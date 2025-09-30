Perú

Nueva acusación contra Gustavo Salcedo: Sujeto asegura que lo atacó y le fracturó la mandíbula y la clavícula

Eduardo Ode denunció públicamente a Gustavo Salcedo por un acto de violencia física. Según su relato, el aún esposo de Maju Mantilla lo agredió brutalmente y le ocasionó fracturas en la mandíbula y la clavícula

El entorno de la presentadora Maju Mantilla se sacude tras la denuncia de Eduardo Ode, quien asegura haber sido atacado por Gustavo Salcedo y promete revelar más detalles en una próxima aparición pública (Ric La Torre)

La polémica que rodea al matrimonio de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo volvió a encenderse tras una nueva acusación. Eduardo Ode, quien se presentó en un espacio televisivo, relató un episodio de violencia en el que señaló directamente al empresario.

De acuerdo con su testimonio, Salcedo lo atacó y le provocó lesiones graves en el rostro y en el hombro. El caso surge en medio de las tensiones ya conocidas en torno a la pareja y añade un nuevo capítulo a la discusión pública sobre la conducta del esposo de la ex reina de belleza. El denunciante afirmó que dará más detalles esta noche en ‘La Noche Habla’ de Panamericana Televisión y prometió explicar cómo ocurrió la agresión.

El testimonio de Eduardo Ode

Según Eduardo Ode, Gustavo Salcedo
Según Eduardo Ode, Gustavo Salcedo lo embistió con tanta fuerza que le rompió la mandíbula y la clavícula, un relato que estremeció a la audiencia y abrió dudas sobre el empresario. (La Noche Habla)

Eduardo Ode apareció en televisión para narrar un incidente que, según dijo, marcó su vida de manera dolorosa. Frente a cámaras, afirmó que Gustavo Salcedo lo golpeó con tal fuerza que le fracturó dos partes del cuerpo. “Se me tira encima y me rompe la clavícula. También me rompió la mandíbula”, repitió varias veces, evidenciando la gravedad de sus acusaciones.

El denunciante sostuvo que no se trató de una discusión común ni de un malentendido pasajero. Según su versión, la violencia de Salcedo fue directa y desmedida, hasta el punto de dejarlo con secuelas físicas visibles. Su aparición televisiva generó un gran impacto en la audiencia, que esperaba escuchar los pormenores de un episodio que, de acuerdo con sus palabras, ocurrió sin que él pudiera defenderse.

Durante la presentación se anticipó que Ode se conectará en vivo para dar mayores precisiones. La expectativa creció porque prometió narrar cómo se desató el conflicto, en qué contexto sucedió y qué consecuencias personales le dejó la agresión que atribuye al esposo de Maju Mantilla.

El contexto que rodea a Gustavo Salcedo

Con el testimonio de Ode,
Con el testimonio de Ode, crece la presión pública sobre Salcedo, quien ya había estado en el foco mediático. La ex reina de belleza afirmó antes que no toleraría actos de agresión. (La Noche Habla)

El nombre de Gustavo Salcedo ya había estado en la polémica en semanas anteriores, cuando su relación con Maju Mantilla atravesaba un momento complicado. La ex Miss Mundo expresó en una entrevista que nunca avalaría comportamientos relacionados con la violencia. Esa declaración, realizada poco antes de la aparición de Eduardo Ode, cobró nueva relevancia con la denuncia.

La figura de Salcedo se ha visto cuestionada por las reiteradas menciones a su temperamento explosivo. La irrupción de Ode con un testimonio directo y gráfico añadió más presión al debate público en torno a la pareja. El relato se volvió aún más inquietante cuando mencionó que no solo se trataba de un golpe menor, sino de fracturas que lo obligaron a enfrentar dolor y recuperación médica.

Mientras tanto, la relación entre Mantilla y Salcedo sigue en el centro de la atención mediática. Las palabras de Ode encendieron interrogantes sobre qué tanto conocía la ex reina de belleza acerca de los incidentes que involucran a su esposo. El denunciante dejó entrever que existen detalles que aún no han salido a la luz y que podrían esclarecer cómo se desenvolvieron los hechos.

Expectativa por más revelaciones

Eduardo Ode prometió más detalles
Eduardo Ode prometió más detalles sobre la agresión en una nueva aparición en vivo, despertando expectativa por conocer cómo comenzó el conflicto y qué motivó la supuesta violencia. (La Noche Habla)

En el adelanto de su participación televisiva, Ode adelantó que no se guardará nada al momento de describir lo ocurrido. El hecho de haber mencionado fracturas tan serias, como la de la mandíbula y la clavícula, generó inquietud entre quienes siguen el caso. La audiencia espera conocer el contexto, el motivo de la supuesta confrontación y las circunstancias que lo llevaron a terminar en esa situación.

El testimonio también planteó preguntas sobre la respuesta que dará Salcedo ante estas acusaciones. Hasta ahora, no se ha conocido una versión suya respecto al relato de Ode. La ausencia de su descargo mantiene la tensión y deja espacio a la especulación en torno a lo narrado por el denunciante.

La expectativa aumenta porque se anunció que Eduardo Ode volverá a salir en vivo para explicar con precisión cómo comenzó la agresión, qué frases se dijeron y cómo se desencadenó la violencia. Sus declaraciones prometen añadir más datos a una historia que ya capta la atención del público y coloca nuevamente a Gustavo Salcedo en el centro de la controversia.

