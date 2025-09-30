Perú

Marina de Guerra: oleajes anómalos continuarán en la costa peruana hasta el 6 de octubre

Se insta a evitar actividades portuarias, pesqueras, deportivas y de recreo durante los picos de oleaje, a fin de prevenir accidentes, proteger la vida humana y reducir daños en infraestructuras costeras

Por Alejandro Aguilar

Guardar
Los efectos del oleaje varían
Los efectos del oleaje varían según la región: norte, centro y sur presentan riesgos específicos - Créditos: Andina.

La presencia de oleajes anómalos en la costa peruana continuará hasta el próximo 6 de octubre, según la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra, que recomienda a la población y a las autoridades aplicar medidas de prevención para evitar accidentes y daños.

Las condiciones de agitación marina afectan de manera diferenciada a los litorales norte, centro y sur, por lo que las recomendaciones específicas varían según la ubicación geográfica.

En el litoral norte, que va desde Tumbes hasta Salaverry (La Libertad), se mantendrán oleajes de ligera intensidad procedentes del suroeste hasta el martes 30 de septiembre. Tras una breve disminución, se espera que las condiciones de oleaje retornen a partir de la tarde del viernes 3 de octubre. En esta zona, las áreas con playas abiertas o semi-abiertas y orientación suroeste son especialmente vulnerables.

Las autoridades recomiendan suspender actividades
Las autoridades recomiendan suspender actividades marítimas y recreativas en periodos críticos - Créditos: Andina.

Para la franja central costera, que abarca desde el sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona (Ica), se anticipa la continuación del oleaje de ligera intensidad del suroeste hasta la misma fecha.

En el litoral sur, desde el sur de San Juan de Marcona hasta Tacna, persistirá el oleaje de ligera intensidad, lo que obliga a mantener la alerta en las concentraciones urbanas y comunidades pesqueras a lo largo de esta franja costera.

La Marina de Guerra insta a autoridades regionales, locales, capitanías de puerto y empresas de la comunidad acuática a implementar acciones de prevención. Entre las principales recomendaciones figuran evitar el desarrollo de actividades portuarias, pesqueras, deportivas y de recreo durante los picos de oleaje, así como la restricción temporal del acceso a playas identificadas como expuestas.

En los últimos años, la
En los últimos años, la costa peruana ha registrado oleajes anómalos debido a sismos intensos originados a grandes distancias - Créditos: Andina.

Las advertencias se dirigen especialmente a quienes tengan actividades en la franja costera, con el fin de salvaguardar la vida y la integridad física tanto de trabajadores como de visitantes y pobladores locales.

El monitoreo constante y la adopción de medidas de seguridad establecidas resultan determinantes para mitigar los riesgos asociados a los oleajes anómalos, que durante este periodo pueden provocar incidentes y afectar infraestructuras cercanas al mar.

¿Cómo se originan los oleajos anómalos?

Según la Dirección de Hidrografía y Navegación, estos eventos se originan por la acción de los vientos producidos por el Anticiclón del Pacífico Sur Occidental. Cuando este sistema incrementa la velocidad del viento, se pueden presentar olas inusuales de baja intensidad.

En el punto central de estas perturbaciones, las olas alcanzan entre 6 y 10 metros de altura y en algunos casos llegan a medir hasta 15 metros. A medida que se desplazan hacia el mar peruano, diversos procesos aminoran su energía, por lo que al llegar a la costa tienen alturas que varían entre 2,5 y 4 metros, aunque en ciertas zonas de rompiente pueden llegar a los 6 metros.

La intensidad y la duración de estos fenómenos dependen del comportamiento, la trayectoria y la ubicación de la perturbación atmosférica, así como de la persistencia de los vientos y la formación continua de olas.

Temas Relacionados

Marina de Guerra del Perúoleajes anómalosperu-noticias

Más Noticias

Jhovan Tomasevich justifica agresión a Christian Rodríguez, mientras Gabriel Calvo lo llama ‘aconsejador’

El violento ataque contra el productor desató reacciones en el programa Nadie se Salva. El cantante justificó la acción y el actor lanzó duras críticas contra el afectado

Jhovan Tomasevich justifica agresión a

Milett Figueroa se fue de los Martín Fierro tras perder en sus dos categorías, según Yanina Latorre

La pareja de Marcelo Tinelli compitió como parte del Cantando, pero perdió ante Gran Hermano y el jurado de Bake Off Famosos

Milett Figueroa se fue de

Abogado de ‘Cri Cri’ advierte: “Me parece raro que la otra parte asegure que la apelación saldrá a su favor”

Eduardo Medina, abogado de Christian Guadalupe, primo de Jefferson Farfán, descartó que exista un video que lo incrimine y cuestionó la validez de las pruebas en el proceso

Abogado de ‘Cri Cri’ advierte:

¿Quién es Gustavo Salcedo? El esposo de Maju Mantilla que pasó de atleta a empresario y hoy denunciado por agresión

El aún esposo de Maju Mantilla no solo es un empresario y exatleta, también es dueño de varias propiedades y negocios en el país

¿Quién es Gustavo Salcedo? El

Reimond Manco reveló irregularidades en la interna de Alianza Lima: “Llevan ‘asalariados’ del Fondo Blanquiazul en el chárter”

El exjugador contó detalles de las malas decisiones que vienen tomando la directiva ‘íntima’ y como esto repercutiría en el ámbito deportivo

Reimond Manco reveló irregularidades en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: Voto digital en

Elecciones 2026: Voto digital en riesgo de no aplicarse por desconfianza de los ciudadanos

Ley seca: Comisión de Constitución vota hoy eliminar restricción de venta de alcohol en elecciones

Rafael López Aliga podría declarar como testigo en el juicio contra Susana Villarán

Sexto aniversario del cierre del Congreso: el momento que marcó la presidencia de Martín Vizcarra

Rafael López Aliaga denuncia que alcaldes ignoran sus mensajes por quedarse dormidos y sabotean pozos de agua de la MML

ENTRETENIMIENTO

Jhovan Tomasevich justifica agresión a

Jhovan Tomasevich justifica agresión a Christian Rodríguez, mientras Gabriel Calvo lo llama ‘aconsejador’

Milett Figueroa se fue de los Martín Fierro tras perder en sus dos categorías, según Yanina Latorre

Abogado de ‘Cri Cri’ advierte: “Me parece raro que la otra parte asegure que la apelación saldrá a su favor”

¿Quién es Gustavo Salcedo? El esposo de Maju Mantilla que pasó de atleta a empresario y hoy denunciado por agresión

Esposo de Camucha Negrete recuerda sus últimos momentos con la actriz: “Ella está conmigo”

DEPORTES

Reimond Manco reveló irregularidades en

Reimond Manco reveló irregularidades en la interna de Alianza Lima: “Llevan ‘asalariados’ del Fondo Blanquiazul en el chárter”

Partidos de hoy, martes 30 de setiembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Eddie Fleischman explotó contra Carlos Zambrano por constantes expulsiones: “Alianza Lima no lo debería tener en su plantel”

Christian Cueva regresó a Ecuador después de una semana de rehabilitación en Perú y se dispone a recuperar titularidad en Emelec

Franco Navarro advierte que Alianza Lima recurrirá a medidas por las constantes expulsiones de Carlos Zambrano: “Tenemos que corregir”