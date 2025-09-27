Perú

Clima en Perú: el estado del tiempo para Iquitos este 27 de septiembre

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Por Infobae Noticias

Guardar
¿Lloverá este día? Informate con
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Antes de partir a tu destino, lee el pronóstico del clima en Iquitos para las siguientes horas en este 27 de septiembre.

En Iquitos se prevé una temperatura máxima de 33 grados centígrados y una mínima de 22 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 25% durante el día y del 14% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 74% en el transcurso del día y del 83% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 15 kilómetros por hora en el día y los 13 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se espera que los rayos UV alcancen un nivel de hasta 10.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Iquitos (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Loreto, donde se encuentra la ciudad de Iquitos, se reportan solo cuatro tipos de climas que se caracterizan por un estado del tiempo cálido y lluvias abundantes, al encontrarse en una zona selvática al norte de Perú.

En la zona norte de Loreto, donde se encuentra Iquitos, el estado del tiempo que predomina es cálido, con humedad abundante y lluvias torrenciales.

Las lluvias más fuertes en Iquitos se dan regularmente en invierno, entre noviembre y mayo, siendo marzo y abril los meses más húmedos. El verano, por su parte, registra los meses más secos.

(Reuters)
(Reuters)

El clima en Perú

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClimaIquitosperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Pronóstico del tiempo en Piura para este 27 de septiembre

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Pronóstico del tiempo en Piura

Predicción del clima en Huancayo para antes de salir de casa este 27 de septiembre

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Predicción del clima en Huancayo

¿Cuál es la temperatura promedio en Lima?

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

¿Cuál es la temperatura promedio

Pronóstico del clima en Arequipa este 27 de septiembre: temperatura, lluvias y viento

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Pronóstico del clima en Arequipa

Clima en Cuzco: temperatura y probabilidad de lluvia para este 27 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Clima en Cuzco: temperatura y
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Dina Boluarte felicitó a la

Dina Boluarte felicitó a la PNP por la captura de ‘El Monstruo’, pese a que Paraguay negara participación peruana en el operativo

Martín Vizcarra irá a un segundo juicio por Lomas de Ilo: Juez rechaza último recurso para archivar acusación por colusión

“El agua es para la vida, no para la minería”: organizaciones agrarias y profesionales exigen la renuncia del ministro Ángel Manero tras priorizar la minería sobre la agricultura

Delia Espinoza denuncia que la JNJ le tendió una trampa: “Si entregaba el cargo (a Patricia Benavides), igual me denunciaban”

Ministerio de Justicia lanza convocatoria para terminar de construir el Megapenal de Ica, después de 5 años

ENTRETENIMIENTO

Pamela López acusa a Pamela

Pamela López acusa a Pamela Franco de manipular a Christian Cueva tras nueva denuncia: “Está mal asesorado”

Productor de ‘Arriba mi gente’ denunció a Gustavo Salcedo por agresión física y poner en riesgo a su familia

Christian Rodríguez, productor vinculado con Maju Mantilla, fue brutalmente golpeado y acusa a Gustavo Salcedo de ser el autor

‘Chechito’ celebra el cumpleaños de Angye Zapata y oficializa su relación con la bailarina

Gustavo Salcedo enfrenta posible prisión y acusación penal luego de embestir auto y pegarle a Christian Rodríguez frente a su hijo

DEPORTES

Resultados de las semifinales del

Resultados de las semifinales del Mundial de vóley masculino 2025: estos son los finalistas del certamen

A qué hora juega Universitario vs Cusco FC HOY: partido clave por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Real Madrid vs Atlético Madrid HOY: derbi español por la jornada 7 de LaLiga 2025

SUNAT designó al nuevo administrador de Sport Boys tras renuncia de Miguel Ángel Torres: ¿Quién es y entrará con inversión económica?

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos mientras se juega la fecha 11 del Torneo Clausura y Acumalada