Coronel PNP acusa al jefe policial de Paraguay de “estafador” y afirma que “no sabía dónde estaba el Monstruo”

Coronel PNP acusa a jefe policial de Paraguay de "estafador" por decir que la Policía de Perú filtraba información a El Monstruo. (Video: Panamericana)

Las afirmaciones del jefe del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía, el comisario Luis Gustavo López Velázquez; quien indicó que la PNP tendría relación con una filtración de información que impidió la captura de El Monstruo; han afectado a la Policía Nacional del Perú, que ha respondido durante un operativo contra ‘El Jorobado’, enemigo de Erick Moreno Hernández.

El jefe de la División Nacional Contra el Crimen Organizado (DIVINCCO), José Manuel Cruz, acusó a López de ser un “infame”, “impresentable” y “estafador” por brindar esta versión de los hechos a la prensa, y afirmó que estas declaraciones “dañan la imagen del país”. Además, indicó que fue la PNP la que informó sobre la ubicación del criminal más buscado del país.

“Paraguay no sabía dónde estaba el Monstruo. La policía paraguaya no sabía y el señor Luis Gustavo López Velázquez confirma que fui yo, a través de mi equipo, que lo ubicamos y le hemos dado la información. No quiero utilizar un término peyorativo respecto a eso, porque en el argot de la investigación criminal nacional e internacional, ellos no sabían dónde estaba y nosotros le hemos comunicado (...)”

Según la versión del coronel PNP, luego de la intervención y captura de Grace Bados, identificada como la ‘cajera’ de El Monstruo; le indicó al comisario López en Paraguay sobre una posible pista que podría llevar a descubrir el paradero de Erick Moreno Hernández en el extranjero.

El jefe de la DIVINCCO, coronel PNP José Manuel Cruz, afirmó que el jefe del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía, el comisario Luis López, es un "impresentable" por decir que la PNP filtraría información a El Monstruo. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

“El 26 de marzo yo le digo: Anda donde esta empresa y pregúntale: ¿Esta Grace Bados dónde ha alquilado? (...) y él va y obtiene la ubicación de la casa. Tengo el video cuando se están yendo y rodean la casa. Nadie le avisó. Sin embargo, este infame dice que esa fue la primera vez que alguien le avisó, que la policía (del Perú) le avisó al Monstruo (...)”, indicó Cruz a la prensa.

“No estoy defendiendo, no estoy diciendo que no hay policías que en su momento se han coludido (con El Monstruo). Recordemos que el 3 de junio se le intervino a Yhordy, el que le limpiaba y el que compraba las armas. Pero esa es otra infamia de ese, de ese impresentable, esa es otra infamia, porque daña la imagen del país, y lo peor de todo es que hay gente que le ha comprado esa infamia. Es un estafador ese tipo“.

Periodista de Paraguay señala que ‘El Monstruo’ escapó varias veces de ser capturado por ‘soplo’ de la Policía de Perú| PNP (Composición Infobae)

Policía paraguaya capturó a El Monstruo porque no colaboró con la PNP

El jefe del departamento de Investigación de la Policía paraguaya, Hugo Grance, negó que la PNP haya alertado al detenido sobre el operativo que permitió su arresto, este miércoles 24 de septiembre.

“No se filtró la información. Es por ello de que tuvimos un éxito en el operativo”, afirmó en diálogo con América TV. Por otro lado, detalló que la tardanza en el procedimiento respondió a la documentación judicial necesaria, lo que generó cierta preocupación ante la posibilidad de que Moreno Hernández recibiera algún aviso y lograra escapar nuevamente. Sin embargo, insistió en que la operación se mantuvo bajo estricta reserva.

El periodista Iván Leguizamón, del Diario ABC de Paraguay, relató que Moreno Hernández ya había sido detectado en territorio paraguayo meses antes, gracias a su relación con una ciudadana local, quien fue clave para su permanencia en el país.

General de la policía de Paraguay desmiente que PNP de Perú filtrara información a 'El Monstruo' | América TV

“Ya había sido detectado en Paraguay hace varios meses, porque él tenía una pareja paraguaya que incluso ahora se encuentra embarazada y es a la que él le enviaba el dinero de sus crímenes, según había informado la autoridad peruana a la paraguaya”, explicó Leguizamón al citado medio.

“Lo que se infiere aquí es que alguien de la Policía de Perú estaba en su nómina, porque ocurrió algo muy extraño cuando los policías de Paraguay, aquí desde Asunción, los encargados de hacer los trámites correspondientes, comunicaron a Perú y pidieron documentos complementarios, extrañamente, la casa que ya estaba siendo vigilada por otros efectivos”, relató.