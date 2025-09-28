Ositrán respalda proyecto de ampliación de la Línea 1 del Metro de Lima: ¿aumentará el pasaje?

Ositrán respalda el proyecto de ampliación de la Línea 1 del Metro de Lima para que el sistema pueda atender hasta un millón de pasajeros al día, frente a los actuales 600 mil usuarios. La propuesta apunta a descomprimir el saturado servicio y requiere el visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) previsto para diciembre.

Una demanda que supera la capacidad actual

El sistema de la Línea 1 del Metro de Lima conecta Villa El Salvador con San Juan de Lurigancho y moviliza unos 600 mil pasajeros diarios. Según reportes de la concesionaria, el flujo supera largamente la capacidad operativa, con estaciones repletas y largas colas en horarios de máxima demanda. El proyecto busca incrementar la capacidad para afrontar el desembarco de más pasajeros, impulsado por la interconexión futura con servicios como el Metropolitano, la Línea 2 del metro y la ampliación de la Vía Expresa Sur.

La Línea 1 del Metro de Lima es conocida por tener largas colas en sus estaciones. Foto: difusión

Propuesta de ampliación: más trenes y menor tiempo de espera

La propuesta avalada por Ositrán prevé la incorporación de 31 trenes nuevos de 1200 pasajeros cada uno, lo que permitirá reducir la frecuencia de paso a dos minutos en horas punta y a un minuto y medio en el mediano plazo. Actualmente, los intervalos entre trenes son de tres minutos durante las horas más concurridas y de seis minutos en periodos de menor tránsito. El ejecutivo de Ositrán, Miguel González Bedoya, subrayó la urgencia del proyecto e indicó que la saturación se agrava por la falta de puertas de andén, lo que exige control estricto del acceso y deja a numerosos usuarios aguardando a la intemperie.

“Si tuviésemos más trenes operando en menos tiempo, no existirían esas colas en el exterior de las estaciones”, remarcó González Bedoya a la Agencia Andina, confirmando que el proyecto fue diseñado en coordinación técnica con la concesionaria desde 2023.

Foto: Andina

Procesos y revisiones técnicas

Ositrán ha realizado mesas técnicas con la concesionaria y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para acelerar el proceso antes de la firma de una adenda contractual. El organismo supervisor anunció su visto favorable tras revisar el perfil del proyecto y concluyó que cuenta con los elementos técnicos y de diseño suficientes para avanzar hacia la viabilidad que debe otorgar el MEF.

La iniciativa también recibió recomendaciones técnicas por parte de Ositrán en materia de señalización y control del tránsito ferroviario, consideradas por la concesionaria para optimizar la operación futura. El siguiente paso requiere la aprobación de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), que forma parte de las mesas técnicas.

Una inversión de 2,700 millones de dólares y posible aumento del pasaje

El gerente general de la concesionaria José Zárate informó que la inversión estimada asciende a aproximadamente 2,700 millones de dólares, de los cuales el 95% será financiado por el operador privado y el 5% restante por el Estado. El financiamiento proyecta que el costo del pasaje podría incrementarse de los 1,50 soles actuales a 3 soles, aunque la tarifa definitiva deberá ser definida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

La expectativa de la concesionaria es que la viabilidad financiera sea aprobada por el MEF hacia diciembre de este año. La negociación y firma de la adenda contractual se proyecta para junio del próximo año.

Impacto de las nuevas conexiones

La integración de la Línea 1 con el Metropolitano y la inminente conexión con la Línea 2 aumentarán el flujo de usuarios en estaciones como Grau y Gamarra, esta última reconocida como el punto de mayor congestión. El aumento de pasajeros obligará a digitalizar procesos, especialmente el sistema de recarga de tarjetas para evitar cuellos de botella en los ingresos.

La saturación del servicio y las conexiones proyectadas obligan a implementar mejoras para evitar riesgos de seguridad y ofrecer un traslado eficiente a la población, señalaron desde la concesionaria durante la presentación.