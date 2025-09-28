Invertir en talento joven: la apuesta que define el futuro de las empresas

Jóvenes profesionales destacan en equipos por su dominio digital y capacidad de adaptación. - crédito Freepik

Hoy en día, el mundo de los negocios cambia a gran velocidad. Las empresas que logran mantenerse competitivas no son solo las que tienen buenos productos o servicios, sino también aquellas que saben atraer y, sobre todo, retener a las nuevas generaciones de profesionales. Apostar por el talento joven ya no es un lujo, es una estrategia clave para asegurar la innovación y la sostenibilidad en el tiempo.

¿Por qué apostar por el talento joven?

Los jóvenes llegan al mercado laboral con una forma distinta de ver el mundo. Valoran la movilidad profesional, el aprendizaje constante y trabajar en algo que tenga un propósito. Además, traen consigo habilidades muy necesarias: dominio digital, facilidad para adaptarse al cambio, creatividad y sensibilidad hacia temas que hoy son centrales, como la experiencia del cliente y la sostenibilidad.

En América Latina todavía existe un gran número de jóvenes listos para incorporarse al mercado laboral formal. El reto está en cómo tender un puente entre la educación y el empleo de calidad. Allí es donde las empresas pueden marcar la diferencia.

América Latina ofrece una amplia base de jóvenes listos para integrarse al mercado laboral.

Buscar talento joven no significa únicamente publicar un aviso de trabajo atractivo. Requiere un proceso más completo: evaluar competencias, capacidades y mecanismos que identifiquen potencial (potencial vs. desempeño); dar espacio a prácticas profesionales estructuradas, usar proyectos piloto para medir habilidades y, sobre todo, reconocer no solo lo que alguien sabe hoy, sino lo que puede llegar a lograr.

Las empresas que combinan la evaluación técnica con la observación en situaciones reales y el acompañamiento de mentores tienen más posibilidades de descubrir a quienes realmente podrán crecer dentro de la organización.

Retener con oportunidades de desarrollo

Ofrecer un salario competitivo ayuda, pero no es suficiente para retener al talento joven. Lo que más los motiva es tener una ruta clara de crecimiento y un plan de desarrollo individual. Esto incluye formación continua, aprendizaje en el puesto, rotaciones y la guía de mentores.

Un plan bien diseñado establece metas, plazos, logros intermedios y recursos concretos. Las empresas que implementan esta metodología suelen conseguir tres resultados muy valiosos:

Menor rotación de personal clave.

Equipos más preparados técnica y culturalmente.

Jóvenes que se convierten en promotores de la empresa y atraen a otros talentos.

Invertir en talento joven construye el liderazgo y la sostenibilidad de las empresas en el tiempo. - Crédito Andina

La tendencia global

Consultoras internacionales como Deloitte destacan que la movilidad interna y la capacitación son motores fundamentales del rendimiento empresarial en un mundo donde el trabajo no tiene fronteras. Las compañías que ofrecen estas oportunidades logran mejores niveles de retención, productividad y compromiso de su gente.

Por ello, invertir en talento joven no debe verse como un gasto, sino como una inversión inteligente. Una estrategia que no solo reduce la rotación, sino, que fortalece las capacidades de la empresa y construye a los futuros líderes, logrando crecimiento sostenido además de la identificación y compromiso (engagement) con el propósito de la organización.

Las organizaciones que lo entienden y lo aplican, con claridad, recursos y coherencia cultural, no solo se vuelven más adaptativas a los cambios del entorno, sino que pasan a liderarlo.