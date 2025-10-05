Magaly Medina defiende a periodista y condena amenaza de la congresista Kira Alcarraz: “Desubicada”.

Magaly Medina defiende a periodista y condena la amenaza de la congresista Kira Alcarraz: “Desubicada”. Video: Magaly TV La Firme

La frase “Todavía sigues viva”, pronunciada por la congresista Kira Alcarraz durante un tenso intercambio con la periodista Marycielo del Castillo, desató una ola de indignación en el ámbito público y mediático peruano.

La reacción de Magaly Medina, periodista de espectáculos, no se se hizo esperar: en su programa ‘Magaly TV La Firme’, Medina calificó la amenaza como un hecho grave y cuestionó el comportamiento de la parlamentaria, quien fue consultada por la contratación de la pareja de su hijo en su despacho congresal.

El incidente, ocurrido el viernes 3 de octubre en el Congreso de la República, ha puesto en el centro del debate la relación entre el poder político y la libertad de prensa, así como la transparencia en la gestión pública.

Reacción de Magaly Medina ante las amenazas de Kira Alcarraz

El día del incidente, Magaly Medina dedicó un segmento especial a analizar la confrontación entre Kira Alcarraz, congresista de Podemos Perú, y la periodista Marycielo del Castillo, reportera del programa ‘Contracorriente’ de Willax. Medina, al presentar el video completo del altercado, expresó primero desaprobación y luego asombro al escuchar la frase de Alcarraz.

“Si estuviera alterada, tenlo por seguro que te estamparía contra la pared. Pero como no estoy alterada, por eso es que todavía sigues viva”. La conductora calificó la situación como “grave”, subrayando la responsabilidad que implica el cargo de congresista.

Medina enfatizó: “Es bien grave lo que dice, no lo pasemos por agua tibia. No es normal que una mujer que ostenta el grado de congresista de la República hable con ese lenguaje y se enfrente así a una periodista”. La conductora defendió la labor de Del Castillo, resaltando que las preguntas de la reportera fueron respetuosas y pertinentes, orientadas a esclarecer un posible caso de nepotismo en el Congreso.

Medina también criticó la falta de transparencia de Alcarraz y el uso de la violencia verbal como respuesta ante cuestionamientos públicos. “Los periodistas somos los intermediarios entre el público y las autoridades. Ella le estaba pidiendo explicaciones sobre una contratación que involucra dinero público. Si tenía una respuesta, la daba. Pero no, lo que hace es amenazarla con estrellarla contra la pared. Y no lo dice una vez, lo repite tres veces”, manifestó la conductora.

Lejos de ofrecer disculpas, la congresista optó por justificar su reacción. En una entrevista con PBO, Alcarraz sostuvo: “¿Y los periodistas sí pueden difamar? ¿Por qué yo tengo que respetarlo? No me voy a retractar, porque yo no he hecho nada malo. He respondido según lo que ella me ha dicho. Ella me provocó, yo le contesté. Hay una acción, una reacción”. Además, la parlamentaria defendió la contratación de Diana Alani de la Cruz Flores, pareja de su hijo, como coordinadora de su despacho, negando cualquier irregularidad.

La polémica se intensificó cuando Alcarraz publicó en sus redes sociales un video en el que, junto a otras mujeres, repite la frase: “Si tocan a una, tocan a todas. Y si no, le estampamos”, en aparente burla del incidente. Hasta el momento, la bancada de Podemos Perú no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso, según reportaron ambos medios.

Justificaciones de la congresista Alcarraz

El trasfondo del enfrentamiento entre Alcarraz y la periodista está marcado por cuestionamientos sobre presunto nepotismo en el Congreso. La congresista reconoció haber propuesto directamente a Diana Alani de la Cruz Flores, pareja de su hijo Yarcino Yorch Villegas Alcarraz, para el cargo de coordinadora de su despacho.

Alcarraz argumentó que se trata de un puesto de confianza y que la Oficina de Recursos Humanos del Congreso es la encargada de validar las contrataciones. “A ver, es personal de confianza, yo puedo meter a quien a mí me parezca que cumpla el perfil”, afirmó la parlamentaria.

La legisladora también intentó deslindar responsabilidad al señalar que todos los nombramientos pasan por los registros de Recursos Humanos, que decide si los candidatos califican o no. Justificó la elección de la pareja de su hijo al considerarla “una persona confiable” y aseguró que el único requisito formal era acreditar dos años de experiencia laboral en el ámbito administrativo.

No obstante, especialistas consultados advirtieron que estos criterios podrían flexibilizar en exceso los filtros de acceso a cargos financiados con recursos públicos. El caso no es aislado. La propia Alcarraz admitió que anteriormente contrató a un amigo de su hijo como técnico en su despacho, lo que refuerza las sospechas de que estaría privilegiando vínculos personales y familiares por encima de la meritocracia.

Mónica Yaya, especialista en contrataciones estatales, explicó que la congresista podría haber incurrido en delitos como negociación incompatible, tráfico de influencias y aprovechamiento indebido del cargo. Yaya también señaló que la responsabilidad podría alcanzar al personal de la Oficina de Recursos Humanos del Congreso, que avaló las contrataciones pese a los evidentes lazos familiares.

En paralelo, la Comisión de Ética del Congreso podría abrir una investigación no solo por las presuntas contrataciones irregulares, sino también por el episodio en el que Alcarraz amenazó a la periodista. Mientras tanto, la congresista mantiene su postura, negando irregularidades y culpando a la reportera de provocación, mientras especialistas y figuras públicas insisten en la gravedad de sus declaraciones y acciones.