Johana Cubillas acusa a Juan Ichazo de impedir viaje de sus hijos: “Solo firma el papel, yo me hago cargo”.

La disputa entre Johana Cubillas y Juan Ichazo ha alcanzado un nuevo nivel de tensión pública tras la denuncia de la empresaria, quien acusa a su expareja de negarse a firmar el permiso de viaje para sus hijos. Cubillas, visiblemente afectada, calificó a Ichazo de “déspota” y lo responsabilizó de frustrar la ilusión de los menores, quienes esperaban con entusiasmo un viaje al extranjero que, afirma, logró costear con esfuerzo propio.

“Quiere tener el control, quiere manipular sin pensar en la felicidad de los chicos”, expresó Cubillas en un mensaje difundido en redes sociales, subrayando que la negativa de Ichazo impacta directamente en el bienestar emocional de los niños.

La modelo peruana no se guardó nada y cuestionó el reciente paseo de la pareja por Argentina, señalando la falta de compromiso de Ichazo con la pensión y el tiempo dedicado a sus hijos (América Hoy)

“El problema ahorita es que no me responde, se está negando a darme el permiso. De verdad hablo con el tipo y es un déspota total. Ustedes no entienden lo que es tratar con este tipo”, expresó en un mensaje difundido en redes sociales.

Cubillas explicó que solo le está pidiendo al padre de sus hijos que firme la autorización de viaje al menor porque ella se encargará de todos los gastos, hasta del notario.

“Juan sabes, tú sabes perfectamente, mi hijo a esperado este viaje desde que tiene uso de razón. Entonces, llegó el momento en el que se lo he podido pagar. Me he esforzado y todo solamente para esto y solo tiene que firmar un papel. Yo me hago cargo de los gastos de la notaría. Solo firma el papel por tus hijos. Olvídate de mí. Yo no intereso”, señaló.

Comunicado de Johana Cubillas en redes sociales.

Acusaciones de Johana Cubillas: manutención y complicidad de Macarena Vélez

La controversia por el permiso de viaje se enmarca en un conflicto más amplio. Cubillas sostiene que Ichazo incumple con la manutención de sus hijos y acusa a Macarena Vélez, actual pareja del empresario, de ayudarlo a evadir sus responsabilidades económicas.

Cubillas ha reiterado que Vélez actúa como “alcahueta” de Ichazo, permitiendo que los ingresos del argentino se depositen en sus cuentas personales, lo que, según la denunciante, dificulta la posibilidad de demostrar los ingresos reales de su expareja ante las autoridades.

“Lo que me indigna de Macarena... es que ella es la alcahueta de Juan y con eso perjudica a mis hijos”, afirmó Cubillas, quien también anunció su intención de demandar a ambos por presunta evasión tributaria y por el daño psicológico que, asegura, han causado a ella y a sus hijos desde inicios de año.

Cubillas ha insistido en que la situación económica de Ichazo se oculta deliberadamente, lo que, a su juicio, impide reclamar una pensión alimenticia justa. Detalla que la empresaria mostró pruebas de que los pagos por asesorías y otros ingresos de Ichazo se transfieren a la cuenta de Vélez, lo que, según Cubillas, constituye una maniobra para evadir obligaciones legales.

“Que ella reciba todos los pagos en su cuenta significa que no puedo reclamar nada para la pensión”, sostuvo Cubillas, quien también acusó a Vélez de proyectar una imagen pública de víctima mientras, en privado, perjudica el bienestar de los menores.

Johana Cubillas explica en sus redes que Juan Ichazo no quiere firmar permiso de viaje al extranjero a sus hijos.

Respuesta de Juan Ichazo y Macarena Vélez

Frente a estas acusaciones, tanto Ichazo como Vélez han salido al frente para defenderse y presentar su versión de los hechos. Macarena Vélez aseguró que existe un acuerdo de conciliación firmado en un centro especializado, en el que se establecen pagos mensuales y extraordinarios para la manutención de los hijos, los cuales, según ella, Ichazo cumple “al pie de la letra”.

“Él cumple la conciliación y paga lo acordado sin fallar”, afirmó Vélez durante una entrevista, detallando que el empresario debe transferir 1100 dólares mensuales, además de pagos adicionales de 600 dólares en julio y diciembre, conforme al convenio pactado por tres años.

Por su parte, Ichazo utilizó sus redes sociales para desmentir las afirmaciones de Cubillas y mostrar detalles del acuerdo de conciliación. El empresario recalcó que el monto fijado es de 4000 soles mensuales por tres años y que la obligación de pago no depende de sus ingresos mensuales.

“La conciliación que firmamos establece un monto fijo y obligaciones. Eso no depende de lo que yo gane mes a mes”, explicó Ichazo, quien también negó las acusaciones de ocultamiento de ingresos y de apropiación de dinero a través de tarjetas de terceros.

La modelo sorprendió al respaldar públicamente a Juan Ichazo, asegurando que cumple con sus obligaciones y cuestionando las acusaciones de Johana Cubillas, lo que ha encendido aún más el debate en redes y medios de espectáculos (América Hoy)

El conflicto entre Cubillas e Ichazo no es reciente. La disputa por la pensión alimenticia y los permisos de viaje se ha prolongado durante meses, con denuncias públicas y acusaciones cruzadas que han involucrado a terceros y generado un intenso debate en redes sociales.

Cubillas ha sostenido que la situación afecta directamente a sus hijos, quienes, según su testimonio, quedan en medio de una confrontación que trasciende lo personal y pone en juego sus derechos y bienestar. Vélez, en tanto, ha insistido en que las versiones contrarias solo buscan desacreditar a Ichazo y que el empresario ha cumplido con todos los compromisos asumidos en la conciliación.