Milett Figueroa no asistiría a los Premios Martín Fierro a pedido de Marcelo Tinelli: “No quiere ir con ella”

Marcelo Tinelli no quiere que Milett Figueroa vaya a los premios Martin Fierro. Amor y Fuego.

El fin de la relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa sigue generando repercusiones tanto en Argentina como en Perú. A pocos días de la ceremonia de los premios Martín Fierro, que se realizará el próximo lunes 29 de septiembre, surgieron nuevas versiones sobre la ausencia de la modelo peruana en la gala, así como sobre la forma en que el conductor argentino decidió comunicar la ruptura.

De acuerdo con declaraciones de Martha Valcárcel, el conductor argentino habría solicitado a Milett que no asistiera a la ceremonia de los Martín Fierro. Este gesto abrió paso a múltiples interpretaciones, en especial porque el evento es considerado la noche más importante de la televisión argentina.

La decisión, según fuentes cercanas, no estaría desligada del momento en que Tinelli hizo pública la separación, lo que generó aún más especulaciones sobre la estrategia detrás del anuncio.

Leandro Mazza: “El rumor era que Milett no iba a ir”

El periodista argentino Leandro Mazza conversó con el programa 'Amor y Fuego’ la tarde del 25 de septiembre y detalló que desde hacía varios días se hablaba de la ausencia de Milett en la ceremonia.

“Por la tarde, el rumor era justamente ese, que Milett no iba a ir. Está aquí en Buenos Aires y, bueno, el día lunes para los argentinos es la gran noche de la televisión. Milett está, entre comillas, nominada porque está nominado todo el jurado que integró el año pasado en el programa Cantando. Exactamente, como parte del jurado”, señaló.

Mazza agregó que, inicialmente, se esperaba la presencia de Milett en la gala, probablemente acompañada de Tinelli. Sin embargo, destacó lo llamativo del momento en que el conductor eligió dar a conocer la ruptura.

“Es muy interesante, porque iba a estar ahí, participando de la noche, seguramente acompañada por Marcelo. Pero justo también no es azaroso analizar el día en el que Marcelo elige anunciar la separación a cinco días de los Martín Fierro. Quizás Marcelo tampoco quería ir a la entrega de premios con Milett”, comentó.

Milett Figueroa no asistiría a los Premios Martín Fierro a pedido de Marcelo Tinelli. IG

Gigi Mitre: “Marcelo Tinelli es un zorro viejo”

Durante la conversación en 'Amor y Fuego’, Gigi Mitre resaltó la manera estratégica en que el presentador argentino maneja su imagen y los tiempos para dar noticias que generan impacto mediático.

“Y otra cosa, que lo haya hecho en su pódcast. Por ahí terminaron antes y esperó para tener una novedad, algo de qué hablar, algo que rebote. Marcelo Tinelli es un crack de la televisión. Los argentinos en general debemos reconocer, pero Marcelo Tinelli, como decimos acá, es un zorro viejo. Se la sabe todas: qué hacer, qué no hacer, cuándo hacer… Y por eso ha sido un hombre exitoso durante muchísimos años, a pesar de altos y bajos”, comentó.

Asimismo, la conductora peruana destacó el reconocimiento del presentador en toda Latinoamérica, subrayando su experiencia y habilidad para mantenerse vigente en la industria televisiva.

“Marcelo es una persona reconocida, sobre todo a nivel latinoamericano, pero principalmente en Argentina”, añadió.

Gigi Mitre dice que Marcelo Tinelli es un "zorro viejo”. Captura de YouTube. Amor y fuego.

Doña Martha minimiza separación de Milett y Tinelli

Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa, se pronunció respecto al tema y aseguró que su hija se encuentra tranquila. En diálogo con Infobae, minimizó el impacto de la separación y remarcó que Milett continúa enfocada en sus proyectos profesionales en Perú.

“Todo normal, ella está bien, sigue con sus proyectos. Eso es lo importante. Está trabajando y eso la mantiene firme. Lo demás ya pasará”, expresó. Con estas palabras, la madre de la actriz y modelo intentó dar calma frente a la ola de especulaciones que rodean el fin del romance con Tinelli.

La confirmación de la ruptura entre Tinelli y Milett se dio a través del pódcast del conductor argentino, lo que sorprendió no solo a sus seguidores, sino también a la prensa. La noticia estalló en medio de los preparativos para la ceremonia de los Martín Fierro, considerada uno de los eventos más importantes de la televisión argentina.

La elección del momento y la plataforma generó interpretaciones divididas. Mientras algunos señalaron que se trataba de una estrategia de comunicación, otros lo vieron como una forma de sinceridad pública.

La madre de la actriz peruana sostuvo que todo marcha con normalidad y que su hija está ocupada en sus proyectos, minimizando la sorpresa que causó el anuncio de Marcelo Tinelli. (Amor y Fuego)

¿Cuándo y dónde serán los Premios Martín Fierro 2025?

La ceremonia se llevará a cabo el próximo lunes 29 de septiembre en el Hotel Hilton Buenos Aires, bajo la conducción de Santiago Del Moro, donde se reconocerá a las producciones y figuras más destacadas de la televisión y radio del 2024.

La gala central de los Martín Fierro 2025 será transmitida en vivo desde Buenos Aires y promete ser un evento de gran expectativa. Allí se conocerá si Milett Figueroa y sus compañeros logran llevarse el premio frente a pesos pesados de la televisión argentina.

De conseguirlo, la peruana no solo sumará un reconocimiento a su carrera en Argentina, sino que también abrirá camino para más compatriotas que buscan internacionalizarse en el competitivo mundo del entretenimiento.

Cantando 2024 nominado a los Premios Martín Fierro 2025 a mejor reality.