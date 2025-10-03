Perú

Sicario confiesa que recibió 900 soles para asesinar a una madre frente a su pequeño hijo en SJL

Un joven admite haber aceptado menos de mil soles para quitarle la vida a una mujer dentro de un mercado de San Juan de Lurigancho, crimen cometido ante la mirada del pequeño de la víctima

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

Guardar
Sicario confiesa que recibió 900 soles para asesinar a una madre frente a su pequeño hijo - Buenos Días Perú

Un sicario admitió ante la Policía Nacional que recibió 900 soles para asesinar a una madre en San Juan de Lurigancho frente a su hijo menor de edad. La víctima, una mujer identificada como Carol del Pilar Tito Cornejo, perdió la vida en el interior de una juguería del concurrido mercado José Carlos Mariátegui, mientras compartía un momento familiar.

Perfil de los autores: León y Charapa

Las autoridades identificaron a los presuntos autores como David León Mollara, de nacionalidad venezolana, y su cómplice, un menor de 17 años conocido como alias Charapa. Según la investigación, ambos formaban parte de una estructura dedicada a cometer asesinatos por encargo en el distrito limeño. La Policía Nacional del Perú (PNP) logró la captura de ambos sujetos poco después del crimen, recuperando audios y videos en los que los sindicados no solo documentan sus crímenes, sino que intercambian registros y comentarios burlones sobre los atentados.

Durante una diligencia con la PNP, León Mollara relató que fue contactado para ejecutar el ataque y reconoció haber recibido “novecientos, más o menos”. Aunque en otro momento se refirió a un pago de mil quinientos soles por el encargo, la investigación mantiene como cifra central la inicial. El detenido también confesó que disparó cuatro veces contra la víctima.

Sicario confiesa que recibió 900
Sicario confiesa que recibió 900 soles para asesinar a una madre frente a su pequeño hijo - Buenos Días Perú

El crimen en la juguería

El asesinato de Carol del Pilar Tito Cornejo, de 31 años, conmocionó a los vecinos y comerciantes. El atentado ocurrió el mes pasado, cuando la mujer acudió acompañada por su hijo pequeño y un familiar a la juguería del mercado José Carlos Mariátegui. Apenas ingresó, el sicario se dirigió directamente hacia ella y disparó a quemarropa. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza, provocando heridas mortales. La mujer cayó al piso delante del niño, quien escapó del local en estado de pánico.

Testigos aseguraron que se escucharon al menos tres detonaciones al interior del mercado, lo que generó una ola de pánico entre los presentes. En medio de la confusión, varios intentaron brindar auxilio y trasladaron a la víctima a un hospital cercano, donde los médicos solo pudieron certificar su fallecimiento.

Sicario confiesa que recibió 900
Sicario confiesa que recibió 900 soles para asesinar a una madre frente a su pequeño hijo - Buenos Días Perú

Investigación y temor en la comunidad

La División de Homicidios de la Policía Nacional del Perú se hizo cargo de la investigación y no descarta que el hecho esté vinculado a un ajuste de cuentas. Personal policial recogió evidencias y revisó las cámaras de seguridad del mercado para esclarecer los móviles del crimen.

Mientras tanto, la fiscalía iniciará procesos penales contra los implicados, entre ellos el menor de edad identificado como alias Charapa, quien según información policial ha colaborado en otros asesinatos bajo la misma modalidad.

Registros de los crímenes

Las pesquisas arrojaron que los atacantes no solo ejecutaban los homicidios, sino que se grababan cometiéndolos y compartían los archivos entre ellos mediante aplicaciones de mensajería instantánea. Uno de los audios presentados durante la investigación revela la petición de un video del ataque para “tenerlo ahí guardado”. En otro registro, León canta y hace alarde de sus acciones ilegales junto a su cómplice.

Estos elementos configuran una modalidad de intimidación y burla hacia las víctimas y el entorno, atribuyendo mayor alarma a la situación de inseguridad que atraviesa el distrito de San Juan de Lurigancho.

