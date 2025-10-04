Perú

Karla Tarazona enfrenta a Bryan Torres tras el nacimiento del hijo de Samahara Lobatón: “Tú eres conocido por ser el ‘chupe’”

En medio de la expectativa por el nacimiento del hijo de la influencer, la conductora lanzó duras palabras al cantante tras su negativa a dar detalles en televisión y minimizar su programa

La tensión en el set de ‘Préndete’ aumentó cuando Karla Tarazona, conductora del programa, confrontó directamente a Bryan Torres, cantante de salsa y pareja de Samahara Lobatón, quien acaba de dar a luz en Estados Unidos.

“Tú eres conocido por ser el ‘chupe’ de Farfán, por tus problemas con tu actual pareja (Samahara Lobatón), por estar maltratándose los dos, así que a mí no me busques porque tengo una memoria de elefante. Nada de educación le veo al muchacho”, declaró Tarazona.

Todo esto se dio en respuesta a la negativa de Torres a dar declaraciones a su espacio televisivo y de minimizarlo al señalar que no lo ve. Además, el cantante parece que no quiso brindar detalles de la cesárea a la que fue sometida su pareja, Samahara Lobatón, en Estados Unidos, para dar a luz a su tercer hijo.

Este cruce se produjo en medio de la expectativa generada por el nacimiento del tercer hijo de Samahara Lobatón, un hecho que generó el interés mediático de la familia de la influencer y su entorno.

El nacimiento de Asael Torres Lobatón, el tercer hijo de Samahara, marcó un momento importante para la familia. La influencer, hija de Melissa Klug, dio a luz la mañana del 3 de octubre en Estados Unidos. Aunque Bryan Torres había negado días antes que el parto se realizaría en el extranjero, finalmente la llegada del bebé ocurrió en territorio estadounidense, lo que generó comentarios y especulaciones en redes sociales sobre los motivos del viaje.

Samahara Lobatón dio a luz
Samahara Lobatón dio a luz a su tercer bebé en Estados Unidos. IG

El propio Torres anunció la noticia a través de una publicación en Instagram, donde compartió una imagen del recién nacido en una incubadora y expresó: “Todo lo que Dios hace es maravilloso y hoy me tocó vivirlo con mi familia. Nuestros planes eran otros, pero los planes y los tiempos de Dios son perfectos”, comentó el cantante en sus redes sociales.

A pesar de la distancia, el cantante siguió el nacimiento de su hijo mediante videollamada, mostrando su emoción por la llegada de su primer varón. Samahara, por su parte, compartió una fotografía de la mano del bebé y recibió numerosos mensajes de felicitación de sus seguidores.

Con solo 23 años, la joven ya es madre de tres hijos, cada uno fruto de diferentes etapas sentimentales. Su primera hija nació durante su relación con Youna Horna, mientras que los dos más pequeños son hijos de Bryan Torres.

La pareja, cuya relación ha estado marcada por episodios de crisis y reconciliaciones, ha manifestado su intención de priorizar la estabilidad familiar. “Hemos vivido tiempos complicados como pareja y equivocarse es humano”, reconoció Samahara, señalando que ambos buscan fortalecer su vínculo y brindar un entorno saludable a sus hijos.

Nacimiento del tercer hijo de Samahara Lobatón

La llegada de Asael Torres Lobatón no solo representó un momento de alegría para la familia, sino que también evidenció la atención pública que rodea a Samahara y Bryan. El nacimiento, ocurrido a las 8:31 de la mañana del 3 de octubre, fue comunicado por Torres a través de sus redes sociales, donde mostró su emoción pese a no haber estado presente físicamente en la sala de parto. La noticia fue rápidamente replicada por seguidores y amigos, quienes enviaron mensajes de felicitación a la pareja.

La emoción de Samahara Lobatón
La emoción de Samahara Lobatón por la llegada de su tercer bebé. IG
La decisión de dar a luz en Estados Unidos generó especulaciones en redes sociales, ya que coincidió con los últimos meses de embarazo de Samahara. Aunque Bryan Torres había asegurado previamente que la estadía en el extranjero era temporal y no implicaba un cambio de residencia, la realidad terminó por confirmar los rumores sobre el nacimiento fuera del país.

Este episodio se sumó a la serie de controversias y rumores que han acompañado la relación de la pareja, desde acusaciones de infidelidad hasta crisis públicas, pero ambos han insistido en que su prioridad es la familia.

Samahara, tras el nacimiento, compartió un mensaje emotivo en sus redes, agradeciendo el apoyo recibido y destacando la importancia de la unión familiar en esta nueva etapa. La joven madre ha reiterado su compromiso con el bienestar de sus hijos y la búsqueda de estabilidad junto a Bryan, con quien comparte dos de sus tres hijos.

Relación de Bryan Torres con Melissa Klug

En paralelo al nacimiento de Asael, la relación de Bryan Torres con su suegra, Melissa Klug, ha sido objeto de atención. En una entrevista con el programa ‘Ponte en la cola’, el cantante reveló que la empresaria le ha abierto las puertas de su casa y que actualmente existe respeto y cercanía familiar.

Estas declaraciones sorprendieron a quienes pensaban que Klug no aceptaba al salsero, pero Torres aseguró que la comunicación entre ambos es buena y que han dejado atrás las diferencias del pasado. El propio Bryan destacó que su prioridad es la familia que ha formado con Samahara y que la llegada de su hijo varón representa un nuevo comienzo para todos.

Bryan Torres habla de su buena relación con Melissa Klug y aclara viaje de Samahara Lobatón a EE.UU. Latina: Ponte en la cola.
“Las cosas pasadas quedaron atrás. Hoy en día estamos viviendo una etapa muy bonita con nuestras hijas. Ahora, como ustedes saben, se viene mi hijo varón, el primer hijo varón. Así que nada, muy contento con mi familia”, expresó el cantante en la misma entrevista.

Por su parte, Samahara ha reconocido que la convivencia con Bryan no ha sido sencilla, pero enfatizó que ambos están trabajando para construir una familia basada en el respeto y el amor. La pareja ha optado por buscar apoyo profesional y espiritual, asistiendo a terapia y participando en actividades religiosas, con el objetivo de ofrecer un entorno de paz a sus hijos.

En este proceso, Samahara y Bryan han apostado por el diálogo y el crecimiento conjunto, convencidos de que el respeto y la armonía son esenciales para el bienestar de sus hijos y la consolidación de su hogar.

