Pareja de la mujer que acompañaba a ‘El Monstruo’ en Paraguay habría delatado a criminal con la policía

La captura de Erick Moreno Hernández, conocido como ‘El Monstruo’, se concretó en Paraguay la noche del 24 de septiembre, gracias a una alerta confidencial de una persona que, ante sus sospechas, logró identificar a uno de los criminales más buscados en el Perú. Esta colaboración resultó determinante, pese a los esfuerzos de Moreno Hernández por mantenerse aislado y evitar cualquier contacto con el exterior.

Fuentes policiales confirmaron que la alerta facilitó la vigilancia de la vivienda precaria que Moreno Hernández había alquilado en San Lorenzo. Tras varios días de observación y la localización de una prenda masculina en un tendedero, los agentes confirmaron la presencia del fugitivo y ejecutaron su detención sin informar a la policía peruana.

Según información de medios locales, el aviso provino de alguien que mantiene o mantuvo una relación con la mujer hallada junto a ‘El Monstruo’, quien sería su pareja ocasional. Sin embargo, las autoridades paraguayas mantienen en reserva la identidad del informante.

Iván Leguizamón, periodista del medio ABCD TV, informó que esta persona planea reclamar la recompensa ofrecida por el Ministerio del Interior del Perú (Mininter) que alcanza los S/ 1 000 000. Leguizamón señaló: “Esa recompensa es la que va a ser reclamada ahora por la persona que suministró su paradero y que es informante de la Policía Nacional del Paraguay”.

El rol de la mujer con la que fue encontrada ‘El Monstruo’

Policía de Paraguay detiene en San Lorenzo a alias “El Monstruo” tras diez días de seguimiento e inteligencia| Composición Infobae

Latina Noticias recogió declaraciones del comisario Marcelino Espinoza, quien detalló que la acompañante era la encargada de realizar compras y otras gestiones, ya que el fugitivo evitaba salir de la vivienda para evitar ser detectado. Espinoza explicó que la estrategia de ‘El Monstruo’ consistía en mantener aislamiento, apoyándose en una pareja local para minimizar el riesgo.

El operativo para capturar a Erick Moreno Hernández se efectuó la noche del miércoles en San Lorenzo y movilizó a más de cuarenta agentes de inteligencia. El cerco a la vivienda fue ejecutado bajo estricta confidencialidad, y solo tres policías paraguayos estaban al tanto de los detalles del operativo final, una medida tomada para evitar filtraciones de información.

Un grupo reducido de efectivos ingresó a la vivienda con una orden de allanamiento emitida por el fiscal Benjamín Marisevich. Durante la intervención, los agentes hallaron a Moreno Hernández sin armas, vestido de forma sencilla, cuatro celulares en su poder y acompañado por la mujer que oficiaba como su enlace con el exterior.

La vivienda había sido alquilada apenas diez días antes, según el comisario Espinoza, y carecía de mobiliario esencial. Únicamente la mujer salía a la calle para abastecerse de alimentos, mientras Moreno Hernández permanacía recluido. El líder de 'Los Injertos del Cono Norte' tenía intención de abandonar Paraguay rumbo a Argentina, según las últimas pesquisas policiales.

‘El Monstruo’ ofreció dinero para saber quién lo delató

El peruano Erick Moreno, apodado "El Monstruo", presunto líder de un grupo del crimen organizado, es escoltado por la policía tras participar en una audiencia judicial por video en la Oficina de Investigaciones Policiales de Asunción, Paraguay, el jueves 25 de septiembre de 2025. Moreno fue aprehendido en un operativo conjunto de las policías paraguaya y peruana. (Foto AP/Jorge Sáenz)

Al ser sorprendido por los agentes policiales de Paraguay, Erick Moreno Hernández no opuso resistencia. Cuando los oficiales le solicitaron identificarse, el detenido, completamente resignado, respondió: “Erick Luis Moreno Hernández, peruano”. Posteriormente, el criminal peruano preguntó quién lo había delatado y ofreció dinero a los policías con la intención de obtener información.

“Ni bien fue reducido y esposado, lo primero que preguntó el criminal fue: ‘¿Quién me entregó? ¿Quién habló?’. Y los policías le contestaron de manera capciosa: ‘Vos sabés que hay una recompensa por tu cabeza’. A lo que él respondió: ‘Sí, yo sé. Y les voy a quintuplicar ese monto si me cuentan quién me entregó’”, relató el periodista.