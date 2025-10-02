Perú

Mujer que sufrió caída en evento de Rafael López Aliaga reclama: “No tienen ni vendas y el alcalde ha dicho que hay plata”

Una mujer cayó durante un acto en San Juan de Miraflores, encabezado por el alcalde de Lima. La simpatizante cuestionó la falta de insumos esenciales para brindar primeros auxilios

Por Luis Paucar

Guardar
Fuente: Libertando Perú

Una mujer sufrió este miércoles una caída mientras asistía a la inauguración de la avenida 12 de octubre en el distrito de San Martín de Porres, donde se encontraba el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

La afectada denunció que ningún representante de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) la ayudó durante el incidente. El hecho quedó registrado en una transmisión en vivo del canal de YouTube Libertando Perú, conocido por cubrir actividades del burgomaestre, incluso fuera del país.

La asistente, identificada como simpatizante del alcalde, explicó a los presentes que el accidente ocurrió de manera fortuita: “He venido a apoyar y me he caído. Yo me he resbalado, no me han empujado”, afirmó.

También criticó la falta de preparación ante emergencias: “Lo que yo pido, por favor, en estos eventos puede haber accidentes peores. La persona que auxilia no tiene nada; por lo menos debería tener alguna venda, (...) no es así”, dijo.

La afectada, simpatizante del alcalde,
La afectada, simpatizante del alcalde, reclamó la ausencia de primeros auxilios y advirtió sobre posibles accidentes más graves en futuros eventos

“No es así porque nuestro alcalde bien claro ha dicho que hay plata. Hoy, felizmente, no es grave. Puede suceder otro día un accidente más grave. Que tenga un auxilio como corresponde”, agregó.

Sobre Rutas de Lima

Durante el evento, que marcó el inicio de los trabajos en la vía, López Aliaga también celebró lo que consideró la salida definitiva de la constructora brasileña Odebrecht del país, tras la liquidación de la concesionaria Rutas de Lima, responsable de tres importantes avenidas de la capital.

Durante un acto oficial realizado en el distrito de San Martín de Porres, el burgomaestre calificó el hecho como un triunfo judicial: “Acabamos de derrotar a Odebrecht en Perú, ¡largo! (...) ahora se viene la libertad de los peajes de Lima Sur”, exclamó.

Recordó que el Tribunal Constitucional ordenó en 2024 la suspensión del cobro de peajes en Puente Piedra, tras un recurso presentado por el ciudadano Ramón Pairazamán León.

“Le dije al doctor: yo me allano, tiene razón, estamos en la misma pelea. Al principio no me creía. Yo creo que el día D fue en la audiencia en el Tribunal Constitucional, donde yo estaba sentado al lado de las ‘Ratas de Lima’. Me sentaron ahí, junto a Odebrecht”, señaló.

Durante el acto, López Aliaga
Durante el acto, López Aliaga celebró la liquidación de la concesionaria Rutas de Lima

También mencionó su reciente visita a Estados Unidos, donde sostuvo reuniones en el Departamento de Justicia (DOJ): “Odebrecht, Brookfield... esta gente sabe que allá las papas queman. (En Washington me dijeron) ‘esto no va más, Rafael. Aquí vamos a actuar con las políticas anticorrupción del Partido Republicano, que está en el gobierno’”, aseguró.

Respecto a una audiencia en Washington, afirmó haber cuestionado a una jueza sobre presuntas irregularidades cometidas por Odebrecht para obtener la concesión y firmar adendas durante la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán (2011-2014).

“Va a haber más noticias en los próximos días u horas (...) El único país al cual han sometido esta mafia internacional es Perú. Hoy es un día de fiesta. No me voy a olvidar nunca de este día, porque hoy ya tiró la toalla, todo el mundo tiró la toalla, Brookfield tiró la toalla, toda la mafia”, expresó.

Temas Relacionados

Rafael López AliagaMunicipalidad Metropolitana de LimaMMLperu-noticias

Más Noticias

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 12 del Torneo Clausura y Acumulada

Universitario se reafirma en lo más alto tras conseguir un importante triunfo ante Alianza Atlético. Esta noche jugará Alianza Lima contra Atlético Grau en Matute. Conoce cómo va la lucha

Tabla de posiciones de la

Maju Mantilla expresa su angustia tras escándalo que involucra a su esposo Gustavo Salcedo: “Estoy angustiada, es terrible”

La conductora compartió su preocupación y tristeza por la situación que enfrenta su aún esposo, dejando claro su rechazo a la violencia y pidiendo respeto en medio de la presión mediática

Maju Mantilla expresa su angustia

Golazo de Martín Pérez Guedes de remate esquinado en Universitario vs Alianza Atlético por Liga 1 2025

El volante argentino nacionalizado peruano apareció con un disparo inesperado para romper la paridad en Trujillo y darle la ventaja a la ‘U’

Golazo de Martín Pérez Guedes

Universitario vs Alianza Atlético 2-0: goles y resumen del triunfo ‘crema’ en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Con este resultado en el Mansiche, el cuadro ‘crema’ se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones con cinco puntos más que el segundo. Su siguiente rival será Juan Pablo II en el Estadio Monumental

Universitario vs Alianza Atlético 2-0:

Cisterna para combustible escondía pirotécnicos en El Agustino: PNP incauta carga y la entrega a Sucamec

Más de 400 cajas de pirotecnia fueron halladas ocultas en el tanque de un tráiler y quedaron bajo custodia de Sucamec. Dos intervenidos afrontan investigación por tráfico de productos peligrosos

Cisterna para combustible escondía pirotécnicos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo a un paso

Pedro Castillo a un paso de recibir pensión vitalicia, ¿cuál es el monto que le corresponde si se ratifica sentencia?

Aprueban acusar a Jorge Salas Arenas por presuntamente ordenar la contratación de su exasistente en la Corte Superior de Justicia

Aprueba acusación constitucional contra Betssy Chávez por presuntamente beneficiar a su expareja

Jhonny Veliz Noriega, el nuevo jefe del Estado Mayor General de la PNP, fue vinculado con ‘El Español’

El paso fronterizo Collpa–Thola Kollo, entre Perú y Bolivia, quedará habilitado de forma permanente

ENTRETENIMIENTO

Maju Mantilla expresa su angustia

Maju Mantilla expresa su angustia tras escándalo que involucra a su esposo Gustavo Salcedo: “Estoy angustiada, es terrible”

Luis Fonsi visitó el Perú: recorrió Arequipa y confesó quedar impresionado con la riqueza cultural y natural del país

Xoana González en ‘El Valor de la Verdad’: confesiones sobre abuso, drogas y pensamientos suicidas

Maju Mantilla niega rumores de romance con George Slebi y un cirujano: “ese tema lo verá mi abogado”

Melissa Paredes sobre su futuro en ‘América Hoy’: “Trabajo es trabajo y tengo una hija que mantener”

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 12 del Torneo Clausura y Acumulada

Golazo de Martín Pérez Guedes de remate esquinado en Universitario vs Alianza Atlético por Liga 1 2025

Universitario vs Alianza Atlético 2-0: goles y resumen del triunfo ‘crema’ en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Gol de José Rivera con letal cabezazo que aseguró triunfo de Universitario ante Alianza Atlético por Liga 1 2025