Yanina Latorre destaca el look de Milett Figueroa en los Martín Fierro: “entendió el juego”

La panelista destacó cómo Milett Figueroa supo adaptarse al ambiente argentino durante la gala, sorprendiendo con su cordialidad y dejando atrás cualquier roce mediático en la alfombra roja (SQP - América)

La aparición de Milett Figueroa en la última edición de los Martín Fierro no pasó inadvertida. La modelo peruana, que tuvo un rol como jurado en certámenes de canto, fue uno de los focos de análisis en el programa “Sálvese quien pueda”.

Yanina Latorre y el panel dedicaron varios minutos a comentar tanto su look como su desenvolvimiento en la gala. Entre comparaciones con otros vestidos y rumores sobre su vínculo con Marcelo Tinelli, Latorre reconoció que la actriz supo manejar la situación con elegancia y humor. El detalle que más resaltó fue el saludo de Milett, un gesto que la conductora interpretó como muestra de madurez y entendimiento del medio.

El vestido y las primeras impresiones

Con un diseño llamativo, Milett Figueroa atrajo la atención en los Martín Fierro, logrando que Yanina Latorre resaltara su estilo y lo considerara un acierto dentro del evento. (Cadena Heat)

Durante el análisis, la comparación con otros atuendos fue inevitable. Una de las voces en el set recordó que el vestido elegido por Milett guardaba cierta similitud con el de Claudia Arce. Sin embargo, Yanina Latorre subrayó que la modelo peruana “estaba bastante acertadita”. Otro de los panelistas agregó que “está muy bien”, reforzando la idea de que la elección fue acertada para una gala de ese nivel.

La discusión se tornó más animada cuando recordaron la participación pasada de Figueroa como jurado en un concurso de canto televisivo, en el que no salió favorecida. Algunos apuntaron que su presencia en los Martín Fierro tenía como objetivo mostrarse en una vidriera mediática, pero Latorre sostuvo que más allá de especulaciones, lo importante era cómo se presentó y qué mensaje transmitió con su actitud.

Rumores en torno a Marcelo Tinelli

Entre comentarios de pasillo, Yanina Latorre señaló que Milett insinuó reconciliaciones con Marcelo, mientras los allegados lo desmentían y las especulaciones crecían en torno a su vínculo. (Revista Gente)

El debate dio paso a uno de los temas recurrentes en torno a la actriz: su vínculo con Marcelo Tinelli. Una voz en el set deslizó que Milett habría dejado entrever en entrevistas pasadas que podría haber una reconciliación. No obstante, Latorre aseguró que el propio conductor negó esa posibilidad ante Ángel de Brito.

La panelista contó además que intentó comunicarse directamente con el entorno de Tinelli para corroborar la información. Según relató, se contactó con una persona cercana y recibió una respuesta ambigua: “Estoy ocupado, después te llamo”. Para Latorre, ese tipo de contestaciones alimenta la incertidumbre sobre el verdadero estado de la relación.

Los demás integrantes del programa coincidieron en que la historia entre ambos ha tenido idas y vueltas. “Se separan y vuelven”, comentó uno de ellos. La discusión giró entonces hacia cómo la prensa y el público perciben estas oscilaciones, señalando que cada gesto, cada aparición pública y cada palabra en entrevistas es interpretada como una pista de lo que sucede entre Milett y Tinelli.

Una actitud estratégica frente a las críticas

Según Yanina Latorre, Milett entendió cómo funciona el ambiente mediático y optó por un trato amable durante la gala, lo que fue leído como un movimiento inteligente de su parte. (SQP - América)

Más allá del vestido y de los rumores personales, Yanina Latorre enfatizó la forma en que Milett afrontó el evento y el contacto con la prensa. La conductora confesó que había sido crítica con la actriz en el pasado, especialmente al referirse a comentarios sobre Maru y actitudes que calificó como atrevidas. Sin embargo, reconoció que esta vez la peruana se mostró distinta.

“Ella entendió todo. Yo las cosas que dije me las tengo que meter”, admitió Latorre en vivo, señalando que Milett dio un paso inteligente al saludarla de manera cordial. Para la conductora, ese gesto reflejó que la actriz sabe cómo desenvolverse en un entorno donde la exposición y la crítica forman parte del día a día.

Otros panelistas coincidieron en que Milett “entiende el juego bien”, una expresión con la que definieron la capacidad de la modelo para manejar tensiones y transformarlas en oportunidades mediáticas. Latorre añadió que la interacción se dio en un momento en que ella misma estaba transmitiendo contenido en redes sociales, lo cual multiplicó la visibilidad del encuentro.