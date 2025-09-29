Perú

YEONJUN lidera el ranking K-pop en iTunes: las 10 canciones más sonadas en Perú

El K-pop surgió formalmente tras el debut del famoso grupo Seo Taiji and Boys en el año 1992, que incorporaron a su música estilos como rap, hip-hop, rock, jazz, la electrónica y tecno

Por Ricardo Piña

YEONJUN logra el primer lugar
YEONJUN logra el primer lugar de las listas de reproducción en Perú. (Instagram@yawnzzn)

Tras el lanzamiento global de “Gangnam Style” por PSY en 2012, la industria musical surcoreana consiguió posicionarse de manera definitiva en la cultura popular occidental, abriendo oportunidades para otros exponentes del K-pop.

Aunque agrupaciones como Super Junior, Girls Generation, Wonder Girls, TVXQ, BIG BANG y figuras como BOA ya tenían reconocimiento entre los entusiastas de la ola coreana, el éxito internacional de PSY y su sencillo “Gentleman” demostró el potencial del K-pop para conquistar mercados fuera de Asia.

A partir de ese momento, el término “K-pop” se integró con naturalidad en las redes sociales, la televisión, las plataformas digitales, publicaciones reconocidas, anuncios comerciales y premiaciones de alto perfil como Billboard y los Grammy.

Ante esta expansión, plataformas como iTunes incluyeron listados especializados como el “Top K-pop Songs Charts”, accesibles para usuarios de países como México, Perú, Colombia y Argentina.

Las canciones más escuchadas de K-Pop Perú

1. GGUM

Artista: YEONJUN

2. Zuruiyo

Artista: CHANYEOL

3. Who

Artista: Jimin

4. Love, Maybe

Artista: SECRET NUMBER

5. Then & Now

Artista: HUSKI

6. We will be not all together

Artista: Rothy & 한승윤

7. Golden

Artista: HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

8. I’ll Never Love Again

Artista: WOODZ

9. JUMP

Artista: BLACKPINK

10.Soda Pop

Artista: Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee & KPop Demon Hunters Cast

¿Cómo ha impactado el K-Pop en Perú?

Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)

El K-Pop en Perú es un fenómeno cultural y musical en crecimiento con una gran base de fanáticos jóvenes que generan millones de menciones en redes sociales, posicionando al país como uno de los más importantes en la región para este género.

Según datos de YouTube en 2024, las ciudades latinoamericanas con mayor número de vistas en videos de este género incluyen Ciudad de México, Lima (Perú), Santiago de Chile y São Paulo (Brasil).

En 2025, Stray Kids, una de las bandas más destacadas de la cuarta generación del pop coreano, realizó un concierto en el Estadio San Marcos de Lima como parte de su gira mundial “DominATE”, generando gran expectativa y asistencia. Otros grupos populares que son mencionados por fans peruanos en redes sociales, incluyen Twice, Seventeen y BlackPink; aunque aún no hay confirmaciones oficiales de sus visitas a Lima.

Historia del K-pop

Integrantes del grupo de K-pop, IVE. ( Instagram @ivestarship)

El K-pop moderno (del inglés “Korean pop”) tiene sus orígenes en los años noventa con el debut del popular grupo Seo Taiji and Boys en 1992, conocidos por incorporar en sus canciones géneros de la música occidental como el rap, hip-hop, rock, jazz, la electrónica y tecno.

Este trío, conformado por Seo Taiji, Yang Hyun-suk y Lee Juno, hizo su debut en un programa de talentos de la cadena MBC con la canción Nan Arayo, dejando impactado al jurado, que les otorgó las calificaciones más bajas. Sin embargo, el éxito que se afianzó este single en radio y televisión fue rotundo, lo que dio pie al lanzamiento de más canciones de ese estilo y más artistas que apostaron por ello.

Fue hasta 1995 cuando el productor Lee Soo Man creó una de las firmas que hasta la fecha siguen siendo un “peso pesado” en la industria musical, S.M.Entertainment; mientras que el ex integrante de Seo Taiji & Boys, Yang Hyun Suk, creó YG Entertainment (1996); seguida de JYP Entertainment (1997), establecida por el cantante Park Jin Young.

Estas tres empresas fueron apodadas por mucho tiempo las “Big 3” ‒hasta el éxito que logró BTS de la mano de BigHit Entertainment (hoy conocida como Hybe Labels) y estuvieron dedicadas a enseñar a las primeras generaciones de los idols, con el fin de satisfacer la demanda del público coreano de querer ver artistas más jóvenes.

En este camino, fue el grupo H.O.T uno de los primeros en debutar en la industria, seguido de otros que conformaron la conocida “primera generación del K-pop” como Sechs Kies, S.E.S, Fin.K.L, NRG, Baby VOX, Diva, Shinhwa y g.o.d.

Al inicio del nuevo milenio, algunos de los grupos de idols que habían debutado estuvieron inactivos mientras que otros como Baby Vox triunfaban en diversas regiones de Asia, ejemplo de ello su canción Coincidence que fue promovida en la Copa Mundial de Fútbol de 2003 y que se colocó en la primera posición en las listas de música china.

A la par otros idols que se lanzaron como solistas también marcaron un hito: BoA, la primera cantante coreana en liderar la lista Oricon en Japón, un equivalente a la lista Billboard pero asiática y en la que pocas veces artistas de otros países logran entrar y Rain, un actor y cantante que dio un concierto para 40 mil personas en Pekín.

