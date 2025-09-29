Perú

De lujos y dinero a un espacio descuidado y sin comodidades: así fueron los últimos días de ‘El Monstruo’

Erick Moreno Hernández vivió sus últimos días en Paraguay en una vivienda mínima, sin ropero ni muebles, bajo vigilancia policial y acompañado por una mujer que sería su pareja temporal

Abigail Villantoy Gómez

Por Abigail Villantoy Gómez

Guardar
Botellas de plástico cortadas servían para beber y una mesita de mayólica hacía las veces de comedor en la precaria habitación del fugitivo. | Panorama

Erick Moreno Hernández, conocido como “El Monstruo”, líder de la organización criminal “Los Injertos del Cono Norte”, fue capturado en Paraguay tras varios días de vigilancia policial. El sujeto permaneció oculto en una vivienda alquilada en San Lorenzo apenas cinco días antes de su detención, donde su entorno reflejaba un marcado contraste con su vida anterior de lujo, fiestas y poder. La intervención se logró gracias a la colaboración de un informante vinculado a su círculo cercano y al seguimiento constante de las autoridades paraguayas.

Durante su tiempo en Paraguay, Moreno Hernández convivió con condiciones mínimas: un cuarto reducido, sin ropero, con una cama diminuta, un ventilador, un televisor antiguo y botellas de plástico cortadas que utilizaba para beber. Su cabello crecido intentaba disimular su identidad mientras trataba de pasar desapercibido. Esta transformación radical evidencia la caída de un hombre que hasta hace poco ejercía control absoluto en Lima Norte y que ahora enfrenta el proceso judicial que lo devolverá a Perú.

La vida oculta de ‘El Monstruo’

Erick Moreno Hernández se refugió en San Lorenzo, Paraguay, tratando de evadir a la justicia peruana. El criminal más buscado del país permaneció en una vivienda humilde, alquilada apenas días antes, donde compartía el espacio con una mujer paraguaya que sería su pareja temporal. La casa mostraba un evidente descuido: latas, bolsas, cables y tierra alrededor, además de un jardín reseco que no había recibido mantenimiento.

La vivienda en San Lorenzo
La vivienda en San Lorenzo donde Moreno Hernández permaneció cinco días mostraba suciedad, cables sueltos y un jardín seco, reflejo de su caída. | Captura: Panorama

La vigilancia de la policía paraguaya comenzó semanas antes. Moreno Hernández intentó pasar desapercibido, permaneciendo frente a un televisor antiguo y usando un ventilador para soportar los 32 grados centígrados. Su cabello crecido le cubría parcialmente el rostro, un intento de ocultar su identidad, mientras la precariedad de su entorno contrastaba radicalmente con su pasado de lujo y poder.

De lujos a elementos improvisados

En los últimos días de libertad, el líder de “Los Injertos del Cono Norte” no contaba con comodidades básicas. Bebía de botellas de plástico cortadas, utilizaba una pequeña mesita de mayólica para comer y carecía de ropero. La cama era diminuta, la toalla estaba sucia y el espacio de cuatro por dos metros era compartido con su acompañante. Este entorno mostraba un estilo de vida completamente opuesto al de sus tiempos de reuniones suntuosas, alfombras y dinero en efectivo.

La transición de este delincuente acostumbrado a lujos extremos a vivir en condiciones mínimas refleja la presión de las investigaciones y los seguimientos policiales que lo acorralaron. La vivienda era un claro ejemplo de la caída de un hombre que hasta meses antes disfrutaba de comodidades que parecían inalcanzables para cualquier ciudadano común.

Erick Moreno recibió más de
Erick Moreno recibió más de un millón de soles desde el Perú. | Fotocomposición: Infobae Perú

El seguimiento y la traición que sellaron su destino

La localización de Moreno Hernández fue posible gracias a un informante vinculado a su círculo cercano. La pareja de la mujer con la que compartía la vivienda habría facilitado información clave a la policía paraguaya. Durante el tiempo que estuvo en el lugar, el criminal fue observado de manera discreta, registrando sus movimientos hasta que la intervención fue inevitable.

El descuido y la rutina diaria permitieron que las autoridades actuaran sin resistencia. Al momento de la captura, Erick Moreno Hernández vestía un polo blanco y un short, mostrando resignación ante los agentes, sin armas ni recursos para intentar escapar. Sus últimos días de libertad fueron marcados por la vigilancia constante y la imposibilidad de mantener su antigua vida de poder y riqueza.

