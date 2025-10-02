Perú

Paro de transportistas: Manifestantes son detenidos por la Policía cuando subían a un bus

Agentes de la PNP intervinieron al menos a 30 personas durante la manifestación contra la inseguridad ciudadana que afecta a choferes y cobradores del transporte público

Renato Silva

Renato Silva

Agentes de la PNP detuvieron
Agentes de la PNP detuvieron a transportistas cuando subían a un bus para trasladarse a otro lugar como parte de su manifestación. (Foto: Composición - Infobae/Latina)

El paro de transportistas para exigir al gobierno de la presidenta Dina Boluarte por mejores condiciones de trabajo en medio de una crisis de inseguridad ciudadana ya registra varios incidentes entre los manifestantes y la Policía Nacional del Perú (PNP) en los que se registran detenciones que, según los manifestantes, serían arbitrarias.

Uno de estos casos se produjo cuando el interior de un bus de la empresa Etsibosa se convirtió en el escenario de un enfrentamiento entre agentes de la PNP y transportistas, quienes subieron a la unidad para dirigirse a otro punto en medio de la paralización.

Luego de un breve intercambio de palabras, que duró apenas unos segundos, al menos cinco agentes de la Policía rodearon a una transportista -aun sin identificar- para bajarla a la fuerza del bus y llevársela al interior de un patrullero. Junto a ella, otro transportista fue detenido e ingresado a la fuerza al vehículo.

Manifestantes son detenidos por la Policía. Al menos 30 personas fueron intervenidas en San Juan de Lurigancho

El coronel Quiroz, quien estaba a cargo de la intervención, no indicó el motivo de la detención, pese a que fue consultado hasta en dos oportunidades por una periodista de Latina. Sin embargo, uno de los transportistas que se encontraban en el lugar indicó que “son compañeros, colegas que trabajan con nosotros”.

“Nosotros trabajamos con el sudor de la frente. No extorsionamos, no robamos. Acá nosotros reclamamos que la ley sea a favor de nosotros. Nosotros nos estamos subiendo a la unidad para que podamos transportarnos a otro lugar porque estamos en una marcha pacífica. Nosotros no estábamos intentando bloquear el tránsito. Hay muchos gremios que se hacen pasar por nosotros, pero nosotros no. Son compañeros que están con nosotros”

Dina Boluarte: “En 24 o 48 horas no se va a solucionar el crimen”

Durante la tercera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), la presidenta Dina Boluarte se pronunció en contra del paro de transportistas y afirmó que una manifestación no es la forma de resolver la situación crítica del sector.

Dina Boluarte se pronuncia por Paro de Transportistas

“En consecuencia, señores transportistas, depongamos estas medidas de fuerza y podamos conversar de manera directa y lleguemos a cosas concretas, porque con un paro de 24, 48 horas o más, en ese tiempo, no se va a solucionar el tema de la delincuencia o el crimen organizado”, declaró.

La presidenta Dina Boluarte también comparó la situación del Perú con la de otros países y afirmó que las autoridades del Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial no son responsables del alcance ni del poder que han adquirido las organizaciones criminales.

“Tenemos que ser reales y objetivos. Y este problema de la delincuencia y el crimen organizado no lo ha generado la presidenta Boluarte o el Ejecutivo o el Congreso o el Poder Judicial, viene de atrás”, explicó.

Asimismo, justificó el avance de la criminalidad en el país por el crecimiento del crimen transnacional. “Esto se ha ido incrementando porque ahora son organizaciones criminales transnacionales. Migran de país en país, se organizan desde afuera y desde afuera atacan y no es la excepción el Perú. Igual situación o peor están pasando en otros países”, agregó.

Paro de TransportistasPNPPolicía Nacional del PerúInseguridad CiudadanaSicariatoExtorsiónperu-noticias

