esclarecer si este operativo desactivó una amenaza real al sector.

Hallazgo y captura

Según fuentes policiales, los agentes de la sección “Halcones Este 1” llevaron a cabo la intervención en pleno distrito de SJL. Dentro del vehículo de transporte público en el que se movilizaban los sospechosos, los efectivos encontraron municiones de arma de guerra y la réplica de lo que podría ser una granada. También se retiró una nota con lenguaje intimidatorio dirigida al sector transporte.

Agentes de la PNP trasladan
Agentes de la PNP trasladan a los detenidos en San Juan de Lurigancho tras hallarse una réplica de granada y una nota extorsiva.

Ambos detenidos estaban en proceso de identificación al cierre de la operación. En los audios difundidos, uno de los policías se dirige a ellos por sus nombres registrados en el vehículo: “Juan” y otro llamado Andrés, quien —según lo que se escucha— supuestamente habría advertido “que nos iban a meter a nada en nuestra casa”.

Las diligencias quedaron a cargo de la unidad especializada, que deberá determinar la autenticidad del artefacto simulado y si la nota cumple un rol en un plan delictivo mayor.

Contexto del paro y presión del transporte

Este lunes, diversas empresas de transporte urbano en Lima y el Callao acataron un paro como medida de protesta ante la inseguridad que atraviesa el sector. El detonante fue el asesinato de un conductor en San Juan de Miraflores el sábado, hecho que motivó que el gremio exigiera respuestas claras del Estado.

Martín Ojeda, dirigente del sector, había advertido con anticipación que si algún chofer era víctima de un nuevo ataque, aplicaría un “apagado de motores” al día siguiente. En ese escenario, el gremio mantiene en suspenso si las movilizaciones continuarán en días posteriores.

Transportistas de 'El Chino' bloquean el paso en el Óvalo Infantas en Lima Norte | Canal N

La autoridad presidencial, por su parte, ha instado a que el paro no derive en acciones violentas. La mandataria Dina Boluarte argumentó que una paralización de 24 o 48 horas no solucionará el problema de la criminalidad y pidió que los transportistas sumen esfuerzos en lugar de generar confrontaciones.

Riesgo de una escalada violenta

A raíz de los ataques y extorsiones contra choferes, la posibilidad de que surjan atentados contra vehículos de transporte era una advertencia latente en el gremio. La intervención policial en SJL cobra relevancia si efectivamente se confirma que los capturados pretendían ejecutar un hecho similar.

La existencia de una nota amenazante sugiere que los detenidos podrían formar parte de una red criminal que busca generar miedo entre los transportistas. Si el arma hallada hubiera sido funcional o el plan estuviera en fase avanzada, las consecuencias habrían sido graves para las rutas urbanas en Lima.

Temas Relacionados

SJLparo de transportistasextorsiónPNPtransporte públicoperu-noticias

Más Noticias

Ministerio de la Producción: industrias que operaban sin IGA hasta 2019 tendrán 5 años más para regularizar situación ambiental

Durante la nueva prórroga, el OEFA deberá priorizar la asesoría sobre sanciones con el objetivo de reducir la informalidad en el sector, según el decreto. ANA, Sernanp y Mincul también tendrán nuevo rol

Ministerio de la Producción: industrias

Paro de transportistas HOY EN VIVO: bloqueo de avenidas, enfrentamientos y caos por falta de unidades en paraderos de Lima y Callao

La medida, convocada tras el asesinato de un conductor en San Juan de Miraflores, afecta a cerca del 90% de los buses urbanos en Lima y obliga a la suspensión de clases escolares

Paro de transportistas HOY EN

Arequipa lista para el X Congreso Internacional de la Lengua Española: el rey Felipe VI llegará a la ciudad blanca

La edición de este año contará con la intervención de más de 260 conferenciantes y ponentes de carácter internacional procedentes de distintas áreas

Arequipa lista para el X

Laura Bozzo y Milett Figueroa serían convocadas para la nueva edición de Gran Hermano Argentina en 2026

La presentadora peruana y la modelo estarían en la mira de la producción para sumarse al famoso reality, lo que promete una temporada llena de sorpresas y momentos inolvidables para los fanáticos

Laura Bozzo y Milett Figueroa

La firme respuesta de Suu Rabanal ante preguntas sobre César Vega: “Prefiero seguir mostrando mi talento”

Con una respuesta directa y sin rodeos, la salsera demostró que la mejor forma de enfrentar los rumores es seguir brillando en el escenario

La firme respuesta de Suu
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso no tiene responsabilidad en

Congreso no tiene responsabilidad en el paro de transportistas, según congresista Wilson Soto

Mininter califica de “intentona” el bloqueo de vías durante el paro de transportistas: “El apagón de motores no se está realizando”

Ministro César Sandoval asegura que paro de transportistas de hoy fue parcial, pero “detener el servicio no resuelve la problemática”

Dina Boluarte pide “reflexión” a transportistas y les recuerda que “un paro de 24 horas no soluciona nada”

Ministro de Transportes pide, entre sollozos, al cardenal Carlos Castillo que no critique al gobierno de Dina Boluarte

ENTRETENIMIENTO

Neutro arremete contra Magaly Medina

Neutro arremete contra Magaly Medina y la insulta en plena trasmisión en vivo

Laura Bozzo y Milett Figueroa serían convocadas para la nueva edición de Gran Hermano Argentina en 2026

La firme respuesta de Suu Rabanal ante preguntas sobre César Vega: “Prefiero seguir mostrando mi talento”

Mario Irivarren apoya el paro de transportistas y expresa: “Si el gobierno no soluciona, son parte del problema”

Christian Rodríguez denunció a Gustavo Salcedo por tentativa de homicidio, reglaje y pide detención: “Sabía donde estudiaba su hijo”

DEPORTES

Diego Rebagliati señaló que Manuel

Diego Rebagliati señaló que Manuel Barreto conversó con estos dos jugadores claves de Perú para no ser considerados ante Chile

Giancarlo Granda fue irónico con la lesión de Alex Valera tras convocatoria para Perú vs Chile: “Siempre pasa algo”

Ivan Rakitic tuvo insólita reacción cuando Jefferson Farfán le recordó a Carlos Zambrano en Schalke 04: “Era pelota o pierna”

Eryc Castillo, indignado con el arbitraje tras perder en Huánuco: “Las de Alianza Lima sí las ven y las otras no”

“Estamos obligados a corregir”: la autocrítica de Franco Navarro ante el difícil presente de Alianza Lima en la Liga 1