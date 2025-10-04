El conmovedor mensaje de Reimond Manco luego de su entrevista con Magaly Medina: “La vida nos vuelve a juntar en otra etapa”

El mensaje de reflexión que Reimond Manco compartió con sus seguidores tras su reciente entrevista con Magaly Medina muestra cómo es su nueva vida pública como exfutbolista peruano. A través de una publicación en su cuenta oficial de Facebook, Manco reconoció los errores cometidos durante su carrera y valoró las críticas recibidas de la periodista, a quien años atrás consideraba una de sus principales detractoras.

“Hoy, después de 11 años, volví a encontrarme con la señora Magaly Medina. En aquel tiempo, cuando yo estaba en un camino errado, fue dura en sus críticas, pero con fundamentos”, escribió el exjugador.

Este reencuentro, que se dio en el pódcast de Medina, permitió a ambos dejar atrás viejas diferencias y compartir un momento de respeto y aprendizaje.

“Hoy la vida nos vuelve a juntar en otro momento, en otra etapa, y lo que antes fueron cuestionamientos, hoy se transformaron en palabras sabias, en consejos de alguien que también ha crecido y aprendido con el tiempo. Hoy me quedo con la satisfacción de haber compartido un momento de respeto y aprendizaje“, añadió Manco.

El mea culpa de Reimond Manco tras su entrevista con Magaly Medina

La publicación de Manco en redes sociales, realizada el 2 de octubre, generó una ola de reacciones positivas entre sus seguidores y la prensa de espectáculos. El exfutbolista, conocido por su pasado polémico y los escándalos que protagonizó durante su etapa profesional, no esquivó el peso de sus decisiones.

Publicación de Reimond Manco tras su entrevista con Magaly Medina.

Por el contrario, asumió que las advertencias y exposiciones mediáticas de Magaly Medina tuvieron un sustento real. “Fue dura en sus comentarios, pero lo hacía con argumentos”, reconoció Manco, aludiendo a los años en que su vida personal era objeto de reportajes y críticas en televisión.

El reencuentro en el pódcast de Medina marcó un antes y un después en la relación entre ambos. Manco, quien en el pasado se mostró reacio a enfrentar a la prensa tras varios ‘ampays’, agradeció la oportunidad de contar su versión desde una perspectiva más madura.

La transformación personal y familiar de Manco

El proceso de cambio de Reimond Manco no solo se refleja en su discurso público, sino también en su vida cotidiana. Tras años marcados por excesos y escándalos, el exfutbolista ha priorizado la familia y la paternidad, como quedó evidenciado en el reportaje emitido por Magaly TV La Firme’.

Manco abrió las puertas de su hogar para mostrar la dinámica familiar que ha construido junto a su esposa, Lilia Moretti, y sus cuatro hijos: dos biológicos y dos a quienes adoptó como propios al casarse con Moretti. “Son mis hijos, yo los he criado. Desde pequeños los he asumido con todo el amor del mundo”, afirmó Manco en el reportaje, subrayando el compromiso incondicional que asumió con la familia.

La transformación de Manco ha sido reconocida tanto por su entorno cercano como por la propia Magaly Medina. Durante la emisión del reportaje, la periodista expresó su asombro y respeto por el nuevo estilo de vida del exfutbolista.

Reimond Manco tras aceptar entrevista con Magaly Medina: “Tenía miedo de venir”. Video: Magaly TV La Firme

“Él está dedicado a sus hijos, qué raro verlo así tan dedicado, trabajador, amoroso, hogareño y sacando adelante su canal de YouTube. Yo creo que un hombre trabajador que saca adelante a cuatro hijos hay que apoyarlo”, comentó Medina. La presentadora también recordó los momentos en que su programa expuso los errores de Manco, destacando que los cambios se demuestran con hechos y no solo con palabras.

El propio Manco ha compartido que la llegada de sus hijos marcó un punto de inflexión en su vida, alejándolo de los excesos y motivándolo a inculcar valores y principios en su familia. Su hija mayor, próxima a ingresar a la universidad, lo describió como un padre consejero y exigente, preocupado por el bienestar y la educación de sus hijos.

Además de su rol familiar, Manco se ha reinventado profesionalmente como comentarista deportivo y creador de contenido digital, con un canal de YouTube y participaciones en programas de televisión como ‘El Gran Chef Famosos’, donde estuvo participando a inicios de año.

En medio de este proceso de transformación, Magaly Medina, quien en el pasado fue una de sus principales críticas, ha pasado a elogiar públicamente la madurez y el compromiso del exfutbolista, subrayando que las segundas oportunidades existen y que el cambio depende de la voluntad de cada persona.