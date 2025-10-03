Sicario confiesa que recibió 900 soles para asesinar a una madre frente a su pequeño hijo en SJL

Sicario confiesa que recibió 900 soles para asesinar a una madre frente a su pequeño hijo - Buenos Días Perú

Un sicario admitió ante la Policía Nacional que recibió 900 soles para asesinar a una madre en San Juan de Lurigancho frente a su hijo menor de edad. La víctima, una mujer identificada como Carol del Pilar Tito Cornejo, perdió la vida en el interior de una juguería del concurrido mercado José Carlos Mariátegui, mientras compartía un momento familiar.

Perfil de los autores: León y Charapa

Las autoridades identificaron a los presuntos autores como David León Mollara, de nacionalidad venezolana, y su cómplice, un menor de 17 años conocido como alias Charapa. Según la investigación, ambos formaban parte de una estructura dedicada a cometer asesinatos por encargo en el distrito limeño. La Policía Nacional del Perú (PNP) logró la captura de ambos sujetos poco después del crimen, recuperando audios y videos en los que los sindicados no solo documentan sus crímenes, sino que intercambian registros y comentarios burlones sobre los atentados.

Durante una diligencia con la PNP, León Mollara relató que fue contactado para ejecutar el ataque y reconoció haber recibido “novecientos, más o menos”. Aunque en otro momento se refirió a un pago de mil quinientos soles por el encargo, la investigación mantiene como cifra central la inicial. El detenido también confesó que disparó cuatro veces contra la víctima.

Sicario confiesa que recibió 900 soles para asesinar a una madre frente a su pequeño hijo - Buenos Días Perú

El crimen en la juguería

El asesinato de Carol del Pilar Tito Cornejo, de 31 años, conmocionó a los vecinos y comerciantes. El atentado ocurrió el mes pasado, cuando la mujer acudió acompañada por su hijo pequeño y un familiar a la juguería del mercado José Carlos Mariátegui. Apenas ingresó, el sicario se dirigió directamente hacia ella y disparó a quemarropa. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza, provocando heridas mortales. La mujer cayó al piso delante del niño, quien escapó del local en estado de pánico.

Testigos aseguraron que se escucharon al menos tres detonaciones al interior del mercado, lo que generó una ola de pánico entre los presentes. En medio de la confusión, varios intentaron brindar auxilio y trasladaron a la víctima a un hospital cercano, donde los médicos solo pudieron certificar su fallecimiento.

Sicario confiesa que recibió 900 soles para asesinar a una madre frente a su pequeño hijo - Buenos Días Perú

Investigación y temor en la comunidad

La División de Homicidios de la Policía Nacional del Perú se hizo cargo de la investigación y no descarta que el hecho esté vinculado a un ajuste de cuentas. Personal policial recogió evidencias y revisó las cámaras de seguridad del mercado para esclarecer los móviles del crimen.

Mientras tanto, la fiscalía iniciará procesos penales contra los implicados, entre ellos el menor de edad identificado como alias Charapa, quien según información policial ha colaborado en otros asesinatos bajo la misma modalidad.

Registros de los crímenes

Las pesquisas arrojaron que los atacantes no solo ejecutaban los homicidios, sino que se grababan cometiéndolos y compartían los archivos entre ellos mediante aplicaciones de mensajería instantánea. Uno de los audios presentados durante la investigación revela la petición de un video del ataque para “tenerlo ahí guardado”. En otro registro, León canta y hace alarde de sus acciones ilegales junto a su cómplice.

Estos elementos configuran una modalidad de intimidación y burla hacia las víctimas y el entorno, atribuyendo mayor alarma a la situación de inseguridad que atraviesa el distrito de San Juan de Lurigancho.

La muerte de Carol del Pilar Tito Cornejo evidencia el alcance del sicariato y la vulnerabilidad en que se encuentran los habitantes y comerciantes de una de las zonas más concurridas de Lima. Las autoridades buscan determinar con precisión el origen del encargo y los vínculos de los autores con otras organizaciones delictivas de la capital.