Perú

Johana Cubillas acusa a Juan Ichazo de impedir viaje de sus hijos: “Solo firma el papel, yo me hago cargo”

La empresaria denuncia que su expareja se niega a autorizar la salida de los menores al extranjero, lo que ha generado una nueva ola de tensión y controversia

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

Guardar
Johana Cubillas acusa a Juan
Johana Cubillas acusa a Juan Ichazo de impedir viaje de sus hijos: “Solo firma el papel, yo me hago cargo”.

La disputa entre Johana Cubillas y Juan Ichazo ha alcanzado un nuevo nivel de tensión pública tras la denuncia de la empresaria, quien acusa a su expareja de negarse a firmar el permiso de viaje para sus hijos. Cubillas, visiblemente afectada, calificó a Ichazo de “déspota” y lo responsabilizó de frustrar la ilusión de los menores, quienes esperaban con entusiasmo un viaje al extranjero que, afirma, logró costear con esfuerzo propio.

“Quiere tener el control, quiere manipular sin pensar en la felicidad de los chicos”, expresó Cubillas en un mensaje difundido en redes sociales, subrayando que la negativa de Ichazo impacta directamente en el bienestar emocional de los niños.

La modelo peruana no se guardó nada y cuestionó el reciente paseo de la pareja por Argentina, señalando la falta de compromiso de Ichazo con la pensión y el tiempo dedicado a sus hijos (América Hoy)

“El problema ahorita es que no me responde, se está negando a darme el permiso. De verdad hablo con el tipo y es un déspota total. Ustedes no entienden lo que es tratar con este tipo”, expresó en un mensaje difundido en redes sociales.

Cubillas explicó que solo le está pidiendo al padre de sus hijos que firme la autorización de viaje al menor porque ella se encargará de todos los gastos, hasta del notario.

“Juan sabes, tú sabes perfectamente, mi hijo a esperado este viaje desde que tiene uso de razón. Entonces, llegó el momento en el que se lo he podido pagar. Me he esforzado y todo solamente para esto y solo tiene que firmar un papel. Yo me hago cargo de los gastos de la notaría. Solo firma el papel por tus hijos. Olvídate de mí. Yo no intereso”, señaló.
Comunicado de Johana Cubillas en
Comunicado de Johana Cubillas en redes sociales.

Acusaciones de Johana Cubillas: manutención y complicidad de Macarena Vélez

La controversia por el permiso de viaje se enmarca en un conflicto más amplio. Cubillas sostiene que Ichazo incumple con la manutención de sus hijos y acusa a Macarena Vélez, actual pareja del empresario, de ayudarlo a evadir sus responsabilidades económicas.

Cubillas ha reiterado que Vélez actúa como “alcahueta” de Ichazo, permitiendo que los ingresos del argentino se depositen en sus cuentas personales, lo que, según la denunciante, dificulta la posibilidad de demostrar los ingresos reales de su expareja ante las autoridades.

“Lo que me indigna de Macarena... es que ella es la alcahueta de Juan y con eso perjudica a mis hijos”, afirmó Cubillas, quien también anunció su intención de demandar a ambos por presunta evasión tributaria y por el daño psicológico que, asegura, han causado a ella y a sus hijos desde inicios de año.

Cubillas ha insistido en que la situación económica de Ichazo se oculta deliberadamente, lo que, a su juicio, impide reclamar una pensión alimenticia justa. Detalla que la empresaria mostró pruebas de que los pagos por asesorías y otros ingresos de Ichazo se transfieren a la cuenta de Vélez, lo que, según Cubillas, constituye una maniobra para evadir obligaciones legales.

“Que ella reciba todos los pagos en su cuenta significa que no puedo reclamar nada para la pensión”, sostuvo Cubillas, quien también acusó a Vélez de proyectar una imagen pública de víctima mientras, en privado, perjudica el bienestar de los menores.

Johana Cubillas explica en sus
Johana Cubillas explica en sus redes que Juan Ichazo no quiere firmar permiso de viaje al extranjero a sus hijos.

Respuesta de Juan Ichazo y Macarena Vélez

Frente a estas acusaciones, tanto Ichazo como Vélez han salido al frente para defenderse y presentar su versión de los hechos. Macarena Vélez aseguró que existe un acuerdo de conciliación firmado en un centro especializado, en el que se establecen pagos mensuales y extraordinarios para la manutención de los hijos, los cuales, según ella, Ichazo cumple “al pie de la letra”.

“Él cumple la conciliación y paga lo acordado sin fallar”, afirmó Vélez durante una entrevista, detallando que el empresario debe transferir 1100 dólares mensuales, además de pagos adicionales de 600 dólares en julio y diciembre, conforme al convenio pactado por tres años.

Por su parte, Ichazo utilizó sus redes sociales para desmentir las afirmaciones de Cubillas y mostrar detalles del acuerdo de conciliación. El empresario recalcó que el monto fijado es de 4000 soles mensuales por tres años y que la obligación de pago no depende de sus ingresos mensuales.

