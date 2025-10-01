Perú

Coronel PNP acusa al jefe policial de Paraguay de “estafador” y afirma que “no sabía dónde estaba el Monstruo”

El jefe de la DIVINCCO, José Manuel Cruz, afirmó que fue la Policía peruana la que informó a su similar en Paraguay sobre la posible ubicación de Erick Moreno Hernández

Renato Silva

Por Renato Silva

Guardar
Coronel PNP acusa a jefe policial de Paraguay de "estafador" por decir que la Policía de Perú filtraba información a El Monstruo. (Video: Panamericana)

Las afirmaciones del jefe del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía, el comisario Luis Gustavo López Velázquez; quien indicó que la PNP tendría relación con una filtración de información que impidió la captura de El Monstruo; han afectado a la Policía Nacional del Perú, que ha respondido durante un operativo contra ‘El Jorobado’, enemigo de Erick Moreno Hernández.

El jefe de la División Nacional Contra el Crimen Organizado (DIVINCCO), José Manuel Cruz, acusó a López de ser un “infame”, “impresentable” y “estafador” por brindar esta versión de los hechos a la prensa, y afirmó que estas declaraciones “dañan la imagen del país”. Además, indicó que fue la PNP la que informó sobre la ubicación del criminal más buscado del país.

Coronel PNP acusa a jefe policial de Paraguay de "estafador" por decir que la Policía de Perú filtraba información a El Monstruo. (Video: Panamericana)

Paraguay no sabía dónde estaba el Monstruo. La policía paraguaya no sabía y el señor Luis Gustavo López Velázquez confirma que fui yo, a través de mi equipo, que lo ubicamos y le hemos dado la información. No quiero utilizar un término peyorativo respecto a eso, porque en el argot de la investigación criminal nacional e internacional, ellos no sabían dónde estaba y nosotros le hemos comunicado (...)”

Coronel acusa a jefe policial de Paraguay de “infame”, “impresentable” y “estafador”

Según la versión del coronel PNP, luego de la intervención y captura de Grace Bados, identificada como la ‘cajera’ de El Monstruo; le indicó al comisario López en Paraguay sobre una posible pista que podría llevar a descubrir el paradero de Erick Moreno Hernández en el extranjero.

El jefe de la DIVINCCO,
El jefe de la DIVINCCO, coronel PNP José Manuel Cruz, afirmó que el jefe del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía, el comisario Luis López, es un "impresentable" por decir que la PNP filtraría información a El Monstruo. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

“El 26 de marzo yo le digo: Anda donde esta empresa y pregúntale: ¿Esta Grace Bados dónde ha alquilado? (...) y él va y obtiene la ubicación de la casa. Tengo el video cuando se están yendo y rodean la casa. Nadie le avisó. Sin embargo, este infame dice que esa fue la primera vez que alguien le avisó, que la policía (del Perú) le avisó al Monstruo (...)”, indicó Cruz a la prensa.

“No estoy defendiendo, no estoy diciendo que no hay policías que en su momento se han coludido (con El Monstruo). Recordemos que el 3 de junio se le intervino a Yhordy, el que le limpiaba y el que compraba las armas. Pero esa es otra infamia de ese, de ese impresentable, esa es otra infamia, porque daña la imagen del país, y lo peor de todo es que hay gente que le ha comprado esa infamia. Es un estafador ese tipo“.

Periodista de Paraguay señala que
Periodista de Paraguay señala que ‘El Monstruo’ escapó varias veces de ser capturado por ‘soplo’ de la Policía de Perú| PNP (Composición Infobae)

Policía paraguaya capturó a El Monstruo porque no colaboró con la PNP

El jefe del departamento de Investigación de la Policía paraguaya, Hugo Grance, negó que la PNP haya alertado al detenido sobre el operativo que permitió su arresto, este miércoles 24 de septiembre.

No se filtró la información. Es por ello de que tuvimos un éxito en el operativo”, afirmó en diálogo con América TV. Por otro lado, detalló que la tardanza en el procedimiento respondió a la documentación judicial necesaria, lo que generó cierta preocupación ante la posibilidad de que Moreno Hernández recibiera algún aviso y lograra escapar nuevamente. Sin embargo, insistió en que la operación se mantuvo bajo estricta reserva.

El periodista Iván Leguizamón, del Diario ABC de Paraguay, relató que Moreno Hernández ya había sido detectado en territorio paraguayo meses antes, gracias a su relación con una ciudadana local, quien fue clave para su permanencia en el país.