Erick Moreno Hernández, alias 'El
Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', pasó sus ultimas semanas aislado de su entorno. - Crédito: Infobae Perú

La operación y el traslado a máxima seguridad

La noche del allanamiento, agentes paraguayos irrumpieron en la vivienda y procedieron a su detención. Tras la captura, se realizó un minucioso registro del lugar en búsqueda de elementos que pudieran vincularlo con las actividades ilícitas que se le atribuyen. El Poder Judicial de Paraguay dispuso prisión preventiva y su traslado a un penal de máxima seguridad, donde permanece aislado y bajo estricta vigilancia.

El centro penitenciario cuenta con distintas celdas diseñadas para impedir cualquier comunicación entre internos o intentos de fuga. Moreno Hernández fue trasladado usando chaleco antibalas y custodia policial, mientras que su ubicación y movimientos fueron controlados para garantizar la seguridad y evitar riesgos. Su traslado marca el final de su breve vida oculta y abre paso a los procedimientos legales en Perú, donde deberá responder por múltiples delitos.

Temas Relacionados

El MonstruoErick Moreno HernándezLos Injertos del Cono NorteParaguayPNPperu-noticias

Más Noticias

Sicarios de El Monstruo siguen libres y esperan a un nuevo líder, según ex comandante de la PNP

El ex jefe dela Brigada Especial Contra el Crimen de Lima Norte (BRECC), Francisco Rivadeneyra, indicó que hay una organización más grande que ubicó a Erick Moreno al mando de las extorsiones en esa zona de Lima

Sicarios de El Monstruo siguen

Valor de apertura del dólar en Perú este 29 de septiembre de USD a PEN

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del dólar

Rafael López Aliaga esperará hasta el 13 de octubre para definir su candidatura a la presidencia de la República

El alcalde de Lima y líder de Renovación Popular recordó los riesgos que suponen mantenerse en la arena política por los próximos cinco años

Rafael López Aliaga esperará hasta

¿Habrá paro de transportistas mañana 30 de septiembre? Esta es la firme postura del gremio

El temor crece entre conductores y comerciantes ante la falta de respuestas concretas de las autoridades frente a la ola de violencia que sacude el sector

¿Habrá paro de transportistas mañana

¿Cómo se escribe la alternativa en español a late night? La RAE lo aclara

La Real Academia Española tiene como principal función el velar por la lengua española ante su continua adaptación a las necesidades de los hablantes

¿Cómo se escribe la alternativa
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga esperará hasta

Rafael López Aliaga esperará hasta el 13 de octubre para definir su candidatura a la presidencia de la República

Congresista busca aprobar el Bono ONP, tras la oficialización del retiro AFP 2025: ¿quién lo impulsa?

Hermano de Martín Vizcarra empata a Keiko Fujimori en encuesta y ambos quedan detrás de Rafael López Aliaga

Susana Villarán y Rafael López Aliaga serán citados en investigación por supuesto homicidio de José Miguel Castro

Phillip Butters sobre aparición de congresista Alejandro Muñante con grupo ‘Ex-LGTB’: “La homosexualidad no es enfermedad”

ENTRETENIMIENTO

Milett Figueroa rompe su silencio

Milett Figueroa rompe su silencio y da su versión tras separarse de Marcelo Tinelli: “No estoy triste”

‘Cri Cri’ revela la acusación que hizo Jefferson Farfán en su contra durante audiencia: “No sé por qué dijo eso”

Cri Cri perdona a Jefferson Farfán tras involucrarlo en drogas, pero su mamá evalúa demanda: “Que la ley se encargue”

‘Cri Cri’ confiesa que manejaba cuentas bancarias de Jefferson Farfán y que hacía fuertes retiros: “Miraba esos ceros y él no se asombraba”

Mamá de ‘Cri Cri’ denuncia que Cuto Guadalupe puso abogado a su hijo, que lo perjudicó: “Nos pidió miles de dólares”

DEPORTES

Sporting Cristal vs Ayacucho FC

Sporting Cristal vs Ayacucho FC EN VIVO HOY: minuto a minuto por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Sporting Cristal vs Ayacucho FC HOY: partido por fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así quedaron los equipos tras la fecha 11 del Torneo Clausura y Acumalada

Alianza Lima vs Cienciano 1-2: goles y resumen de la derrota ‘blanquiazul’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Goles de Alejandro Hohberg y Jimmy Valoyes ‘madrugaron’ a Alianza Lima en cinco minutos por Torneo Clausura 2025