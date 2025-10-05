Perú

Magaly Medina defiende a periodista y condena amenaza de la congresista Kira Alcarraz: “Desubicada”

La conductora de espectáculos criticó duramente la actitud de la parlamentaria y calificó su actitud de “grave”, defendiendo el trabajo periodístico

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

Guardar
Magaly Medina defiende a periodista y condena la amenaza de la congresista Kira Alcarraz: “Desubicada”. Video: Magaly TV La Firme

La frase “Todavía sigues viva”, pronunciada por la congresista Kira Alcarraz durante un tenso intercambio con la periodista Marycielo del Castillo, desató una ola de indignación en el ámbito público y mediático peruano.

La reacción de Magaly Medina, periodista de espectáculos, no se se hizo esperar: en su programa ‘Magaly TV La Firme’, Medina calificó la amenaza como un hecho grave y cuestionó el comportamiento de la parlamentaria, quien fue consultada por la contratación de la pareja de su hijo en su despacho congresal.

El incidente, ocurrido el viernes 3 de octubre en el Congreso de la República, ha puesto en el centro del debate la relación entre el poder político y la libertad de prensa, así como la transparencia en la gestión pública.

Reacción de Magaly Medina ante las amenazas de Kira Alcarraz

El día del incidente, Magaly Medina dedicó un segmento especial a analizar la confrontación entre Kira Alcarraz, congresista de Podemos Perú, y la periodista Marycielo del Castillo, reportera del programa ‘Contracorriente’ de Willax. Medina, al presentar el video completo del altercado, expresó primero desaprobación y luego asombro al escuchar la frase de Alcarraz.

“Si estuviera alterada, tenlo por seguro que te estamparía contra la pared. Pero como no estoy alterada, por eso es que todavía sigues viva”. La conductora calificó la situación como “grave”, subrayando la responsabilidad que implica el cargo de congresista.
Magaly Medina defiende a periodista
Magaly Medina defiende a periodista y condena amenaza de la congresista Kira Alcarraz: “Desubicada”.

Medina enfatizó: “Es bien grave lo que dice, no lo pasemos por agua tibia. No es normal que una mujer que ostenta el grado de congresista de la República hable con ese lenguaje y se enfrente así a una periodista”. La conductora defendió la labor de Del Castillo, resaltando que las preguntas de la reportera fueron respetuosas y pertinentes, orientadas a esclarecer un posible caso de nepotismo en el Congreso.

Medina también criticó la falta de transparencia de Alcarraz y el uso de la violencia verbal como respuesta ante cuestionamientos públicos. “Los periodistas somos los intermediarios entre el público y las autoridades. Ella le estaba pidiendo explicaciones sobre una contratación que involucra dinero público. Si tenía una respuesta, la daba. Pero no, lo que hace es amenazarla con estrellarla contra la pared. Y no lo dice una vez, lo repite tres veces”, manifestó la conductora.

Lejos de ofrecer disculpas, la congresista optó por justificar su reacción. En una entrevista con PBO, Alcarraz sostuvo: “¿Y los periodistas sí pueden difamar? ¿Por qué yo tengo que respetarlo? No me voy a retractar, porque yo no he hecho nada malo. He respondido según lo que ella me ha dicho. Ella me provocó, yo le contesté. Hay una acción, una reacción”. Además, la parlamentaria defendió la contratación de Diana Alani de la Cruz Flores, pareja de su hijo, como coordinadora de su despacho, negando cualquier irregularidad.

La polémica se intensificó cuando Alcarraz publicó en sus redes sociales un video en el que, junto a otras mujeres, repite la frase: “Si tocan a una, tocan a todas. Y si no, le estampamos”, en aparente burla del incidente. Hasta el momento, la bancada de Podemos Perú no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso, según reportaron ambos medios.

Justificaciones de la congresista Alcarraz

El trasfondo del enfrentamiento entre Alcarraz y la periodista está marcado por cuestionamientos sobre presunto nepotismo en el Congreso. La congresista reconoció haber propuesto directamente a Diana Alani de la Cruz Flores, pareja de su hijo Yarcino Yorch Villegas Alcarraz, para el cargo de coordinadora de su despacho.

Congresista Kira Alcarraz amenaza a periodista por contratar a la novia de su hijo | Willax TV

Alcarraz argumentó que se trata de un puesto de confianza y que la Oficina de Recursos Humanos del Congreso es la encargada de validar las contrataciones. “A ver, es personal de confianza, yo puedo meter a quien a mí me parezca que cumpla el perfil”, afirmó la parlamentaria.

La legisladora también intentó deslindar responsabilidad al señalar que todos los nombramientos pasan por los registros de Recursos Humanos, que decide si los candidatos califican o no. Justificó la elección de la pareja de su hijo al considerarla “una persona confiable” y aseguró que el único requisito formal era acreditar dos años de experiencia laboral en el ámbito administrativo.