General de la policía de Paraguay desmiente que PNP de Perú filtrara información a 'El Monstruo' | América TV

“Ya había sido detectado en Paraguay hace varios meses, porque él tenía una pareja paraguaya que incluso ahora se encuentra embarazada y es a la que él le enviaba el dinero de sus crímenes, según había informado la autoridad peruana a la paraguaya”, explicó Leguizamón al citado medio.

“Lo que se infiere aquí es que alguien de la Policía de Perú estaba en su nómina, porque ocurrió algo muy extraño cuando los policías de Paraguay, aquí desde Asunción, los encargados de hacer los trámites correspondientes, comunicaron a Perú y pidieron documentos complementarios, extrañamente, la casa que ya estaba siendo vigilada por otros efectivos”, relató.

Temas Relacionados

PNPPolicía Nacional del PerúEl MonstruoErick Moreno HernándezParaguayperu-noticias

Más Noticias

Partidos de hoy, miércoles 1 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

PSG y Barcelona protagonizarán el mejor chqoue de la jornada. Cristiano Ronaldo jugará en la Champions League de Asia. Universitario y Alianza Lima tendrán acción en la Liga 1

Partidos de hoy, miércoles 1

Pedro García fue irónico por favoritismo desmedido de Universitario vs Alianza Atlético: “Si Sullana tiene 5% de opción, mejor no jueguen”

El periodista deportivo dio la clave para que los ‘churres’ puedan dar el golpe a la ‘U’ en Trujillo y valoró la goleada de Cusco FC sobre Deportivo Garcilaso que lo metió en carrera otra vez

Pedro García fue irónico por

“Los clubes nos quitan la posibilidad de tener una buena selección”: la crítica de Cecilia Tait por las extranjeras en Liga Peruana de Vóley

La exvoleibolista y dirigente internacional advierte que la presencia masiva de jugadoras foráneas en el campeonato limita el desarrollo y la proyección de las deportistas nacionales, afectando directamente el futuro de la ‘blanquirroja’

“Los clubes nos quitan la

Retiro AFP 2025: ¿Desde hoy 1 de octubre se puede solicitar? Esto dice el reglamento de la SBS

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones publicó el proceso operativo para solicitar el retiro de hasta S/21.400 (4 UIT)

Retiro AFP 2025: ¿Desde hoy

Detienen a Ángel Calvo, titiritero de Nicolasa, y a la madre de su hijo tras una denuncia cruzada de agresión

La madre del hijo de Calvo acudió a la policía y ambos quedaron detenidos luego de que se reportaran agresiones mutuas; el caso revela antecedentes judiciales y medidas de protección vigentes

Detienen a Ángel Calvo, titiritero
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga no gana

Rafael López Aliaga no gana ni con la Procuraduría Ad Hoc de su lado: Juez de EE. UU. ratifica rechazo del discovery

Delia Espinoza denuncia reglaje y amenazas de muerte: “Exijo que se me restituya la seguridad personal”

Alejandro Toledo: los US$ 6,6 millones congelados en Costa Rica que serían repatriados al Estado peruano por el caso Odebrecht

Proponen pensión para hijos de transportistas asesinados, ¿de cuánto y cuáles son los requisitos para acceder?

Caso Lava Jato: Brasil suspende indefinidamente la cooperación judicial con Perú y exige la devolución de pruebas entregadas a fiscales

ENTRETENIMIENTO

Detienen a Ángel Calvo, titiritero

Detienen a Ángel Calvo, titiritero de Nicolasa, y a la madre de su hijo tras una denuncia cruzada de agresión

‘Cri Cri’ y el cambio radical en su vida al trabajar con Jefferson Farfán: “Pasé de ganar sueldo mínimo a euros”

Madre de Edison Flores rompe en llanto al hablar de la separación de su hijo con Ana Siucho: “No veía a mis nietas, lo veía mal”

Gustavo Salcedo se defiende de nueva denuncia de agresión: “No estuve en ese lugar”

Ana Siucho toma drástica medida luego que la madre de Edison Flores revelara entre lágrimas que no veía a sus nietas

DEPORTES

A qué hora juega Universitario

A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético HOY: partido en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Juan Reynoso confrontó a periodistas en plena conferencia tras empate amargo de Melgar: “A mí no me interesa convencer a nadie”

Partidos de hoy, miércoles 1 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Barcelona vs PSG HOY: canal tv online del duelo por jornada 2 de la Champions League 2025

Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025