La muerte de Carol del Pilar Tito Cornejo evidencia el alcance del sicariato y la vulnerabilidad en que se encuentran los habitantes y comerciantes de una de las zonas más concurridas de Lima. Las autoridades buscan determinar con precisión el origen del encargo y los vínculos de los autores con otras organizaciones delictivas de la capital.

Temas Relacionados

San Juan de LuriganchoSicarioperu-noticias

Más Noticias

Kira Alcarraz amenaza a periodista tras consultarle por contratación de la pareja de su hijo: “No estarías viva”

En medio de la discusión, la parlamentaria admitió que no era la primera vez que incorporaba a alguien cercano a su hijo en su despacho. Ya lo había hecho anteriormente al contratar a un amigo de colegio

Kira Alcarraz amenaza a periodista

Sujeto se hacía pasar como pasajero para robar a pasajeros de bus

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que Christian Hidalgo abordaba los vehículos, observaba a los pasajeros distraídos y robaba los celulares aprovechando cualquier descuido

Sujeto se hacía pasar como

Alexander Robertson en disputa: Australia lo llama para gira con miras al Mundial 2026; Perú lo espera como parte de nuevo proyecto

El mediocentro del Cardiff City ha recibido la convocatoria oficial de los ‘socceroos’ días después de contar con la carta de reserva de la ‘bicolor’. ¿Acaso cerrará filas con su patria original?

Alexander Robertson en disputa: Australia

Los Juegos del Viento: equipo de Arequipa gana la primera competencia de carrovelismo en el Perú

El evento, organizado por la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), reunió a cerca de 4.000 participantes distribuidos en casi 1.000 equipos provenientes de 12 campus a nivel nacional. La final se llevó a cabo en las dunas de Paracas

Los Juegos del Viento: equipo

Sicario mata a balazos a un mecánico en su taller en Chiclayo: víctima era extorsionado por un extranjero

El ataque ocurrió cuando la víctima, quien era un joven padre de familia, se disponía a cerrar su local ubicado en una zona del distrito José Leonardo Ortiz

Sicario mata a balazos a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Kira Alcarraz amenaza a periodista

Kira Alcarraz amenaza a periodista tras consultarle por contratación de la pareja de su hijo: “No estarías viva”

Dina Boluarte se pronuncia contra paro de transportes y minimiza su impacto: “En 24 o 48 horas no se va a solucionar el crimen”

Congreso apeló orden de otorgar pensión vitalicia a Pedro Castillo: estos son los argumentos y el porqué rechazan comparación con Alberto Fujimori

César Acuña sobre posible postulación de Juan José Santiváñez con APP: “Se tiene que buscar gente que sume y no reste”

Contradicciones en APP: César Acuña pone en duda su postulación a la Presidencia, pese a que Eduardo Salhuana confirmó su candidatura

ENTRETENIMIENTO

Concierto de Shakira en Perú:

Concierto de Shakira en Perú: Susy Díaz confirma que vivirá la experiencia ‘Camina con la Loba’ junto a la cantante

Colombiano George Slebi aceptó ‘error’ con Maju Mantilla: “Me pidió disculpas”, le contó Gustavo Salcedo a Magaly Medina

Magaly Medina pone en duda embarazo de la ‘prima’ de Josimar tras rinoplastia: “¿No que estaba embarazada?”

Hija de Tongo, Madeleine Gutiérrez, gana concurso de canto lírico en Europa y se prepara para recital en España: “Será un honor”

Magaly Medina detiene su programa en vivo y amenaza con dejar el set por interrupciones: “O hablas tú, o hablo yo”

DEPORTES

Alexander Robertson en disputa: Australia

Alexander Robertson en disputa: Australia lo llama para gira con miras al Mundial 2026; Perú lo espera como parte de nuevo proyecto

Resultados de la Copa Libertadores Femenina 2025: así quedó Alianza Lima y todos los equipos en la fecha 1

“Hemos decidido no entrenar”, la drástica medida de Christian Cueva y jugadores de Emelec tras falta de pago

Mara Leão contó que no dudó en fichar por Universitario debido a nivel de la liga: “En Brasil se habla mucho de su crecimiento”

De la selección más longeva del mundo a un promedio de edad de 25 años: el proceso generacional que inicia Manuel Barreto