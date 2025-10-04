Johana Cubillas hace las paces con Juan Ichazo luego que aceptara firmar el permiso de viaje a sus hijos. Video: Amor y Fuego

El reciente acuerdo entre Johana Cubillas y Juan Ichazo para la firma del permiso de viaje parece haber logrado la paz en medio de la disputa familiar que dio entre ellos las últimas semanas y que se hizo público.

Tras un periodo de tensiones y acusaciones, la empresaria e influencer peruana expresó su alivio al anunciar que su expareja accedió a autorizar la salida de los menores del país, un gesto que, según sus propias palabras, representa un avance hacia la tranquilidad familiar.

Cubillas compartió en sus redes sociales: “Estaba feliz porque Juan me ha dicho que me va a firmar el permiso y eso es lo que importa”, reflejando el impacto positivo que este acuerdo tiene en su entorno más cercano.

La noticia se produce después de que Cubillas solicitara públicamente a Ichazo, entre lágrimas, que dejara de lado el orgullo y firmara el documento necesario para que sus hijos pudieran viajar, especialmente con la ilusión de visitar Disney.

“Por favor, recapacita, deja tu orgullo de lado y firma el permiso y déjanos disfrutar y que tus hijos sean felices”, pidió la empresaria. Ichazo, por su parte, negó haberse opuesto en algún momento a la autorización y aseguró: “Siempre quise arreglar. Siempre dije que lo iba a firmar, nunca dije que no”, dijo para ‘Amor y Fuego’.

El empresario argentino explicó que su única condición era garantizar la seguridad de los menores, solicitando que se instalaran rejas en la piscina de la casa donde se hospedarían en Estados Unidos.

La confirmación del acuerdo fue recibida con alivio por parte de Cubillas, quien manifestó en sus redes sociales que, más allá de las diferencias, Ichazo siempre sería bienvenido a visitar a sus hijos. Al parecer, esta situación ha representado una tregua en una disputa que había escalado tanto en el ámbito legal como en el mediático.

Acusaciones previas entre Johana Cubillas y Juan Ichazo

El acuerdo sobre el permiso de viaje no borra el trasfondo de un conflicto que, durante semanas, se desarrolló en redes sociales y programas de televisión. Cubillas había acusado a Ichazo de negarse a firmar la autorización para que sus hijos pudieran salir del país, lo que, según su versión, frustraba los sueños de los menores y afectaba su bienestar emocional.

“Quiere tener el control, quiere manipular sin pensar en la felicidad de los chicos”, denunció la empresaria, quien también lo calificó de “déspota” y lo responsabilizó de obstaculizar un viaje que ella misma había costeado.

Cubillas insistió en que su expareja no respondía a sus solicitudes y que la negativa a firmar el permiso era solo una parte de un problema mayor. La empresaria sostuvo que Ichazo incumplía con la manutención de los hijos y que Macarena Vélez, actual pareja del empresario, actuaba como cómplice en la evasión de responsabilidades económicas.

Cubillas afirmó que los ingresos de Ichazo se depositaban en las cuentas de Vélez, lo que dificultaba demostrar ante las autoridades los recursos reales del empresario y, por tanto, reclamar una pensión alimenticia justa. “Que ella reciba todos los pagos en su cuenta significa que no puedo reclamar nada para la pensión”, declaró Cubillas, quien también acusó a Vélez de proyectar una imagen pública de víctima mientras, en privado, perjudicaba a los menores.

La controversia se intensificó cuando Cubillas denunció que, pese a los viajes y el estilo de vida de Ichazo y Vélez, la pensión para sus hijos se mantenía en un nivel mínimo y, en ocasiones, era la madre de Ichazo quien asumía el compromiso económico.

En declaraciones a América Hoy, la empresaria relató: “la pensión me la tuvo que pagar su mamá. Todos los meses es un escándalo para que me pase la plata (...) se ha tirado plata en comprar ropa para la nieve, pero no tiene para pasarme a mí”.

Además, Cubillas cuestionó la falta de involucramiento de Vélez en la relación de Ichazo con sus hijos, sugiriendo que, si realmente le importara, fomentaría un mayor acercamiento entre el empresario y los menores. Las acusaciones de Cubillas no solo apuntaron a la responsabilidad económica, sino también a la transparencia en la gestión de los ingresos y a la supuesta complicidad de Vélez en maniobras para evadir obligaciones legales.

“Ella pone sus cuentas para que a Juan le depositen sus ingresos y con eso yo no pueda demostrar nada al momento de pedir la pensión de alimentos”, sostuvo la empresaria.

Juan Ichazo se defiende ante acusaciones

Frente a las acusaciones, tanto Juan Ichazo como Macarena Vélez ofrecieron su versión de los hechos, defendiendo la existencia de un acuerdo de conciliación firmado en un centro especializado y asegurando que todas las obligaciones económicas se cumplen puntualmente.

Vélez, en declaraciones recogidas por ‘América Hoy’, afirmó: “él cumple la conciliación y paga lo acordado sin fallar”, detallando que el empresario debe transferir 1100 dólares mensuales para la manutención de los hijos, además de pagos adicionales de 600 dólares en julio y diciembre, conforme al convenio pactado por tres años.

Ichazo, por su parte, utilizó sus redes sociales para mostrar detalles del acuerdo y recalcar que el monto fijado es de 4000 soles mensuales, independientemente de sus ingresos. “La conciliación que firmamos establece un monto fijo y obligaciones. Eso no depende de lo que yo gane mes a mes”, explicó el empresario, negando cualquier ocultamiento de ingresos o apropiación de dinero a través de tarjetas de terceros.

Vélez también desmintió la existencia de un juicio por alimentos y subrayó que el acuerdo de conciliación tiene plena validez legal. “Esta señora viene a decir que él le va a hacer un juicio de alimentos, de que no puede probar nada. No existe nada de eso porque Juan ya tiene una conciliación donde ya lo firmaron, ¿entiende?”, declaró en América Hoy.

La modelo insistió en que las versiones contrarias solo buscan desacreditar a Ichazo y que el empresario ha cumplido con todos los compromisos asumidos.

El conflicto no solo involucró a los protagonistas directos. Aleska Zambrano, amiga de Cubillas, intervino en América Hoy para respaldar a la empresaria y criticar a Vélez, señalando que “el hombre actúa lamentablemente muchas veces de acuerdo a la mujer que tiene al lado”. Zambrano recordó experiencias personales y pidió que Cubillas encuentre serenidad por el bienestar de sus hijos.