Perú

Agresores uniformados: Revelan que más de 2.200 policías enfrentan investigación por feminicidio y violencia sexual

Un informe de OjoPúblico muestra que la gran mayoría de investigados ocupa el rango de suboficial, aunque también figuran mandos superiores. Las denuncias abarcan feminicidio, abuso sexual y malos tratos físicos y psicológicos

Por Luis Paucar

Guardar
Entre 2018 y 2024, al
Entre 2018 y 2024, al menos 2.239 policías en Perú fueron investigados por casos de violencia machista, incluidos feminicidio, tentativa de feminicidio y violencia sexual, física y psicológica

Al menos 2.239 policías fueron investigados entre 2018 y 2024 por violencia machista, según una investigación publicada este domingo por OjoPúblico, basada en resoluciones del Tribunal de Disciplina Policial y solicitudes de acceso a información pública.

Las autoridades identificaron denuncias por feminicidio, tentativa de feminicidio, violencia sexual, física y psicológica. Las víctimas incluyen parejas, exparejas, mujeres gestantes, intervenidas, personal subalterno, menores de edad —algunas con embarazos— y miembros vulnerables de su entorno familiar.

De acuerdo con el portal de investigación, la mayoría de los policías investigados corresponde al rango de suboficiales (94%), aunque también aparecen alféreces, capitanes, tenientes, mayores, comandantes y generales. Algunos expedientes involucran investigaciones por omisión al tramitar denuncias, en ocasiones referidas a colegas. Otros casos apuntan a disuadir a la víctima, sugerir arreglos extrajudiciales o utilizar términos inadecuados.

El informe también recoge que, entre febrero de 2022 y agosto de 2025, el Ministerio del Interior registró 584 reclamos contra policías por negligencia en la atención y tramitación de denuncias por violencia de género y familiar. Solo en 2025 sumaron 133 reportes, la mayoría procedente de Lima.

El 94% de los policías
El 94% de los policías investigados pertenecen al rango de suboficiales, aunque hay involucrados en todos los niveles de la jerarquía policial, desde alféreces hasta generales

De 2018 a 2024, el Tribunal de Disciplina Policial documentó al menos 2.360 procedimientos administrativos relacionados con violencia de género o familiar, que involucraron a los 2.239 efectivos señalados. Siete agentes —un oficial y seis suboficiales— ingresaron a investigación por presunto feminicidio en Áncash, Pasco, Callao, Lima, Piura y Cajamarca.

En los casos analizados se cuentan agresiones psicológicas, físicas, sexuales y tentativas de feminicidio. El 34% de los policías resultó absuelto, el 33% recibió sanción y solo el 3% fue retirado de la institución.

Incidencia en regiones

Lima y Callao concentraron el 34% de los casos, seguidos por Junín (6%), Arequipa (5%), Piura (5%) y Cusco (5%). La condición de suboficial predominó en nueve de cada 10 investigados.

El análisis detecta patrones adicionales: estado de ebriedad, uso de armas de fuego y maniobras para evadir intervenciones usando su cargo policial. Entre enero de 2017 y julio de 2025 se documentaron 490 denuncias contra policías por violencia sexual, principalmente por violación (222) y actos contra el pudor (182). Lima aparece con la mayor cantidad de reportes (188).

PNP garantiza derecho a protestar
PNP garantiza derecho a protestar pero advierte acción contra quienes se infiltran para desestabilizar. (Foto: X/@PNP)

La reincidencia figura entre los problemas persistentes. OjoPúblico identificó 269 policías bajo esa condición. Un caso ejemplar arroja a un efectivo que sumó cuatro procesos disciplinarios por agresiones físicas a la madre de su hijo entre 2020 y 2024, antecedido por tres denuncias previas que no originaron medidas administrativas. Su salida de la institución se concretó poco más de un año atrás.

La semana pasada, el nuevo jefe de la PNP, Óscar Arriola, anunció una “limpieza” interna para combatir la corrupción y depurar a los agentes vinculados a organizaciones criminales. Defendió el respeto a los derechos humanos y afirmó que la institución garantizará el derecho a la protesta pacífica. También prometió fortalecer los controles internos y la inteligencia policial para sancionar a quienes usen el uniforme para delinquir.

Temas Relacionados

PNPperu-noticiasViolencia de géneroFeminicidioViolencia sexual

Más Noticias

El Valor de la Verdad EN VIVO: Xoana González se confiesa sin filtros esta noche en el sillón rojo

La modelo argentina abrirá su corazón en el programa dominical, compartiendo experiencias dolorosas y momentos clave de su vida que han marcado su camino en el mundo del espectáculo peruano

El Valor de la Verdad

Alianza Lima vs Ferroviária EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2025

Las dirigidas por el estratega José Letelier necesitan una victoria para mantener el sueño de la clasificación a cuartos de final luego de debutar con un empate. Sigue todas las incidencias

Alianza Lima vs Ferroviária EN

ATU se pronuncia ante paro de transportistas del lunes 6 de octubre: ¿Operarán con normalidad el Metropolitano, corredores y Metro de Lima?

Ante la convocatoria de 24 horas, la Autoridad de Transporte Urbano se comunicó desde y hasta qué hora funcionarán las distintas alternativas de movilidad en Lima y Callao

ATU se pronuncia ante paro

Carlos Zambrano se mantiene en la memoria de los aficionados del Eintracht Frankfurt: “Fue nuestro mejor defensa, lo amamos”

El último pasaje del zaguero peruano en la Bundesliga fue con las ‘águilas’, donde dejó un grato recuerdo por su fuerza y liderazgo a los largo de los 117 partidos que disputó

Carlos Zambrano se mantiene en

Resultados San Marcos examen de admisión 2026-I: LINK oficial de la lista de ingresantes a la UNMSM

Miles de postulantes de diferentes áreas rindieron su evaluación de ingreso este sábado 4 y domingo 5 de octubre para la Decana de América

Resultados San Marcos examen de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Malaver rechaza nuevo paro

Carlos Malaver rechaza nuevo paro de transportistas: Mininter argumenta que chofer asesinado no era peruano y pone en duda extorsión

Dina Boluarte y Rafael López Aliaga se ausentan de Misa por la Nación presidida por el cardenal Carlos Castillo

Podemos Perú inicia proceso disciplinario contra la congresista Kira Alcarraz por amenazar a una periodista

General Óscar Arriola asegura que “es casi un hecho” que se declare en emergencia al transporte público

Ministra de la Mujer descarta renunciar para postular en las Elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

El Valor de la Verdad

El Valor de la Verdad EN VIVO: Xoana González se confiesa sin filtros esta noche en el sillón rojo

Laura Bozzo y Milett Figueroa serían convocadas para la nueva edición de Gran Hermano Argentina en 2026

La firme respuesta de Suu Rabanal ante preguntas sobre César Vega: “Prefiero seguir mostrando mi talento”

Reggaeton Lima Festival 6 vuelve a Lima por Halloween: entradas a poco de agotarse

Farid Ode responde a Mariella Zanetti y destaca su labor como padre: “Los dos sacamos adelante a nuestra hija”

DEPORTES

Alianza Lima vs Ferroviária EN

Alianza Lima vs Ferroviária EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2025

Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en el Monumental por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Carlos Zambrano se mantiene en la memoria de los aficionados del Eintracht Frankfurt: “Fue nuestro mejor defensa, lo amamos”

Partidos de hoy, domingo 5 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno debutan en Challenger de Cali: rivales invitados para duelos en el cuadro principal