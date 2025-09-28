Perú

Invertir en talento joven: la apuesta que define el futuro de las empresas

Las empresas buscan talento joven para innovar y mantenerse competitivas. Impulsar oportunidades de desarrollo, capacitación y mentoría garantiza equipos resilientes y promueve la adaptación ante los cambios.

Por Alejandro Reátegui

Guardar
Jóvenes profesionales destacan en equipos
Jóvenes profesionales destacan en equipos por su dominio digital y capacidad de adaptación. - crédito Freepik

Hoy en día, el mundo de los negocios cambia a gran velocidad. Las empresas que logran mantenerse competitivas no son solo las que tienen buenos productos o servicios, sino también aquellas que saben atraer y, sobre todo, retener a las nuevas generaciones de profesionales. Apostar por el talento joven ya no es un lujo, es una estrategia clave para asegurar la innovación y la sostenibilidad en el tiempo.

¿Por qué apostar por el talento joven?

Los jóvenes llegan al mercado laboral con una forma distinta de ver el mundo. Valoran la movilidad profesional, el aprendizaje constante y trabajar en algo que tenga un propósito. Además, traen consigo habilidades muy necesarias: dominio digital, facilidad para adaptarse al cambio, creatividad y sensibilidad hacia temas que hoy son centrales, como la experiencia del cliente y la sostenibilidad.

En América Latina todavía existe un gran número de jóvenes listos para incorporarse al mercado laboral formal. El reto está en cómo tender un puente entre la educación y el empleo de calidad. Allí es donde las empresas pueden marcar la diferencia.

América Latina ofrece una amplia
América Latina ofrece una amplia base de jóvenes listos para integrarse al mercado laboral.

Buscar talento joven no significa únicamente publicar un aviso de trabajo atractivo. Requiere un proceso más completo: evaluar competencias, capacidades y mecanismos que identifiquen potencial (potencial vs. desempeño); dar espacio a prácticas profesionales estructuradas, usar proyectos piloto para medir habilidades y, sobre todo, reconocer no solo lo que alguien sabe hoy, sino lo que puede llegar a lograr.

Las empresas que combinan la evaluación técnica con la observación en situaciones reales y el acompañamiento de mentores tienen más posibilidades de descubrir a quienes realmente podrán crecer dentro de la organización.

Retener con oportunidades de desarrollo

Ofrecer un salario competitivo ayuda, pero no es suficiente para retener al talento joven. Lo que más los motiva es tener una ruta clara de crecimiento y un plan de desarrollo individual. Esto incluye formación continua, aprendizaje en el puesto, rotaciones y la guía de mentores.

Un plan bien diseñado establece metas, plazos, logros intermedios y recursos concretos. Las empresas que implementan esta metodología suelen conseguir tres resultados muy valiosos:

  • Menor rotación de personal clave.
  • Equipos más preparados técnica y culturalmente.
  • Jóvenes que se convierten en promotores de la empresa y atraen a otros talentos.
Invertir en talento joven construye
Invertir en talento joven construye el liderazgo y la sostenibilidad de las empresas en el tiempo. - Crédito Andina

La tendencia global

Consultoras internacionales como Deloitte destacan que la movilidad interna y la capacitación son motores fundamentales del rendimiento empresarial en un mundo donde el trabajo no tiene fronteras. Las compañías que ofrecen estas oportunidades logran mejores niveles de retención, productividad y compromiso de su gente.

Por ello, invertir en talento joven no debe verse como un gasto, sino como una inversión inteligente. Una estrategia que no solo reduce la rotación, sino, que fortalece las capacidades de la empresa y construye a los futuros líderes, logrando crecimiento sostenido además de la identificación y compromiso (engagement) con el propósito de la organización.

Las organizaciones que lo entienden y lo aplican, con claridad, recursos y coherencia cultural, no solo se vuelven más adaptativas a los cambios del entorno, sino que pasan a liderarlo.

Temas Relacionados

talento jovenmercado laboralempleo juvenilAlejandro ReáteguiOpiniónperu-noticias

Más Noticias

Caen extorsionadores que ofrecían “servicios” de reglaje y quema de combis a transportistas en el Cercado de Lima

Además de los ataques a vehículos, los detenidos facilitaban a otras organizaciones criminales información de cuentas bancarias, redes sociales y otros datos personales de sus víctimas, permitiendo planificar extorsiones y ataques

Caen extorsionadores que ofrecían “servicios”

Gol de penal de Alex Valera para doblete en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2025

El goleador nacional ha llegado a los 69 gritos vistiendo la camiseta ‘crema’. Cada vez recorta más distancias para instalarse en el top-10 de artilleros históricos

Gol de penal de Alex

Marchas del 27 y 28 de septiembre EN VIVO: choques en el Congreso provocan heridos entre manifestantes y policías

Incidentes violentos marcaron las protestas cerca del Congreso, donde el uso de bombas incendiarias por parte de los manifestantes generó tensión en la avenida Abancay.

Marchas del 27 y 28

Sin compasión ni diálogo: Municipalidad de Chorrillos vuelve a dejar a sus pescadores sin luz y al borde del colapso

El dirigente Guillermo Delgado Virrueta fue arbitrariamente detenido. El corte de suministro ha castigado la conservación de productos y profundizado la emergencia para cientos de pescadores y sus familias

Sin compasión ni diálogo: Municipalidad

Talara: OEFA supervisa presencia de hidrocarburos en zona marítima administrada por Petroperú

La intervención responde a la presencia de hidrocarburos en el área submareal, situación que podría tener consecuencias ambientales en el ecosistema marino de la zona norte del país

Talara: OEFA supervisa presencia de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte ratifica que el

Dina Boluarte ratifica que el Reinfo cerrará en diciembre de este año: “El tiempo es corto”

Jóvenes peruanos podrán trabajar legalmente en Hungría, una vez que entre en vigor el acuerdo suscrito por ambos países

Presidente de EsSalud sobre deficiencias en el Seguro: “La renovación de equipos constituye una prioridad”

Presidente de Brasil, Lula da Silva, invita formalmente a Dina Boluarte a la COP30 durante reunión bilateral en Estados Unidos

Arana responde a López Aliaga y niega conocimiento de una carta de queja de EE.UU.

ENTRETENIMIENTO

Milett Figueroa reaparece radiante tras

Milett Figueroa reaparece radiante tras ruptura con Marcelo Tinelli y deja enigmático mensaje

“¡Qué le pasa!“, le increpa esposa de Christian Rodríguez a Gustavo Salcedo tras ataque a su familia: ”Me miró de manera desafiante”

Gustavo Salcedo, los delitos que enfrentaría y que podrían llevarlo a prisión: “Delito de marcaje, de tres a seis años”

Falleció Camucha Negrete: ¿Dónde y cuándo será velada la primera actriz?

Rodrigo González conmueve con mensaje de despedida a Camucha Negrete: “Te admiraré por siempre”

DEPORTES

Universitario vs Cusco FC 3-2:

Universitario vs Cusco FC 3-2: goles y resumen del triunfazo ‘crema’ por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos mientras se juega la fecha 11 del Torneo Clausura y Acumalada

Gol de Williams Riveros con el que aumentó la ventaja en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2025

Golazo de Alex Valera tras una notable jugada preparada en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2025

Gol de penal de Alex Valera para doblete en Universitario vs Cusco FC por Liga 1 2025