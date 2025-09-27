Seis autores peruanos están nominados a los ‘Óscar de la gastronomía’: uno compite en la categoría más prestigiosa de los Gourmand 2025

Seis publicaciones peruanas fueron incluidas en la lista de nominados a los Premios Gourmand 2025, considerados los “Óscar de la gastronomía”. Foto: Composición Infobae Perú

Seis publicaciones peruanas integran la lista de nominados a la 31ª edición de los Premios Gourmand 2025, el certamen internacional reconocido como los “Óscar de la Gastronomía”. En la nómina destacan investigadores, chefs destacados, ilustradores culinarios e influencers, lo que refleja la diversidad de la gastronomía peruana.

Entre los seis títulos peruanos sobresalen trabajos con propuestas innovadoras, que van desde la recuperación de recetas tradicionales hasta libros pensados para el público infantil. La participación de estas obras ilustra el dinamismo del sector editorial culinario nacional.

Un libro en particular ha logrado captar la atención internacional. “ADN Perú”, escrito por el investigador Ítalo Sifuentes Alemán y publicado por Revuelta Editores, representa al país en la prestigiosa categoría Premios Especiales (Special Awards).

Esta nominación sitúa a Perú en competencia directa con obras provenientes de Europa, Asia, África, América y Oceanía. El anuncio de los ganadores tendrá lugar en noviembre de 2025, durante la 31ª edición del Premio Mundial Libro de Cocina Gourmand.

Un título peruano en la categoría más prestigiosa de los Gourmand

La sección Special Awards destaca libros únicos por su concepto, aporte cultural y valor histórico. Todos los nominados en esta categoría reciben automáticamente el reconocimiento de Mejores del Mundo, sin límite de ganadores, lo que otorga un distintivo prestigio a sus seleccionados.

El libro “ADN Perú”, de Ítalo Sifuentes y Revuelta Editores, es el único título latinoamericano seleccionado en la categoría Special Awards de los Premios Gourmand 2025. Foto: El Peruano

ADN Perú, con más de 500 páginas, es la única obra latinoamericana incluida en esta sección. Comparte la nominación con publicaciones de España, Reino Unido, Francia, Rumanía, Turquía, China, India, Indonesia, Nepal, Níger, Nigeria, Kenia, Estados Unidos, Guyana y Australia.

Edouard Cointreau, fundador de los Premios Gourmand, felicitó a Revuelta Editores: “ADN Perú ha sido seleccionado para los próximos Premios Gourmand. Es un gran honor y demuestra la calidad de su trabajo. Los Mejores del Mundo se anunciarán en la ceremonia de premiación”, afirmó.

La inclusión de este trabajo resalta la riqueza cultural peruana y consolida al país como referente en la literatura culinaria internacional.

Los títulos nacionales que compiten en los ‘Óscar de la Gastronomía’

Perú brilla en los Premios Gourmand 2025 con seis obras nominadas. Desde recetarios hasta investigaciones gastronómicas, estos títulos evidencian la riqueza y creatividad de la cocina nacional.

En Special Awards , ADN Perú de Ítalo Sifuentes representa tanto a Perú como a Latinoamérica.

En First Cookbook, Artists Books, Indigenous People figura Mi Primer Libro de Cocina ¡Qué riquito está! de Waldir Maqque, reconocido influencer de TikTok.

En Influencers; Bloggers; Foreword , destaca Perú – A Comer de Alexander Quesquén y Elías Valdez, con prólogo de Gastón Acurio.

En Easy Recipes , sobresale Eleva tu Juego de Giacomo Bocchio por su abordaje práctico.

En Illustrations – Free y Geographical Indications – Free , se presenta Perú - Guía para el éxito de Denominaciones de Origen , con ilustraciones de Elsa Rodríguez Torres (PESIPRO).

En Regions, Food Heritage y Bread - Books, Breads of Ayacucho, Essay and Testimonial of a Bicentennial Tradition (Rayo Verde) representa la tradición panadera nacional.

¿Por qué los Premios Gourmand son considerados los ‘Óscar de la gastronomía’?

Los Premios Gourmand, fundados en 1995 por Édouard Cointreau, celebran la excelencia en la literatura culinaria internacional. Reconocer estas publicaciones implica valorar el conocimiento, la investigación y la creatividad vinculados al mundo gastronómico.

Estos galardones promueven la cultura gastronómica distinguiendo libros, revistas y contenidos digitales que preservan tradiciones culinarias y fomentan el conocimiento de la diversidad culinaria global.

Favorecen la proyección de autores y editoriales, brindan visibilidad internacional a chefs, escritores y fotógrafos, y contribuyen a fortalecer sus trayectorias profesionales.

Al mismo tiempo, impulsan la preservación del patrimonio local, rescatando recetas tradicionales y productos autóctonos. Además, conectan a los premiados con la industria, creando oportunidades de colaboración y proyección a escala mundial.