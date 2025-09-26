Perú

Piden citar al ministro del Interior y al jefe de la PNP por presuntos “soplos” de información a ‘El Monstruo’

El congresista no agrupado Ed Málaga pidió que el ministro y el comandante acudan a la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno para aclarar las denuncias que involucran a agentes policiales

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

El congresista no agrupado Ed Málaga Trillo solicitó formalmente que el ministro del Interior, Carlos Malaver, y el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria Angulo, acudan al Congreso para explicar las presuntas filtraciones policiales que habrían favorecido a Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, durante su captura en Paraguay.

La petición fue dirigida a la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, Karol Paredes, a fin de que el grupo de trabajo convoque a las máximas autoridades del sector. El parlamentario sustentó su pedido en declaraciones atribuidas al propio cabecilla de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte.

Moreno Hernández aseguró haber recibido alertas sobre los movimientos de inteligencia policial en Perú, lo que le habría permitido escapar a los diferentes operativos realizados previamente.

“Si bien autoridades policiales han señalado públicamente que no hubo ninguna de esas filtraciones, los reportes periodísticos aluden a fuentes de la autoridad policial y de la propia investigación paraguaya, por lo que se hace necesaria una explicación oficial, sustentada y verificada a este respecto”, subrayó Málaga.

El legislador advirtió que, de confirmarse estas filtraciones, se configuraría una situación de extrema gravedad, pues se pondría en riesgo no solo la seguridad de la ciudadanía, sino también la efectividad de las investigaciones contra redes criminales transnacionales. En esa línea, exigió que se aclaren los alcances de los operativos realizados, las coordinaciones internacionales y las razones que habrían permitido a El Monstruo permanecer prófugo desde 2021.

Málaga precisó que la presencia del ministro y del comandante general es indispensable para garantizar transparencia y deslindar responsabilidades. “Ante la gravedad de dichas denuncias, solicito se curse invitación al ministro del Interior, señor Carlos Malaver y al comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, para que brinden información precisa y documentada”, indicó en el oficio.

La Comisión de Defensa deberá decidir en los próximos días si aprueba esta citación, que busca esclarecer una de las operaciones policiales más delicadas de los últimos años.

Sospecha de filtración de la PNP

La captura de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, en Paraguay estuvo rodeada de sospechas por una presunta filtración de información proveniente del Perú. De acuerdo con Iván Leguizamón, periodista del diario ABC de Paraguay, existen señales de que agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) habrían advertido al delincuente en más de una ocasión. “Y lo que se infiere aquí es que alguien de la Policía de Perú estaba en su nómina...”, indicó el comunicador, sugiriendo que “malos policías” habrían contribuido a su protección.

Leguizamón también recordó que Moreno Hernández ya había sido detectado en territorio paraguayo meses atrás, donde mantenía una relación sentimental con una ciudadana de ese país. “‘El Monstruo’ ya había sido detectado en Paraguay hace varios meses, porque él tenía una pareja paraguaya que incluso ahora se encuentra embarazada y es a la que él le enviaba el dinero de sus crímenes, según había informado la autoridad peruana a la paraguaya”, explicó en entrevista con Exitosa Noticias.

En junio pasado, y tras recibir información de la PNP, las fuerzas del orden paraguayas organizaron diversos operativos con el objetivo de detenerlo. No obstante, estos terminaron sin resultados, ya que Moreno lograba huir minutos antes de la llegada de los agentes, lo que reforzó las sospechas sobre posibles filtraciones desde Lima.

En ese escenario, dos policías peruanos viajaron a Paraguay para realizar labores de inteligencia. Su presencia, sin embargo, fue rápidamente detectada por las autoridades locales, que decidieron mantener el seguimiento al criminal. Finalmente, la captura de Erick Moreno Hernández se concretó el 24 de setiembre en la ciudad de San Lorenzo, luego de varios intentos fallidos y en medio de crecientes cuestionamientos sobre la actuación policial en el Perú.

