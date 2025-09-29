SBS cambia reglas del juego para la Derrama Magisterial y Caja de Pensiones Militar Policial que podrían derivar en su clausura

Las cajas y derramas podrán recurrir a servicios externos para cálculos actuariales, pero deberán auditar internamente los resultados y evitar conflictos de interés entre proveedores y supervisores.

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) aprobó el Reglamento de aspectos actuariales para las Cajas de Beneficios, una medida que impacta directamente en entidades como la Caja de Pensiones Militar Policial y la Derrama Magisterial.

La normativa, publicada hoy 29 de septiembre en el Diario Oficial El Peruano, establece un marco económico y técnico que busca fortalecer la sostenibilidad de los fondos previsionales bajo estrictos criterios actuariales y de gestión de riesgos.

SBS impone nuevas reglas para cajas y derramas

El nuevo marco legal exige que todas las Cajas de Beneficios y Derramas bajo fiscalización de la SBS formulen metodologías propias y auditables para el cálculo de las reservas técnicas, con requerimientos estrictos de validez, actualización y objetividad en los modelos actuariales aplicados.

Las derramas, como la Derrama Magisterial, tendrán que fortalecer sus procesos internos y adaptar sus sistemas y equipos técnicos para cumplir con los nuevos estándares, garantizando la cobertura de los riesgos asociados a la jubilación, la invalidez y el fallecimiento de sus afiliados.

La SBS aprueba un nuevo reglamento que endurece los requisitos técnicos y de gestión de riesgos para cajas y derramas.

La resolución exige a los directorios de las cajas y derramas aprobar y revisar anualmente los lineamientos, políticas y estrategias vinculadas a la gestión de riesgos técnicos, la suficiencia de aportes y la calidad de los datos.

Cada entidad debe contar con al menos un profesional actuarial a cargo de la evaluación, que reporte directamente a los órganos de administración y que se mantenga independiente de las áreas técnicas operativas y de quienes realizan estudios actuariales externos.

Cajas y derramas deberán modernizar gestión de riesgos

El nuevo reglamento de la SBS establece la posibilidad de subcontratación parcial o total de funciones actuariales y técnicas, siempre bajo estrictas condiciones de control y supervisión interna.

Por ejemplo, las derramas podrán recurrir a servicios externos para el cálculo de reservas técnicas, pero deben asegurarse de disponer de personal propio con capacidad para auditar y evaluar los resultados entregados por terceros. Además, no podrá ser el mismo proveedor el responsable tanto de las áreas técnicas como de la supervisión de riesgos actuariales.

¿Qué pasa si no cumplen? La SBS puede imponer sanciones, multas, clausura, intervención e incluso liquidación a entidades como la Derrama Magisterial y las Cajas de Pensiones Militares por incumplimiento de normas o mal manejo financiero, e iniciar denuncias penales si captan dinero sin autorización, tal como lo establece el Reglamento de Infracciones y Sanciones y la legislación vigente.

El reglamento impone controles estrictos sobre la subcontratación de funciones actuariales y técnicas.

SBS exige profesionales actuariales independientes en cajas

En cuanto a los plazos, la Caja de Pensiones Militar Policial dispone de hasta 90 días para entregar a la SBS un plan de adecuación y diagnóstico que será evaluado para definir tiempos de implementación. Este plazo permite, además, que las demás derramas o cajas puedan adecuar sus procesos de manera preventiva para evitar observaciones regulatorias y fortalecer su perfil financiero de cara al futuro.

Las áreas técnicas operativas adquieren un papel clave al ser las responsables de ejecutar las políticas de reservas, reportar los riesgos identificados y asegurar un flujo permanente de información relevante para la toma de decisiones. Se exige la realización de pruebas actuariales anuales y la presentación de reportes periódicos tanto a nivel interno como ante la autoridad supervisora.

Cajas de Beneficios tienen 90 días para presentar plan de adecuación

La resolución actualizó también las disposiciones de las Normas para el Registro de Directores, Gerentes y Principales Funcionarios (REDIR), precisando las funciones y responsabilidades específicas del titular encargado de la gestión de riesgos técnicos y actuariales en cajas y derramas, incluso cuando la función no tenga nivel de gerencia.

El reglamento obliga a mantener actualizados los manuales de políticas internas sobre la gestión integral de riesgos, la constitución y seguimiento de reservas, el análisis de suficiencia de aportes y la calidad de los datos, aspectos que impactan decididamente en el equilibrio financiero de las derramas.

La trazabilidad de la información y la integración de sistemas informáticos son claves en la nueva regulación para proteger a los afiliados.

Demandas como la trazabilidad e integridad de la información utilizada y la obligatoriedad de contar con sistemas informáticos capaces de integrar todos los datos y aplicaciones actuariales refuerzan el carácter preventivo de la nueva regulación.

Para las derramas, estos cambios representan un salto hacia una gestión más profesionalizada, basada en la evidencia técnica y la transparencia, que apunta a resguardar a largo plazo los intereses de sus afiliados y beneficiar la confianza en el sistema colectivo de protección social.