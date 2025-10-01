Gustavo Salcedo se defiende de nueva denuncia de agresión: “No estuve en ese lugar” | ATV

En el programa del 30 de septiembre de Magaly TV La Firme, Gustavo Salcedo respondió públicamente a la acusación de Eduardo Ode, quien presentó una denuncia por una supuesta agresión sufrida hace más de diez años.

La denuncia señala que Salcedo habría causado lesiones graves que derivaron en una fractura de mandíbula. Esta nueva exposición se da días después de que Salcedo también fuera vinculado a un incidente con Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla, ocurrido en San Isidro el 26 de septiembre.

El testimonio de Ode surgió tras la difusión de imágenes recientes de la agresión a Rodríguez, lo que motivó a Eduardp a relatar su caso en televisión nacional. Frente a estas nuevas imputaciones, Salcedo ofreció una defensa firme y detallada. Según sus declaraciones en Magaly TV La Firme, negó cualquier participación en los hechos denunciados de 2013 y presentó argumentos para sustentar su versión.

“Después de la denuncia, yo ni siquiera he estado en Lima”, afirmó Gustavo Salcedo durante su intervención televisiva.

El empresario sostuvo que posee pruebas documentales para respaldar su versión y desmentir la acusación. “Tengo pasajes, tengo facturas de hotel, tengo el cien por ciento de las pruebas de que yo no estuve en ese lugar ese día”, señaló ante cámaras.

Al referirse al proceso judicial que se abrió tras la acusación, Salcedo explicó que el caso fue resuelto a su favor en dos instancias. “Hubo un proceso fiscal y un proceso judicial, absolviendo de todo tipo de cargo en primera y segunda instancia. Por más que ese señor esté presionando por unos terrenos”, aseguró el empresario durante el enlace.

La denuncia reciente de Ode no es la única que enfrenta Salcedo en el ámbito público y mediático. El caso continúa sumando reacciones e incrementa la atención sobre la figura del empresario, quien insiste en no haber estado presente en el lugar de los hechos en la fecha indicada e insiste en la existencia de documentación que confirmaría sus palabras.

Otra denuncia de agresión contra Gustavo Salcedo

El empresario peruano Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, vuelve a estar en el centro del debate público tras una grave denuncia de agresión física. Eduardo Ode relató en el programa “Magaly TV: La Firme” la experiencia de violencia que vivió hace más de una década y que fue formalizada en una denuncia policial registrada en 2013. Según su testimonio, la agresión dejó lesiones permanentes y lo obligó a reconstruirse el rostro con placas de titanio.

El hombre explicó ante las cámaras que el ataque sucedió durante la tarde, cuando dos personas en motocicleta ingresaron a su espacio. “Me acerqué y le pregunté: ‘¿Quién es usted, por qué entra así?’ y me respondió ‘Yo soy Gustavo Salcedo’.

Saltó de la moto, se lanzó sobre mí y caí metro y medio al suelo”, relató Ode. La denuncia fue presentada el 30 de julio de 2013 en la comisaría de Santa Eulalia. Los documentos incluidos muestran el registro del ataque y las secuelas directas.

Gustavo Salcedo en la mira: víctima revela denuncia por agresión y muestra pruebas médicas. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La víctima explicó que el impacto de los golpes le fracturó la mandíbula y reveló imágenes de sus lesiones, así como documentos que acreditan las cirugías y los implantes de titanio.

“Me pusieron placas de titanio, me sacaron un pedazo de hueso, todo a raíz de esa agresión”, declaró frente a cámaras. El proceso judicial no avanzó hacia una condena definitiva por la vía legal; Ode comentó: “Nunca reconoció lo que hizo, es un cínico. Apeló todo el tiempo, nunca pagó”.

En su intervención, Eduardo pidió atención social al caso: “Estoy dando la cara porque no puede estar en la calle una persona así. Yo he visto cómo lo ha agredido a Christian Rodríguez. Seguramente en su casa también actuaba igual. No puede estar en la calle”.