“La conciliación que firmamos establece un monto fijo y obligaciones. Eso no depende de lo que yo gane mes a mes”, explicó Ichazo, quien también negó las acusaciones de ocultamiento de ingresos y de apropiación de dinero a través de tarjetas de terceros.

La modelo sorprendió al respaldar públicamente a Juan Ichazo, asegurando que cumple con sus obligaciones y cuestionando las acusaciones de Johana Cubillas, lo que ha encendido aún más el debate en redes y medios de espectáculos (América Hoy)

El conflicto entre Cubillas e Ichazo no es reciente. La disputa por la pensión alimenticia y los permisos de viaje se ha prolongado durante meses, con denuncias públicas y acusaciones cruzadas que han involucrado a terceros y generado un intenso debate en redes sociales.

Cubillas ha sostenido que la situación afecta directamente a sus hijos, quienes, según su testimonio, quedan en medio de una confrontación que trasciende lo personal y pone en juego sus derechos y bienestar. Vélez, en tanto, ha insistido en que las versiones contrarias solo buscan desacreditar a Ichazo y que el empresario ha cumplido con todos los compromisos asumidos en la conciliación.

Temas Relacionados

Johana CubillasJuan IchazoMacarena Vélezperu-entretenimiento

Más Noticias

¿A qué penal será trasladado ‘El Monstruo’ cuando pise Perú ante el cierre de la Base Naval del Callao? El INPE responde

El jefe del INPE, Iván Paredes, anunció a qué establecimiento será trasladado Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, cuando sea extraditado desde Paraguay, ante el cierre de la Base Naval del Callao previsto para 2026

¿A qué penal será trasladado

Milett Figueroa se fue de los Martín Fierro tras perder en sus dos categorías, según Yanina Latorre

La pareja de Marcelo Tinelli compitió como parte del Cantando, pero perdió ante Gran Hermano y el jurado de Bake Off Famosos

Milett Figueroa se fue de

¿Quién es Gustavo Salcedo? El esposo de Maju Mantilla que pasó de atleta a empresario y hoy denunciado por agresión

El aún esposo de Maju Mantilla no solo es un empresario y exatleta, también es dueño de varias propiedades y negocios en el país

¿Quién es Gustavo Salcedo? El

Midis advierte que actualización de la clasificación socioeconómica es clave para mantener beneficios sociales

Más de 317 mil hogares podrían perder acceso a programas como Juntos, Pensión 65 y Contigo si no actualizan sus datos ante el Registro de Información Social

Midis advierte que actualización de

Ministerio del Interior y PNP destacan coordinación con autoridades argentinas e Interpol en la detención de ‘Pequeño J’ en Pucusana

En cuestión de horas, los agentes peruanos y argentinos lograron la captura de Tony Valverde y su ladero, prófugos vinculados al triple homicidio de tres mujeres jóvenes en Florencio Varela

Ministerio del Interior y PNP
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alejandro Toledo: los US$ 6,6

Alejandro Toledo: los US$ 6,6 millones congelados en Costa Rica que serían repatriados al Estado peruano por el caso Odebrecht

Proponen pensión para hijos de transportistas asesinados, ¿de cuánto y cuáles son los requisitos para acceder?

Delia Espinoza exige al Mininter que restituya su resguardo policial: “He sido objeto de al menos tres amenazas de muerte”

Caso Lava Jato: Brasil suspende indefinidamente la cooperación judicial con Perú y exige la devolución de pruebas entregadas a fiscales

Alejandro Muñante a favor de que Comisión de Ética evalúe caso de Héctor Valer: congresista es acusado de escupir a periodista

ENTRETENIMIENTO

Milett Figueroa se fue de

Milett Figueroa se fue de los Martín Fierro tras perder en sus dos categorías, según Yanina Latorre

¿Quién es Gustavo Salcedo? El esposo de Maju Mantilla que pasó de atleta a empresario y hoy denunciado por agresión

Yanina Latorre destaca el look de Milett Figueroa en los Martín Fierro: “entendió el juego”

Integrantes de Corazón Serrano se solidarizan con paro de pescadores en Piura

Hugo García sorprende con peculiar fotografía en redes sociales y se deja ver junto a Isabella Ladera en Puerto Rico

DEPORTES

Juan Reynoso confrontó a periodistas

Juan Reynoso confrontó a periodistas en plena conferencia tras empate amargo de Melgar: “A mí no me interesa convencer a nadie”

Alianza Lima le aplicó castigo a Carlos Zambrano tras expulsión ante Cienciano: “Ha venido sucediendo muy seguido y es muy incómodo”

Jugador de ADT fue expulsado por insinuar que le pagaron al árbitro tras una falta a favor de Juan Pablo II por Liga 1 2025

Facundo Callejo presenta una lesión que le impedirá disputar las próximas fechas del Torneo Clausura de Liga 1 2025 con Cusco FC

Jorge Fossati explicó por qué Alex Valera rinde en Universitario pese a las críticas: “No es usarlo, sino potenciarlo”