Ministerio del Interior y PNP destacan coordinación con autoridades argentinas e Interpol en la detención de ‘Pequeño J’ en Pucusana

Capturan en Pucusana a “Pequeño J”, buscado en Argentina por triple crimen, tras intentar ocultarse en un camión.

El Ministerio del Interior del Perú y la Policía Nacional confirmaron la detención de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, en Pucusana. El detenido es señalado como presunto autor intelectual de un triple homicidio en Argentina, y su aprehensión fue posible gracias a la colaboración entre autoridades peruanas y argentinas, así como al apoyo internacional, que facilitó un operativo coordinado y efectivo.

La cooperación entre ambos países extendió la búsqueda a su principal colaborador, Matías Agustín Ozorio. Las instituciones peruanas destacaron la eficacia de la actuación conjunta: “El Ministerio del Interior informó que en Pucusana se capturó a Tony Valverde Victoriano, alias ‘Pequeño J’, acusado de un triple feminicidio en Argentina. También cayó el argentino Matías Ozorio, uno de los cómplices del crimen”, indicaron las autoridades peruanas.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Argentina, subrayó el aporte de los agentes peruanos en la operación. “Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por su trabajo y colaboración en la captura de los prófugos del triple crimen. El que las hace, las paga”, publicó en su cuenta oficial de X.

La intervención, que involucró tecnología de rastreo y la participación de la Dirección Antidrogas peruana (Dirandro), reafirma el compromiso bilateral en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, así como la voluntad de que los responsables sean sometidos a la justicia fuera de sus fronteras. Ambos gobiernos consideran este operativo un nuevo avance en la cooperación internacional.

Policía peruana confirma captura de “Pequeño J” y su colaborador

La Policía Nacional del Perú informó que la captura de Tony Janzen Valverde Victoriano y Matías Agustín Ozorio se llevó a cabo mediante un operativo simultáneo. Ambos fugitivos, perseguidos por una notificación roja de Interpol, eran buscados por la justicia argentina.

La intervención, coordinada con Interpol Argentina, incluyó vigilancia detallada y el uso de tecnología para verificar los movimientos y rutas de los prófugos. “En una rápida acción y mediante una intervención simultánea, agentes de la Dirección Antidrogas, en coordinación con Interpol Argentina, detuvieron en Pucusana a alias ‘Pequeño Jota’ y a Matías Agustín Ozorio”, publicó la PNP en redes sociales.

Valverde, ciudadano peruano, está vinculado a redes internacionales de narcotráfico y es considerado el presunto autor intelectual del asesinato de tres jóvenes en Florencio Varela, Buenos Aires. Por su parte, Ozorio, ciudadano argentino y mano derecha de Valverde, permanecía prófugo desde días antes y cruzó de manera irregular la selva amazónica para ingresar a Perú.

El Ministerio del Interior destacó la relevancia de la colaboración multinacional para desarticular estructuras delictivas. El proceso de extradición ya se encuentra en marcha para asegurar que ambos enfrenten cargos por el triple homicidio y otros delitos vinculados al crimen organizado ante la justicia argentina.

Captura de “Pequeño J” y su cómplice se produjo con pocas horas de diferencia

La detención de Tony Janzen Valverde Victoriano sorprendió incluso a los propios agentes peruanos. El prófugo trató de ocultarse dentro de un camión en la Panamericana Sur, pero un paro de pescadores en Pucusana facilitó la intervención policial. La Dirandro interceptó el vehículo en el kilómetro 70, donde confirmó la presencia del sospechoso. La acción, precisa y sin incidentes mayores, empleó tecnología de rastreo para asegurar la ubicación.

Desde Argentina, la Policía Bonaerense ratificó que Valverde es el principal sospechoso del triple crimen de Florencio Varela: “Confirmamos que fue detenido en Perú ‘Pequeño J’, con pedido de captura internacional”, informaron las autoridades argentinas.

Así ingresó al Perú la mano derecha de “Pequeño J”, acusado de ser el autor intelectual del triple femicidio en Argentina. Latina

Pocas horas antes, Matías Agustín Ozorio, de veintitrés años, había sido capturado en Lima tras ingresar irregularmente a Perú, hecho confirmado durante su interrogatorio, así como su vínculo con redes de narcotráfico. Ozorio declaró haber sido engañado por otros miembros de la organización, a quienes les debía dinero. Las investigaciones continúan para esclarecer su participación directa en los crímenes.

Actualmente, ambos países se encuentran gestionando la extradición para que Valverde y Ozorio respondan ante la justicia argentina por el triple feminicidio y otros delitos asociados al narcotráfico.