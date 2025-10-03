Esposa de Ángel Calvo, titiritero de ‘Nicolasa’, lo acusa de dejarla en la calle, y él se defiende: “Ya me botaron de TV Perú”

Ángel Calvo y su expareja siguen en fuerte disputa. Magaly TV La Firme

La disputa entre el titiritero Ángel Calvo, reconocido por dar vida al personaje de ‘Nicolasa’, y su esposa, Eva María Nava, viene causando revuelo. Ambos continúan en acusaciones cruzadas después de la intervención de autoridades policiales.

El incidente, cubierto por Magaly TV La Firme, se originó después de que la pareja abandonara una comisaría tras un altercado físico y verbal.

La mañana siguiente al conflicto, Eva María Nava difundió un video en redes sociales en el que relataba su versión de los hechos. “Me está trabando la puerta para entrar. Quiero entrar a sacar mis cosas. Necesito su uniforme de mi hijo, necesito mis documentos, ha trabado la puerta, está ahí y no me quiere abrir. Vamos a la comisaría”, expresaba la esposa de Ángel Calvo en las imágenes compartidas.

Ángel Calvo y la madre de su hijo continúan en disputas.

De acuerdo con el testimonio de Nava, el artista la habría desalojado del domicilio familiar que compartieron a lo largo de quince años y, además, habría impedido que recuperara sus cosas personales, ropa de su hijo y medicamentos.

Al acercarse a la comisaría del distrito limeño de Surquillo para formalizar una denuncia, encontró dificultades para que su caso fuera atendido por los agentes.

“Yo tengo mis cosas personales en la casa, tengo la ropa de mi hijo, tengo medicinas en mi casa y el señor no me ha dejado entrar a la casa. Tengo que denunciar que me ha echado de la casa. Él está en mi casa. Yo vivo ahí con mi hijo”, indicó la expareja de Ángel Calvo, teniendo una respuesta negativa del policía que la atendió, que no recibió su denuncia.

Ángel Calvo y su expareja se denuncian de agresión.

Ángel Calvo se defiende

En respuesta a estas afirmaciones, Ángel Calvo declaró para Magaly TV La Firme, rechazando que hubiese dejado a su esposa y a su hijo sin un lugar donde vivir. El titiritero recalcó que la imposibilidad de ingresar al inmueble respondía a la existencia de medidas de protección judicial solicitadas por ambas partes y aclaró la situación patrimonial de la vivienda.

“Ella no puede entrar a mi casa porque yo he pedido medidas de protección también y ella tiene su casa. Ella está diciendo que vive en mi casa, cuando tiene su casa”, explicó Calvo durante la entrevista difundida por ATV.

Ángel Calvo y expareja son detenidos por agresión mutua.

El artista, conocido por la creación del personaje ‘Nicolasa’, relató además haber entregado una suma de dinero a Eva María Nava para que acondicionara su vivienda y así facilitara la convivencia separada, en función de los requerimientos legales y personales resultantes tras las recientes disputas. “Le di plata para que ella arreglara su casa para poder vivir en paz, pero ella va y se mete al departamento donde no tiene nada que hacer”, sostuvo Calvo.

En otro momento, indicó que ya no cuenta con trabajo a causa de estas graves acusaciones. “Ya me botaron de TV Perú, ya no tengo trabajo y ya no sé cómo pagar las cosas de mi hijo”, señaló.

Denuncias de agresión entre Ángel Calvo y la madre de su hijo

El titiritero Ángel Calvo, conocido por su interpretación del personaje Nicolasa, fue detenido junto a su expareja y madre de su hijo en el distrito de Surquillo, tras una denuncia cruzada de agresión. La intervención policial, realizada el 29 de septiembre, ocurrió luego de que la madre del menor acusara a Calvo de violencia física, mientras que él presentó una denuncia similar en su contra. Ambos fueron trasladados a la comisaría local para rendir declaraciones y someterse a exámenes médicos.

Expareja de Ángel Calvo lo denuncia de agresión y él la acusa de lo mismo. Ambos fueron detenidos.

Durante su declaración, Eva María Nava relató que no era la primera vez que sufría agresiones e indicó que tenía medidas de protección vigentes. También manifestó que el episodio más reciente ocurrió en presencia de su hijo, quien habría intentado intervenir en defensa de su madre. “Estaba mi niño presente, quería evitar que me golpee y él no hizo nada”, afirmó Nava durante su testimonio difundido por el programa que conduce Magaly Medina.

En la misma jornada, el propio Ángel Calvo alegó que también fue víctima de agresión por parte de su expareja, lo que motivó que ambos quedaran detenidos mientras las autoridades determinaban responsabilidades. La emisión de Magaly TV La Firme exhibió documentos judiciales que dan cuenta de antecedentes previos de violencia familiar y medidas de protección contra Calvo.

Ángel Calvo y expareja se denuncia mutuamente de agresión. Magaly TV La Firme