Hermano de Martín Vizcarra niega que vaya a ser candidato presidencial el 2026

Martín Vizcarra no descartó que su hermano pueda postular a la presidencia. (Foto: Infobae Perú/Captura video: Panamericana Televisión)

El nombre de Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, apareció recientemente en encuestas de intención de voto con miras a las Elecciones Generales de 2026. Según estos sondeos, figura en el tercer lugar, detrás de Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. Sin embargo, el propio Mario descartó tajantemente cualquier interés en competir por el sillón presidencial.

En declaraciones a RPP, Vizcarra explicó que la presencia de su nombre en dichas mediciones lo tomó por sorpresa y aseguró que no existe ningún plan personal para tentar la presidencia. En ese sentido, remarcó que la prioridad de su agrupación, Perú Primero, sigue siendo la candidatura de su hermano Martín Vizcarra, actualmente inhabilitado por el Congreso.

“Respecto a la intención de postular, nosotros confiamos en que mi hermano Martín Vizcarra salga de temas en el que está involucrado y él será nuestro candidato en las elecciones del 2026. No estamos en esa posición de intentar que yo postule”, declaró, descartando cualquier especulación sobre su eventual participación.

Martín Vizcarra no es Mario Vizcarra: expresidente es confundido con su hermano quien ya aparece tercero en las encuestas

Además, se mostró firme al rechazar que pretenda aprovecharse de la imagen del exmandatario para figurar en el escenario político. “Algunos congresistas comenten el que yo esté figurando o pretenda postular a través de una suplantación a mi hermano, pues no tiene ni pies ni cabeza”, señaló.

El dirigente de Perú Primero también cuestionó los comentarios que buscan vincularlo con una campaña personal, subrayando que no tiene relación con los sondeos que lo mencionan. “Yo no hago las encuestas como tratar de manipular o tratar de confundir al electorado”, agregó.

Martín Vizcarra se pronunció sobre las últimas encuestas

El expresidente de Perú, Martín Vizcarra, se pronunció sobre la reciente posición de su hermano Mario Vizcarra en las encuestas de intención de voto para las elecciones generales de 2026. Según declaraciones recogidas por Panamericana, Vizcarra explicó que su hermano aparece tercero en las preferencias ciudadanas, pero descartó que ese resultado obedezca a una confusión entre sus identidades. Afirmó: “Puede ser que relacionen, no que confundan. Mario mide 1.70 metros, Mario es completamente diferente a mí”.

A pesar de la inhabilitación que le impide ejercer cargos públicos, Martín Vizcarra sostuvo que la ciudadanía asocia su figura política con el partido Perú Primero, lo que explicaría parte del respaldo que recibe su hermano en los sondeos. De acuerdo con la ficha técnica de la encuesta mencionada, un porcentaje relevante de encuestados indicó a Mario Vizcarra pensando en el expresidente.

Martín Vizcarra estuvo recientemente en prisión preventiva.

El exmandatario declaró: “Sea Mario o Martín ya está en los primeros lugares de la intención de voto en todo el país”. Destacó que el crecimiento de Mario Vizcarra se debe, en parte, al posicionamiento orgánico del partido y al reconocimiento del apellido Vizcarra, pese a la ausencia de una campaña nacional visible por parte de su hermano.

Vizcarra insistió en que “él tiene una forma de ser distinta, ha tenido un desarrollo de vida completamente diferente al mío”. Además, añadió: “es un hermano mayor al que le tengo respeto, pero cada uno hace su vida”. Con esto, dejó claro que, aunque ambos comparten el mismo apellido, mantienen trayectorias y personalidades separadas.