No obstante, especialistas consultados advirtieron que estos criterios podrían flexibilizar en exceso los filtros de acceso a cargos financiados con recursos públicos. El caso no es aislado. La propia Alcarraz admitió que anteriormente contrató a un amigo de su hijo como técnico en su despacho, lo que refuerza las sospechas de que estaría privilegiando vínculos personales y familiares por encima de la meritocracia.

Kira Alcarraz culpa a periodista por haberla provocado: "No me retracto"

Mónica Yaya, especialista en contrataciones estatales, explicó que la congresista podría haber incurrido en delitos como negociación incompatible, tráfico de influencias y aprovechamiento indebido del cargo. Yaya también señaló que la responsabilidad podría alcanzar al personal de la Oficina de Recursos Humanos del Congreso, que avaló las contrataciones pese a los evidentes lazos familiares.

En paralelo, la Comisión de Ética del Congreso podría abrir una investigación no solo por las presuntas contrataciones irregulares, sino también por el episodio en el que Alcarraz amenazó a la periodista. Mientras tanto, la congresista mantiene su postura, negando irregularidades y culpando a la reportera de provocación, mientras especialistas y figuras públicas insisten en la gravedad de sus declaraciones y acciones.

Temas Relacionados

Kira AlcarrazMarycielo del CastilloMagaly MedinaCongresoperu-entretenimiento

Más Noticias

‘Miss Grand International 2025′: Flavia López se lesiona durante ensayos y deberá usar muletas

La representante peruana sufrió una caída durante los ensayos del MGI y envió un emotivo mensaje sobre su estado de salud.

‘Miss Grand International 2025′: Flavia

Del fuego ancestral a la mesa contemporánea: Jaime Pesaque reafirma su visión de la cocina con el legado de Mayta y Sapiens

Defensor del producto local y del trabajo artesanal, el chef peruano apuesta por una cocina que honra la tradición mientras mira al futuro

Del fuego ancestral a la

“Constelaciones Incas”: el proyecto del IGP que revela cómo los pueblos del Tahuantinsuyo hallaron sabiduría en las sombras de la Vía Láctea

Infobae Perú visitó el Planetario Nacional, un espacio que combina ciencia, historia y asombro. Los visitantes descubren cómo los antiguos peruanos hallaron en los cosmos una guía para la vida y un reflejo de su relación con la naturaleza

“Constelaciones Incas”: el proyecto del

Gana Diario del sábado 4 de octubre: descubre los ganadores del último sorteo

Como cada sábado, La Tinka informa los números resultados del sorteo millonario del Gana Diario. Estos son los ganadores del sorteo 4359

Gana Diario del sábado 4

Pedro Infante de ‘Yo Soy’: De entrenador y fisicoculturista a imitador de ‘El ídolo de México’

Jesús Zabaleta divide su tiempo entre el gimnasio, el arte y las galas del programa de imitadores. También es conocido como el “Pedro Infante fitness” por sus alumnos.

Pedro Infante de ‘Yo Soy’:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Manifestantes rechazaron la presencia del

Manifestantes rechazaron la presencia del ministro de Agricultura y Gobernador de Ayacucho a la salida de la audiencia agraria

Litigios abiertos ante la CIADI costaría al Perú 10 mil millones de dólares, es decir, la suma de presupuestos del Minsa y Minedu

Juez Richard Concepción Carhuancho es amonestado por la ANC del Poder Judicial

Avanza proyecto de ley que elimina la palabra ‘género’ en el Estado: Comisión aprueba propuesta impulsada por Renovación Popular

Rafael López Aliaga inicia campaña sin haber renunciado a la MML: anuncia tren de Tumbes a Tacna y reducción de ministerios

ENTRETENIMIENTO

‘Miss Grand International 2025′: Flavia

‘Miss Grand International 2025′: Flavia López se lesiona durante ensayos y deberá usar muletas

Pedro Infante de ‘Yo Soy’: De entrenador y fisicoculturista a imitador de ‘El ídolo de México’

Samahara Lobatón dio a luz a su tercer bebé en Estados Unidos: “Nuestros planes eran otros”

Ivana Yturbe confirma a Christian Cueva en su boda, pero no a Pamela Franco: “Es mi matrimonio y se trata de mí”

Madre de Milett Figueroa es tildada de “mentirosa” y criticada duramente por Yanina Latorre: “La vieja dirigía todo”

DEPORTES

‘Loco’ Vargas eligió a Claudio

‘Loco’ Vargas eligió a Claudio Pizarro por encima de Paolo Guerrero: “Es el goleador histórico de la selección, pero me quedo con mi ‘capi’”

Sergio Peña reveló que se sorprendió al no ser convocado a la selección peruana por Manuel Barreto: “No me tiene que dar explicaciones”

Ignacio Buse inicia su camino hacia el Top 100 en Challenger de Valencia: debutará ante español Pablo Llamas, a quien venció un mes atrás

A qué hora juega Universitario vs Juan Pablo II: partido en el Monumental por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El Perú en la nieve: ‘Dito’ Chávez clasifica a la Copa del Mundo y sueña con los Juegos Olímpicos de Invierno 2026