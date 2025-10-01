Perú

Víctima de Gustavo Salcedo detalla agresión: “Es un cínico, no puede estar en la calle”

Con fotos, documentos y denuncias, Ode relató cómo Gustavo Salcedo lo habría golpeado brutalmente hasta dejarlo hospitalizado

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Guardar
Gustavo Salcedo en la mira: víctima revela denuncia por agresión y muestra pruebas médicas. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El nombre de Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, vuelve a estar en el ojo público tras la denuncia de un hombre que decidió romper su silencio y exponer la agresión que habría sufrido hace más de una década.

Se trata de Eduardo Ode, quien narró en exclusiva para las cámaras de Magaly TV: La Firme la pesadilla que vivió cuando el empresario lo golpeó con tal brutalidad que terminó con la mandíbula rota y placas de titanio en su rostro.

El testimonio de Ode no solo remeció al programa de espectáculos, sino que abrió nuevamente el debate sobre la conducta de Salcedo y el modo en que ha intentado defenderse de las acusaciones.

Víctima de Gustavo Salcedo lo
Víctima de Gustavo Salcedo lo acusa de brutal agresión: “Me rompió la mandíbula, es un cínico”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Con documentos, fotos médicas y una denuncia policial que data de 2013, la víctima relató entre lágrimas y con indignación los momentos de violencia que marcaron su vida para siempre.

Eran las 6 de la tarde, entran dos tipos en moto, camino, me acerco y le digo: ‘Disculpe, señor, ¿quién es usted?, ¿por qué entra así haciendo polvo?’, y me dice: ‘Yo soy Gustavo Salcedo’. Él paró la moto, saltó encima de mí y caí metro y medio al suelo”, contó Ode, todavía con la voz cargada de impotencia.

Según el documento policial mostrado en el programa, la denuncia se interpuso en la comisaría de Santa Eulalia el 30 de julio de 2013. Allí quedó registrado el ataque que habría sido perpetrado por el empresario, un episodio que, a decir de la víctima, le cambió la vida para siempre.

Víctima de Gustavo Salcedo lo
Víctima de Gustavo Salcedo lo acusa de brutal agresión: “Me rompió la mandíbula, es un cínico”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El afectado detalló que el impacto fue devastador. “Sentí que se rompió mi hombro, me empezó a agredir en la cara y me golpeó tanto la cara que me rompió la mandíbula. Yo le dije que estaba mal y me siguió pegando”, relató mientras mostraba las imágenes de sus lesiones.

La brutalidad de la agresión fue tal que, según explicó, los médicos tuvieron que extraerle un pedazo de hueso y colocarle placas de titanio para reconstruir su rostro.

Estuve internado en la clínica, me pusieron placas de titanio, el hueso de mi mandíbula salió, me sacaron un pedazo de hueso y es por la agresión de ese señor”, declaró con firmeza, señalando que no se trataba de una invención, sino de hechos comprobados con pruebas médicas.

Víctima de Gustavo Salcedo lo
Víctima de Gustavo Salcedo lo acusa de brutal agresión: “Me rompió la mandíbula, es un cínico”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El caso, sin embargo, no quedó en un cierre contundente en los tribunales. Ode aseguró que Salcedo jamás reconoció la agresión y apeló constantemente para evitar asumir responsabilidades.

Nunca reconoció que me pegó, es un cínico todavía. Apeló nuevamente, se alargó, nunca pagó”, denunció, agregando que la impunidad en su caso refleja cómo muchas veces el poder económico logra dilatar procesos judiciales.

Pero lo más impactante fue el mensaje final del denunciante, quien pidió que la sociedad tome en cuenta lo que ha vivido. “Estoy dando la cara porque no puede estar en la calle una persona así. Yo he visto cómo lo ha agredido (en referencia a Christian Rodríguez). Seguramente en la casa también era agresivo, una persona así, no puede estar en la calle”, sentenció con dureza.

Víctima de Gustavo Salcedo lo
Víctima de Gustavo Salcedo lo acusa de brutal agresión: “Me rompió la mandíbula, es un cínico”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Temas Relacionados

Gustavo SalcedoMaju MantilllaMagaly Medinaperu-entretenimiento

Más Noticias

Juan Reynoso confrontó a periodistas en plena conferencia tras empate amargo de Melgar: “A mí no me interesa convencer a nadie”

Fiel a su estilo, el extécnico de la selección peruana encaró a la prensa local luego de amargo resultado frente a Comerciantes Unidos por la fecha 11 del Torneo Clausura. Conoce todo lo que dijo

Juan Reynoso confrontó a periodistas

Partidos de hoy, martes 30 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Lionel Messi jugará en la MLS, además, continuarán una nueva fecha de la Champions League y la Liga 1 de Perú. Revisa toda la agenda deportiva del día

Partidos de hoy, martes 30

A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético HOY: partido en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los punteros del campeonato buscarán alargar su ventaja cuando visiten a los ‘churres’ en un cancha neutral. Muchos ojos estarán puestos en este encuentro. Conoce los horarios del cotejo

A qué hora juega Universitario

A qué hora juega Alianza Lima vs Atlético Grau HOY: partido en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El equipo de Néstor Gorosito tendrá una nueva oportunidad para lavarse la cara tras eliminación en Copa Sudamericana y polémica derrota ante Cienciano. Conoce los horarios del encuentro

A qué hora juega Alianza

Kábala martes 30 de setiembre de 2025: mira los números ganadores y el video de la jugada de la suerte

Como cada jueves, La Tinka comparte los números resultados del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los resultados

Kábala martes 30 de setiembre
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza denuncia reglaje y

Delia Espinoza denuncia reglaje y amenazas de muerte: “Exijo que se me restituya la seguridad personal”

Alejandro Toledo: los US$ 6,6 millones congelados en Costa Rica que serían repatriados al Estado peruano por el caso Odebrecht

Proponen pensión para hijos de transportistas asesinados, ¿de cuánto y cuáles son los requisitos para acceder?

Caso Lava Jato: Brasil suspende indefinidamente la cooperación judicial con Perú y exige la devolución de pruebas entregadas a fiscales

Alejandro Muñante a favor de que Comisión de Ética evalúe caso de Héctor Valer: congresista es acusado de escupir a periodista

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Salcedo amenaza a Magaly

Gustavo Salcedo amenaza a Magaly Medina con presunta carta notarial: “Absténgase de publicar algo de mí”

Erick Elera rompe en llanto tras emotivo homenaje, con palabras de su hijo, que le recordaron la promesa a su madre

Gustavo Salcedo se excusa y revela los motivos de su agresión a Christian Rodríguez: “Buscaba una disculpa que nunca llegó”

Flavia López inicia con éxito en el ‘Miss Grand International 2025’ y entra al Top 10 del Pre Arrival

Cri Cri perdona a Jefferson Farfán tras involucrarlo en drogas, pero su mamá evalúa demanda: “Que la ley se encargue”

DEPORTES

Juan Reynoso confrontó a periodistas

Juan Reynoso confrontó a periodistas en plena conferencia tras empate amargo de Melgar: “A mí no me interesa convencer a nadie”

Partidos de hoy, martes 30 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético HOY: partido en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Atlético Grau HOY: partido en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Raúl Ruidíaz marcó distancia con su regreso a Universitario: “Tengo contrato largo con Atlético Grau, será el último de mi carrera”