Perú

Ositrán respalda proyecto de ampliación de la Línea 1 del Metro de Lima: ¿aumentará el pasaje?

El organismo supervisor respalda el proyecto que propone sumar trenes y reducir tiempos de espera, mientras la concesionaria espera que se apruebe la viabilidad financiera antes de cerrar el año

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

Guardar

Ositrán respalda el proyecto de ampliación de la Línea 1 del Metro de Lima para que el sistema pueda atender hasta un millón de pasajeros al día, frente a los actuales 600 mil usuarios. La propuesta apunta a descomprimir el saturado servicio y requiere el visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) previsto para diciembre.

Una demanda que supera la capacidad actual

El sistema de la Línea 1 del Metro de Lima conecta Villa El Salvador con San Juan de Lurigancho y moviliza unos 600 mil pasajeros diarios. Según reportes de la concesionaria, el flujo supera largamente la capacidad operativa, con estaciones repletas y largas colas en horarios de máxima demanda. El proyecto busca incrementar la capacidad para afrontar el desembarco de más pasajeros, impulsado por la interconexión futura con servicios como el Metropolitano, la Línea 2 del metro y la ampliación de la Vía Expresa Sur.

La Línea 1 del Metro
La Línea 1 del Metro de Lima es conocida por tener largas colas en sus estaciones. Foto: difusión

Propuesta de ampliación: más trenes y menor tiempo de espera

La propuesta avalada por Ositrán prevé la incorporación de 31 trenes nuevos de 1200 pasajeros cada uno, lo que permitirá reducir la frecuencia de paso a dos minutos en horas punta y a un minuto y medio en el mediano plazo. Actualmente, los intervalos entre trenes son de tres minutos durante las horas más concurridas y de seis minutos en periodos de menor tránsito. El ejecutivo de Ositrán, Miguel González Bedoya, subrayó la urgencia del proyecto e indicó que la saturación se agrava por la falta de puertas de andén, lo que exige control estricto del acceso y deja a numerosos usuarios aguardando a la intemperie.

“Si tuviésemos más trenes operando en menos tiempo, no existirían esas colas en el exterior de las estaciones”, remarcó González Bedoya a la Agencia Andina, confirmando que el proyecto fue diseñado en coordinación técnica con la concesionaria desde 2023.

Foto: Andina
Foto: Andina

Procesos y revisiones técnicas

Ositrán ha realizado mesas técnicas con la concesionaria y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para acelerar el proceso antes de la firma de una adenda contractual. El organismo supervisor anunció su visto favorable tras revisar el perfil del proyecto y concluyó que cuenta con los elementos técnicos y de diseño suficientes para avanzar hacia la viabilidad que debe otorgar el MEF.

La iniciativa también recibió recomendaciones técnicas por parte de Ositrán en materia de señalización y control del tránsito ferroviario, consideradas por la concesionaria para optimizar la operación futura. El siguiente paso requiere la aprobación de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), que forma parte de las mesas técnicas.

Una inversión de 2,700 millones de dólares y posible aumento del pasaje

El gerente general de la concesionaria José Zárate informó que la inversión estimada asciende a aproximadamente 2,700 millones de dólares, de los cuales el 95% será financiado por el operador privado y el 5% restante por el Estado. El financiamiento proyecta que el costo del pasaje podría incrementarse de los 1,50 soles actuales a 3 soles, aunque la tarifa definitiva deberá ser definida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

La expectativa de la concesionaria es que la viabilidad financiera sea aprobada por el MEF hacia diciembre de este año. La negociación y firma de la adenda contractual se proyecta para junio del próximo año.

Impacto de las nuevas conexiones

La integración de la Línea 1 con el Metropolitano y la inminente conexión con la Línea 2 aumentarán el flujo de usuarios en estaciones como Grau y Gamarra, esta última reconocida como el punto de mayor congestión. El aumento de pasajeros obligará a digitalizar procesos, especialmente el sistema de recarga de tarjetas para evitar cuellos de botella en los ingresos.

