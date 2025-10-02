Perú

Denuncian secuestro de 17 personas de la Nación Shiwilu en medio de conflicto por invasión ilegal de rondas armadas

Una ronda armada ingresó con violencia a territorio Shiwilu. Organización indígena responsabiliza al Estado por no garantizar la seguridad en zonas indígenas en disputa

Por Nicol Chauca Alendez

Guardar
(CORPI SL/Composición Infobae)
(CORPI SL/Composición Infobae)

La Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas (CORPI SL) denunció este 2 de octubre la incursión violenta de una ronda armada en territorio de la Nación Shiwilu, en la región Loreto. El hecho ocurrió en la zona conocida como Gallinero, donde integrantes armados de la ronda de Jeberillos ingresaron al territorio comunal y secuestraron a 17 personas de la Comunidad Nativa 7 de Febrero, ubicada en Shoroyacu.

Según el pronunciamiento oficial de la organización indígena, los agresores portaban escopetas y actuaron de forma violenta. A raíz de los hechos, la jefa comunal Consuelo Chota Lancha se vio obligada a refugiarse por temor a represalias y amenazas contra su vida.

La organización CORPI SL ha calificado este ataque como “una grave vulneración a la autonomía territorial” y ha exigido la intervención urgente de las autoridades para evitar un escenario de mayor conflictividad.

(Onamiap)
(Onamiap)

Un conflicto que se arrastra desde agosto

La organización recordó que esta agresión no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un conflicto más amplio vinculado a la ocupación ilegal de tierras. En agosto de este año, asociaciones externas ingresaron al territorio Shiwilu bajo el argumento de “ejecutar proyectos de conservación”, pero sin consentimiento ni coordinación con la población originaria.

CORPI SL advirtió en ese entonces que estas acciones ponían en riesgo la paz social, la vida espiritual, la autonomía comunal y el equilibrio ambiental del pueblo Shiwilu. La denuncia de ahora confirma que ese riesgo se ha materializado en una escalada violenta, con secuestros y amenazas contra líderes indígenas.

“Advertimos entonces que esta situación podía desencadenar graves tensiones”, señalaron en su comunicado. La ausencia de respuesta estatal ha permitido que el conflicto escale hasta el punto de poner en peligro directo la integridad de las familias indígenas.

La Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) advirtió en 2023 que en el distrito de Jeberos, donde radica esta comunidad, existe una ausencia casi total de autoridades estatales, puesto que a penas había un alcalde, no cuentan con subprefectura, comisaría ni órganos judiciales, lo que deja los delitos en la impunidad y, en muchos casos, sin denuncia alguna.

La Nación Shiwilu ha denunciado el conflicto territorial que viven y que ha llevado al secuestro de 17 personas de su comunidad. | CORPI SL

Comunidades exigen garantías al Estado y detener las invasiones

CORPI SL exige acciones inmediatas por parte del Gobierno Regional de Loreto, la Defensoría del Pueblo y la Agencia Agraria de Alto Amazonas. Entre las principales demandas están:

  • Detener las invasiones ilegales de territorio comunal.
  • Garantizar la seguridad de la Comunidad 7 de Febrero y de toda la Nación Shiwilu.
  • Asegurar el avance del proceso de titulación territorial actualmente en curso.
  • Proteger la vida e integridad física, espiritual y cultural de los comuneros y sus líderes.

En el pronunciamiento, se responsabiliza directamente al Estado por la situación de riesgo que atraviesan las familias Shiwilu y se hace un llamado a la opinión pública para no guardar silencio ante la violencia contra pueblos indígenas.

Organización indígena alerta que 17
Organización indígena alerta que 17 personas Shiwilu fueron secuestradas por ronda armada. (CORPI SL)

“La inacción frente a estas agresiones sería complicidad con la violencia y la injusticia. Las autoridades deben actuar de inmediato para proteger lo que es sagrado: su tierra, su vida y su futuro”, advirtió la organización.

Temas Relacionados

Nación ShiwiluCORPI SLComunidades indígenasInvación ilegal de tierrasperu-noticias

Más Noticias

Natalia Málaga sorprende al revelar que gana 500 soles como mánager de Eva Ayllón en audiencia del Ministerio Público

La exvoleibolista declaró en audiencia del Corte Superior de Justicia el irrisorio monto que recibe por representar a la cantante criolla.

Natalia Málaga sorprende al revelar

Cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú, se descompensó en Iquitos y fue internado de urgencia

El purpurado sufrió una descompensación durante su participación en la Cumbre Amazónica en Iquitos. Fue conducido de inmediato en una clínica local

Cardenal Carlos Castillo, arzobispo de

Por qué desayunar jugo de naranja, tostadas y café no es tan saludable como crees

Este desayuno puede provocar sensación de fatiga a media mañana

Por qué desayunar jugo de

Siete policías fueron capturados por trabajar para ‘El Monstruo’, confirma el jefe de la PNP, Óscar Arriola

El nuevo jefe de la PNP informó la captura de siete policías ligados a la red criminal de Erick Moreno Hernández y aseguró que, por orden de la presidenta Dina Boluarte, se aplicará mano dura contra la criminalidad

Siete policías fueron capturados por

Predicción del estado del tiempo en Trujillo para el 3 de octubre

Trujillo se encuentra en la costa norte de Perú, a nivel del mar, lo que modera las temperaturas y mantiene una humedad relativa moderada

Predicción del estado del tiempo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Expresidente del Tribunal Constitucional sobre

Expresidente del Tribunal Constitucional sobre Pedro Castillo: “No tiene derecho a gozar de una pensión vitalicia”

César Acuña suma nueva infracción a la neutralidad electoral: JEE advierte de multa a APP si reincide

Óscar Arriola, jefe de PNP, encaró a coronel en retiro que lo implicó en encubrimiento a ‘El Monstruo’: “Le faltaba testosterona”

Generación Z responde a Dina Boluarte: ‘No estamos manipulados, salimos por descontento’

Pedro Castillo pedirá al PJ que ordene al Congreso otorgar inmediatamente la pensión vitalicia

ENTRETENIMIENTO

Natalia Málaga sorprende al revelar

Natalia Málaga sorprende al revelar que gana 500 soles como mánager de Eva Ayllón en audiencia del Ministerio Público

Aleska Zambrano apoya a Johana Cubillas y lanza críticas contra Macarena Vélez: “fue un calvario”

Bryan Torres habla de su buena relación con Melissa Klug y aclara viaje de Samahara Lobatón a EE.UU.

Magaly Medina a Christian Domínguez por lucrar con su ampay del ‘auto rana’: “Ni decencia para no burlarse de su propia infidelidad”

Richard Apolo sobre madre de Jefferson Farfán en caso ‘Cri Cri’: “No solo dio apoyo verbal, también participó activamente en el proceso”

DEPORTES

Resultados de la Copa Libertadores

Resultados de la Copa Libertadores Femenina 2025: así quedó Alianza Lima y todos los equipos de la fecha 1

Miguel Rondelli matiza sus particulares expresiones que incomodaron en Liga 1 2025: “Jamás le faltaría el respeto a Autuori, Gorosito o Fossati”

Franco Velazco no descarta que Los Chankas reciban a Universitario en Trujillo: “Están en su derecho de cambiar la localía”

Alianza Lima vs Boca Juniors 0-0: resumen del empate en Argentina por la Copa Libertadores Femenina 2025

Revolución Perú con Manuel Barreto: solo dos mundialistas y varias caras nuevas con Felipe Chávez como su máxima novedad