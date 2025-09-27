Perú

La Tasa Netflix: una promesa que exige cumplimiento real

La regulación existe, el mecanismo también; lo que falta es voluntad política y operativa para hacer cumplir la norma sin excepciones.

Por Renato Daniel Rojas Diaz

Guardar
FOTO DE ARCHIVO: El logo
FOTO DE ARCHIVO: El logo de Netflix se ve en uno de sus edificios de Hollywood en Los Ángeles, California, EEUU, el 12 de julio de 2023. REUTERS/Mike Blake/Foto de archivo

Desde su entrada en vigor en 2024, el Decreto Legislativo N° 1623 conocido como la Tasa Netflix o Google Tax— marcó un hito en la política fiscal peruana al permitir que el Estado grave el consumo de servicios digitales ofrecidos por empresas extranjeras sin domicilio fiscal en el país. Es decir, plataformas como Netflix, Spotify, Google, Amazon y Disney+, que operan desde el extranjero, pero cuyos servicios se consumen localmente, pasaron a estar sujetas al Impuesto General a las Ventas (IGV).

Entre enero y julio de 2025, según cifras publicadas por SUNAT, se recaudaron S/ 334,851,173 únicamente por este concepto. La cifra demuestra que varias empresas ya están cumpliendo con la normativa y contribuyendo al sostenimiento del sistema tributario nacional.

En el rubro de streaming, por ejemplo, se encuentran registradas plataformas como Netflix, Disney+ y Amazon. También figuran empresas del sector educativo, como Coursera o Canva, que ofrecen formación virtual. No obstante, sorprende la ausencia de Trivago, un actor relevante en la comparación de hospedajes, que no figura en el listado de contribuyentes, a pesar de su alto uso en el país.

Otro caso que genera preocupación es el de las aplicaciones de movilidad urbana. Según información disponible al 21 de agosto de 2025, Uber no está registrada como contribuyente. En contraste, otras plataformas como Indrive, Yango y DiDi sí están cumpliendo con la norma. Esta disparidad plantea dudas legítimas sobre la eficacia de los mecanismos de fiscalización vigentes.

La falta de cumplimiento no solo afecta la equidad tributaria, sino que limita la recaudación potencial del Estado.En febrero de este año, SUNAT alcanzó una recaudación récord de S/ 51 millones solo por este impuesto, según declaraciones de su presidente, Víctor Mejía, a Canal N. Si más plataformas cumplieran, el impacto positivo podría extenderse a sectores esenciales como educación, salud e infraestructura.

Hoy vemos que grandes nombres como Uber o Trivago, entre muchas otras plataformas, operan en Perú sin pagar el impuesto digital. Urge que el Estado cobre de manera pareja a todos para asegurar competencia justa y mayores recursos para el progreso del país.

Por eso, este no es solo un debate técnico o legal: es un tema de responsabilidad y compromiso de las marcas con el Perú. Si empresas globales como Netflix o Disney ya cumplen, ¿por qué otras del mismo nivel siguen al margen? La regulación existe, el mecanismo también; lo que falta es voluntad política y operativa para hacer cumplir la norma sin excepciones.

Las marcas que operan en el país deben entender que su éxito depende también de la confianza y legitimidad que construyan en los mercados donde actúan. Contribuir de manera justa no es opcional, es parte del contrato social que toda compañía responsable debe honrar. De lo contrario, la promesa de equidad fiscal quedará incompleta y los peruanos seguiremos pagando la factura de quienes prefieren mirar hacia otro lado.

Temas Relacionados

NetflixImpuestosperu-noticias

Más Noticias

Precio del dólar cayó: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 27 de septiembre en Perú

¿A cuánto está el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia? Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Precio del dólar cayó: Así

General PNP revela que ‘El Monstruo’ fue ubicado en marzo y culpa a justicia en Paraguay por la captura fallida: “Logró escapar”

Marco Conde Cuéllar explicó que cuando se realizaron los operativos simultáneos en Perú consiguieron su ubicación, pero el retraso en conseguir la autorización para el allanamiento favorecieron al criminal

General PNP revela que ‘El

El precio de la gasolina en Lima este 27 de septiembre

Aquí está la lista de los precios más baratos de los carburantes y también los más inasequibles en la capital peruana

El precio de la gasolina

Rafael López Aliaga suma nueva derrota: Corte Suprema rechaza recurso de la MML para no reponer a obreros despedidos

La Municipalidad de Lima pierde definitivamente el proceso y tiene que cumplir con devolver sus puestos de trabajo a quiens fueron despedidos fraudulentamente por protestar contra el alcalde

Rafael López Aliaga suma nueva

Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por la punta del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El ganador de este compromiso se quedará con el primer lugar de este certamen. Habrá más de 55 mil hinchas en el estadio Monumental. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Cusco FC EN
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga suma nueva

Rafael López Aliaga suma nueva derrota: Corte Suprema rechaza recurso de la MML para no reponer a obreros despedidos

Dina Boluarte felicitó a la PNP por la captura de ‘El Monstruo’, pese a que Paraguay negara participación peruana en el operativo

Martín Vizcarra irá a un segundo juicio por Lomas de Ilo: Juez rechaza último recurso para archivar acusación por colusión

“El agua es para la vida, no para la minería”: organizaciones agrarias y profesionales exigen la renuncia del ministro Ángel Manero tras priorizar la minería sobre la agricultura

Delia Espinoza denuncia que la JNJ le tendió una trampa: “Si entregaba el cargo (a Patricia Benavides), igual me denunciaban”

ENTRETENIMIENTO

Pamela López acusa a Pamela

Pamela López acusa a Pamela Franco de manipular a Christian Cueva tras nueva denuncia: “Está mal asesorado”

Productor de ‘Arriba mi gente’ denunció a Gustavo Salcedo por agresión física y poner en riesgo a su familia

Christian Rodríguez, productor vinculado con Maju Mantilla, fue brutalmente golpeado y acusa a Gustavo Salcedo de ser el autor

‘Chechito’ celebra el cumpleaños de Angye Zapata y oficializa su relación con la bailarina

Gustavo Salcedo enfrenta posible prisión y acusación penal luego de embestir auto y pegarle a Christian Rodríguez frente a su hijo

DEPORTES

Universitario vs Cusco FC EN

Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por la punta del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Real Madrid vs Atlético Madrid HOY en Perú: canal TV online del duelo por fecha 7 de LaLiga 2025

Dónde ver Universitario vs Cusco FC HOY: canal TV online del duelo en el Monumental por fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Resultados de las semifinales del Mundial de vóley masculino 2025: estos son los finalistas del certamen

A qué hora juega Universitario vs Cusco FC HOY: partido clave por Torneo Clausura de la Liga 1 2025