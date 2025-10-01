Perú

Detienen a Ángel Calvo, titiritero de Nicolasa, y a la madre de su hijo tras una denuncia cruzada de agresión

La madre del hijo de Calvo acudió a la policía y ambos quedaron detenidos luego de que se reportaran agresiones mutuas; el caso revela antecedentes judiciales y medidas de protección vigentes

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Guardar
Ángel Calvo y expareja se denuncia mutuamente de agresión. Magaly TV La Firme

El reconocido titiritero Ángel Calvo, conocido por dar vida al popular personaje de Nicolasa, enfrenta una denuncia por agresión interpuesta por la madre de su hijo. Ambos fueron detenidos en el distrito de Surquillo, Lima, tras acusaciones mutuas de violencia física, según la información difundida este martes 30 de septiembre por Magaly TV la firme.

La policía intervino en el domicilio de Ángel Calvo y Eva María Nava luego de recibir la alerta por altercado, el 29 de septiembre, llevándolos a ambos a la comisaría del distrito para tomar sus declaraciones y recabar las constancias médicas respectivas.

En la comisaría, Eva María Nava relató entre lágrimas que no es la primera vez que el padre de su hijo la agrede. Incluso, indicó que tiene medidas de protección. Este último incidente, sucedió delante de su hijo. “Estaba mi niño presente, quería evitar que me golpee y él (Ángel Calvo) no hizo nada”, indicó.

Ángel Calvo es enmarrocado tras
Ángel Calvo es enmarrocado tras acusaciones de agresión.

Por su parte, el titiritero de Nicolasa, quien fue llevado a la comisaría enmarrocado, alegó que también fue agredido por la madre de su hijo. Es por ello que ambos quedaron detenidos en la comisaría.

Por su parte, Magaly TV la firme, el programa conducido por Magaly Medina, presentó documentos judiciales que evidencian antecedentes previos de conflicto en la pareja. Además, en efecto, existen medidas de protección vigentes contra Ángel Calvo por episodios de violencia familiar.

La documentación exhibida en pantalla mostró que el actor fue retirado de su hogar en al menos dos ocasiones anteriores. Sin embargo, la pareja habría intentado en varias oportunidades reconstruir su relación. Estas resoluciones judiciales habrían intentado garantizar la seguridad de la denunciante, pese continuaban compartiendo la vivienda al momento de la última intervención policial.

“Hay constancias de retiro de domicilio contra Ángel Calvo y aun así seguían viviendo juntos”, dijo Magaly Medina, resaltando que no aboga por ninguna de las dos partes y que le indigna que la pareja continúe en conflictos sin interesarle su menor hijo.

Expareja de Ángel Calvo lo
Expareja de Ángel Calvo lo denuncia de agresión y él la acusa de lo mismo. Ambos fueron detenidos.

El personaje de Nicolasa, conducido por Calvo, adquirió fama en la televisión peruana a través de Canal 7 (TV Perú) con un contenido dirigido al público infantil y familiar. La denuncia y la detención han provocado impacto entre los seguidores del titiritero, quien desarrolló su trayectoria por más de dos décadas en escenarios nacionales.

Hasta el momento, Ángel Calvo no ha emitido ningún pronunciamiento público.

Ángel Calvo y su expareja
Ángel Calvo y su expareja se denuncian de agresión.

¿Quién es Ángel Calvo?

Ángel Calvo Castiblanco, titiritero y periodista peruano de origen colombiano, es conocido principalmente por haber creado a Nicolasa, uno de los personajes más emblemáticos de la televisión nacional. Su trayectoria en Perú está marcada por la conducción de programas magacín femenino, consolidándose como referente en la pantalla chica.

Nicolasa debutó en 1992 dentro de la obra teatral colombiana La pájara gorda. Sin embargo, su salto a la televisión peruana se produjo en 2001. La productora Vanny Passalacqua contactó a Ángel Calvo Castiblanco para liderar el magacín Hola Perú, emitido por TV Perú desde 2003, el cual se convirtió en el más duradero en la programación del canal durante los años 2000 y parte de los 2010. Bajo el formato de magacín, Nicolasa interactuó en segmentos clásicos de cocina, consejos de medicina y belleza, trasladando una personalidad pícara, irreverente y criolla a la pantalla.

Ángel Calvo y expareja son
Ángel Calvo y expareja son detenidos por agresión mutua.

Su recorrido televisivo incluyó la conducción de Lorena y Nicolasa en Panamericana Televisión, proyecto en que compartió espacio con Lorena Caravedo.