La saturación del servicio y las conexiones proyectadas obligan a implementar mejoras para evitar riesgos de seguridad y ofrecer un traslado eficiente a la población, señalaron desde la concesionaria durante la presentación.

Temas Relacionados

OsitránLínea 1 del Metro de Limaperu-noticias

Más Noticias

Hackers atacan el diario El Peruano y eliminan normas legales: “Este es un mensaje, no una amenaza”

El grupo de hackers denominado Deface Perú se adjudicó la caída temporal del medio oficial del Gobierno del Perú el mismo día de la difusión del reglamento para el retiro de la AFP

Hackers atacan el diario El

Abren procedimiento disciplinario contra policía que agredió a adulto mayor en marcha de la Generación Z

Tras la viralización de imágenes del ataque contra un adulto en la concentración del sábado, las autoridades anuncian medidas y crece el reclamo social por el respeto a los protocolos y los derechos de los asistentes

Abren procedimiento disciplinario contra policía

¿Crimen o suicidio? La muerte de José Miguel Castro enfrenta versiones entre el informe forense y la pericia policial

La necropsia de Medicina Legal reveló una lesión de 27 centímetros en el cuello del exfuncionario, mientras la División de Homicidios sostiene que se trató de una autolesión vinculada a la presión judicial

¿Crimen o suicidio? La muerte

Denuncian abandono estatal en Datem del Marañón ante brote de tos ferina que ya cobró la vida de 28 niños

Comunidades indígenas alertan que el 80 % de los casos se concentran en distritos como Andoas y Morona. El apu achuar Elmer Kunchim exige emergencia sanitaria y brigadas médicas permanentes

Denuncian abandono estatal en Datem

Néstor Gorosito recibió fuerte respuesta del presidente de la U. de Chile por polémicas declaraciones como técnico de Alianza Lima

‘Pipo’ está en el centro de la controversia luego de ofrecer una conferencia de prensa muy ruidosa, en la que recordó cómo la Universidad de Chile se salvó de la descalificación en Copa Sudamericana tras los violentos sucesos acontecidos en Avellaneda

Néstor Gorosito recibió fuerte respuesta
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Crimen o suicidio? La muerte

¿Crimen o suicidio? La muerte de José Miguel Castro enfrenta versiones entre el informe forense y la pericia policial

Dina Boluarte ratifica que el Reinfo cerrará en diciembre de este año: “El tiempo es corto”

Jóvenes peruanos podrán trabajar legalmente en Hungría, una vez que entre en vigor el acuerdo suscrito por ambos países

Presidente de EsSalud sobre deficiencias en el Seguro: “La renovación de equipos constituye una prioridad”

Presidente de Brasil, Lula da Silva, invita formalmente a Dina Boluarte a la COP30 durante reunión bilateral en Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

El Valor de la Verdad

El Valor de la Verdad de Cri Cri, primo de Jefferson Farfán: Hora, canal y link oficial para ver en vivo

Keiko Fujimori afirma que salió con Gabriel Calvo y que “está divorciado”, pero él responde: “No por la ley”

Camucha Negrete iba a conducir ‘Aló Camucha’, pero el programa terminó en manos de Gisela Valcárcel

Orquesta Filarmónica de Lima presenta ‘Aranjuez: entre el alma y la arena’ con artistas internacionales

Paco Bazán sorprende con disculpas públicas y anuncia posible reencuentro con Magaly Medina: “El lunes habrá cositas”

DEPORTES

Néstor Gorosito recibió fuerte respuesta

Néstor Gorosito recibió fuerte respuesta del presidente de la U. de Chile por polémicas declaraciones como técnico de Alianza Lima

A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano HOY: partido en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alonzo Vincent, el nuevo peruano que inicia su camino en Europa: debutó a los 16 años con Servette en la Superliga Suiza

Dónde ver Alianza Lima vs Cienciano HOY: canal TV online del duelo por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025