Más allá de la televisión, Ángel Calvo desarrolló a Nicolasa en unipersonales teatrales y talleres comunitarios. El personaje también apareció en el espacio infantil Los pimpollos y fue imagen central de otros microprogramas junto al historiador Antonio Zapata. La expansión de Nicolasa llegó a la radio, colaborando con figuras como Maricarmen Marín en La Mega, y extendió su presencia a emisoras como Corazón.

En 2020, el gobierno regional de San Martín nombró a Nicolasa como “embajadora” cultural, y la figura pasó a ser la imagen de Auténtica Televisión. A la historia de Nicolasa se agregó Mariana, su “nieta” ficticia, que apareció en proyectos especiales de TV Perú.

En 2024, Ángel Calvo regresó a la televisión estatal para conducir el programa Más conectados, manteniendo vigente el legado de su creación en la cultura mediática peruana.

Temas Relacionados

Ángel Calvoperu-entretenimiento

Más Noticias

“Los clubes nos quitan la posibilidad de tener una buena selección”: la crítica de Cecilia Tait por las extranjeras en Liga Peruana de Vóley

La exvoleibolista y dirigente internacional advierte que la presencia masiva de jugadoras foráneas en el campeonato limita el desarrollo y la proyección de las deportistas nacionales, afectando directamente el futuro de la ‘blanquirroja’

“Los clubes nos quitan la

Este fenómeno meteorológico afectará desde hoy a Lima y 12 regiones: Senamhi emitió alerta naranja

La institución adscrita al Ministerio del Ambiente advierte sobre la llegada de este evento a partir de este miércoles 1 de octubre

Este fenómeno meteorológico afectará desde

Municipalidades de Comas y Carabayllo en la mira: los millonarios contratos que ‘El Jorobado’ obtuvo con empresas ficticias, según PNP

La Policía ingresó al domicilio de Pablo Mendoza en un operativo que investiga la supuesta relación entre el municipio y una organización delictiva dedicada a controlar contratos públicos y recursos municipales

Municipalidades de Comas y Carabayllo

Perú: cotización de apertura del dólar hoy 1 de octubre de USD a PEN

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Perú: cotización de apertura del

Noviembre llegará con doble pago para este grupo de trabajadores: así podrán retirar la AFP y la CTS

Numerosos ciudadanos tendrán la posibilidad de recibir casi simultáneamente el desembolso por ambos conceptos, en medio de un contexto económico difícil

Noviembre llegará con doble pago
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga no gana

Rafael López Aliaga no gana ni con la Procuraduría Ad Hoc de su lado: Juez de EE. UU. ratifica rechazo del discovery

Delia Espinoza denuncia reglaje y amenazas de muerte: “Exijo que se me restituya la seguridad personal”

Alejandro Toledo: los US$ 6,6 millones congelados en Costa Rica que serían repatriados al Estado peruano por el caso Odebrecht

Proponen pensión para hijos de transportistas asesinados, ¿de cuánto y cuáles son los requisitos para acceder?

Caso Lava Jato: Brasil suspende indefinidamente la cooperación judicial con Perú y exige la devolución de pruebas entregadas a fiscales

ENTRETENIMIENTO

‘Cri Cri’ y el cambio

‘Cri Cri’ y el cambio radical en su vida al trabajar con Jefferson Farfán: “Pasé de ganar sueldo mínimo a euros”

Madre de Edison Flores rompe en llanto al hablar de la separación de su hijo con Ana Siucho: “No veía a mis nietas, lo veía mal”

Gustavo Salcedo se defiende de nueva denuncia de agresión: “No estuve en ese lugar”

Ana Siucho toma drástica medida luego que la madre de Edison Flores revelara entre lágrimas que no veía a sus nietas

Bárbara Mori: su protagónico en ‘Mistura’, el eterno cariño por Christian Meier y la gratitud que le dejó ‘Rubí’

DEPORTES

“Los clubes nos quitan la

“Los clubes nos quitan la posibilidad de tener una buena selección”: la crítica de Cecilia Tait por las extranjeras en Liga Peruana de Vóley

Partidos de hoy, miércoles 1 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Pedro García fue irónico por favoritismo desmedido de Universitario vs Alianza Atlético: “Si Sullana tiene 5% de opción, mejor no jueguen”

A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético HOY: partido en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Juan Reynoso confrontó a periodistas en plena conferencia tras empate amargo de Melgar: “A mí no me interesa convencer a nadie”